Trump kaže da će, ako osvoji drugi mandat, Elonu Musku dati poziciju u vladi

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump u ponedjeljak je u intervjuu za Reuters izjavio kako će izvršnom direktoru Tesle Elonu Musku ponuditi ili poziciju u vladi ili ulogu savjetnika. Najbogatiji čovjek svijeta postaje sve važniji politički saveznik bivšeg predsjednika.

Nedavno je kontroverzni milijarder Musk razgovarao s Trumpom na svojoj platformi X (nekadašnjem Twitteru), gdje je Trump hvalio vozila koje proizvodi Muskova tvrtka, rekavši da Musk pravi “odličan proizvod”, iako “ne bi svi trebali imati električne automobile.”

Musk je ranije govorio kako je na izborima 2020. godine podržavao aktualnog predsjednika Joea Bidena, izvijestio je Washington Post, ali podršku je dao Trumpu nedugo nakon pokušaja atentata na republikanskog kandidata, objavivši na X-u: “U potpunosti podržavam predsjednika Trumpa i nadam se njegovom brzom oporavku.”

Trump tvrdi da je fan električnih automobila

Trump je u ponedjeljak za Reuters također rekao kako ne vidi porezne olakšice kao dobru stvar, ali kako neće “donijeti nikakve finalne odluke” o poreznoj olakšici od 7.500 dolara za električna vozila, koju je pokušao ukinuti dok je bio predsjednik, ali koja se za vrijeme Bidenovog mandata dodatno povećala. Rekao je kako je veliki fan električnih automobila, ali također i “automobila na benzin i hibrida i svega drugog što se pojavi.”

Ranije ove godine, Musk – koji je posljednjih tjedana postao veliki pristaša Donalda Trumpa – negirao je da razgovara s bivšim predsjednikom o savjetničkoj ulozi u Bijeloj kući, rekavši u objavi na X-u da “nije bilo nikakvih razgovora o poziviji za mene u potencijalnom Trumpovom mandatu.” Ipak, tijekom razgovora prošlog tjedna, Trump je sugerirao kako je spreman Musku ponuditi ulogu u svojoj administraciji, možda i kao člana u “vladinoj komisiji za efikasnost.” Musk je iznio ideju o osnivanju takve komisije koja bi osigurala da se “novac poreznih obveznika… troši na dobar način” i rekao da je to nešto s čim bi “bio sretan da može pomoći”, na što je Trump odgovorio da bi bio zadovoljan time.

Još uvijek se čeka kako će Musk odgovoriti na Trumpovu ponudu.

Autor originalnog članka: Molly Bohannon, Forbes

Link: Trump Suggests He Would Give Elon Musk A Cabinet Position In Second Term

(Prevela: Nataša Belančić)