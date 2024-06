Trenutak ponosa Mate Rimca: Predstavljen novi Bugatti Tourbillon

Dugoočekivani novi Bugatti Tourbillon, automobil koji je označio novu eru starog brenda, predstavljen je u četvrtak navečer. Prezentacijom je potpuno dominirao Mate Rimac koji je zaslužan i za to što je donesena odluka da to bude hibrid. Predstavio je brojne tehničke i dizajnerske detalje automobila koji od 0 do 100 stiže za dvije sekunde.

Poduzetnik Mate Rimac u svom mladome životu imao je niz situacija kad ga se opravdano dizalo u zvijezde i niz situacija u kojima ga se jednako tako opravdano kritiziralo. U četvrtak navečer definitivno je imao jedan od svojih zvjezdanih trenutaka. Kao direktor tvrtke Bugatti Rimac imao je glavnu riječ na predstavljanju novog modela Bugattija – marke sa 115 godišnjom povijesti. Model Tourbillon automobil je u čijem je stvaranju i aktivno sudjelovao.

Predstavljanje je započelo njegovim obraćanjem pred francuskim sjedištem Bugattija, a hrvatski gledatelji zacijelo su se ugodno iznenadili činjenicom kako je jedan od dva parkirana Bugattija Chirona imao hrvatsku registraciju.

Nakon toga započeo je prijenos uživo na kojem je Rimca na pozornicu u Bugattiju Tourbillon dovezao testni vozač Andy Wallace.

Rimac je potom predstavio brojne specifičnosti automobila koji ima nešto vizualne sličnosti s prethodnikom Chironom no zapravo je automobil koji ne dijeli komponente ni s njim, ni s Neverom ni s bilo kojim drugim modelom iz auto industrije.

Potpuno razvijen od početka, unatoč bateriji lakši od prethodnika

Rimac je istaknuo zajednički rad tehničkog i dizajnerskog tima, a dio inspiracije pronašli su u starim mehaničkim satovima, što se najviše vidi na brzinomjeru koji je iscrtan sve do brojke 550 kilometara na sat.

Brzinomjer Tourbillona inspiraciju je našao u mehaničkim satovima; Foto: Bugatti Rimac

Kao što se već puno puta spominjalo, riječ je o hibridu, no unatoč tome i 200 kilograma teškoj bateriji, lakši je od prethodnika benzinca. Proizvodi i jedinstveni zvuk koji predstavlja kombinaciju old school motora bez turba i električnog motora.

Rimac je rekao kako se ovakvi automobili koji se razvijaju od početka pojavljuju samo svakih nekoliko desetljeća i rekao kako je ovo nova era starog brenda. Na tom remek djelu zajedno su radile stotine ljudi koje su realizirale sve romantične i lude ideje koje su lako mogle biti izbačene jer su komplicirane ili preskupe.

Što se performansi tiče, do 100 kilometara na sat ubrzava za 2,0 sekundi, a do 200 za manje od pet. Prilikom predstavljanja stvarnog zvuka do 200.

Bugatti Tourbillon; Foto: Bugatti Rimac

Kako je Rimac uvjerio šefa Volkswagena da novi Bugatti bude hibrid

Dva dana prije predstavljanja novog Bugattija, Rimac je na Bugattijevom YouTube kanalu prokomentirao kako je spajanje Bugattija i Rimca imalo je jako puno smisla i stvorilo win-win-win situaciju u kojoj svi dobivaju. Ispričao je i kako je uvjerio tadašnjeg predsjednika Uprave Volkswagena Herberta Diessa da novi Bugatti treba biti hibrid.

“Osjećao sam da sljedeći Bugatti još uvijek treba biti hiperautomobil. Jednom kad je to bilo jasno, pitanje je bilo – kako to napraviti. U to vrijeme mnogi ljudi snažno su sugerirali da bi sljedeći automobil trebao biti potpuno električan. I to bi bila najjednostavnija stvar, jer smo već imali Rimac Neveru, koja je već imala zapanjujuće performanse koje bi se jako dobro uklopile u Bugatti. Očita i najjednostavnija stvar bila je uzeti Neveru i napraviti Bugatti od nje. Ali, smisao stvaranja Bugatti nije u tome da stvari budu jednostavne, nego teške jer se radi ono što je ispravno.

Osjećao sam da je ispravno imati motor s unutrašnjim izgaranjem. A kada imate motor s unutarnjim izgaranjem, on bi trebao biti što emotivniji, a to za mene znači atmosferski. Dakle, bez turba. Ali. bez davanja turba nemaš sirovu snagu i moment koji ima primjerice W16 quad turbo motor. Kako onda pomiriti te dvije stvari?” – zapitao se Rimac. Pojasnio je kako se ideja nadopunila na način da kombiniraju motor s unutarnjim izgaranjem bez turba s električnim pogonskim sklopom vrlo visokih performansi



“Jedan električni motor iza, dva naprijed i dosta značajni paket baterija snage 25 kilovat sati koji isporučuje snagu, ali i samo električni doseg kad ga trebate” -rekao je Rimac i dodao kako bez električnog pogona ne bi imali tako emocionalan motor s jakim performansama.

“Ali Bugatti nije samo o tehnikalijama i brojkama, nego o cijelom paketu: dizajnu, kvaliteti, zanatu izrade automobila. I to je bio esencijalni dio ovog projekta. Trebao sam se obratiti šefu Volkswagena koji je u to vrijeme bio Herber Diess i reći mu što želim postići s brendom” – pojasnio je Rimac koji je Diessu koncept objasnio pomoću makete automobila.



Svidio mu se, ali je bilo i mnogo protivnika koji su tvrdili da sljedeći automobil treba biti električni ili da Rimac nema iskustva kako bi razvio hibrida. Govorili su mu kako je to prekomplicirano, kako ne zna u što se upuštaš i pitali se kako će razviti motor s unutarnjim izgaranjem, kad to nikada nije radio.

“Moj odgovor bio je: Sve što sam radio zadnjih 15 godina nisam nikad ranije napravio. A nisam imao prava to napraviti ni iz perspektive da sam sve radio u državi koja nije imala autoindustriju” – rekao je Rimac. Ali imao je samouvjerenost i podršku kolega iz Bugattija. Diess mu je u konačnici dao kontrolu i odgovornost da otvori novo poglavlje Bugattija.

Mate Rimac objašnjava kako je uvjerio šefa Volswagena da novi Bugatti bude hibrid