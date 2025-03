Trump ne odbacuje mogućnost recesije – upozorava na ‘razdoblje tranzicije’ u gospodarstvu

Predsjednik Donald Trump nije negirao da bi ove godine moglo doći do recesije pod njegovim vodstvom. Rekao je za Fox News da će doći do „razdoblja tranzicije“ dok njegove ekonomske politike stupaju na snagu. Trumpove nagle promjene carina na robu iz Meksika i Kanade uzdrmale su burzu. Dovele su do upozorenja o gospodarskom padu.

Voditeljica emisije „Sunday Morning Futures“ Maria Bartiromo pitala je Trumpa očekuje li recesiju ove godine, na što je on odgovorio: „Mrzim predviđati takve stvari.“

„Postoji razdoblje tranzicije, jer ono što radimo je vrlo veliko“, rekao je Trump o provedbi svoje ekonomske politike, uključujući carine. Dodao je: „Treba malo vremena, ali mislim da će [njegov plan] biti odličan za nas.“

Umanjio važnost pada burze

Predsjednik je također umanjio važnost pada burze proteklog tjedna kao reakcije na njegove carine. Rekao je da tržište nije palo „puno“ i da on „ne može stalno pratiti burzu“ dok provodi svoje ekonomske politike. „Ne možete se voditi time, morate raditi ono što je ispravno.“

Ekonomisti su prošlog tjedna povećali vjerojatnost recesije. Kao „ključni rizik“ za njezino nastupanje naveli su Trumpove ekonomske politike, s obzirom na zabrinjavajuće pokazatelje poput pada potrošačkog povjerenja, sve većih otkaza i pada burze. Federalne rezerve Atlante prognozirale su 6. ožujka da će američki gospodarski učinak u prvom tromjesečju 2025. pasti po godišnjoj stopi od -2,4 %.

Burza je također doživjela najgori tjedan u posljednjih šest mjeseci uslijed nesigurnosti oko Trumpovih carina. Nvidia i Tesla zabilježile su najveće padove.

U očekivanju novih carina

Očekuje se da će Trump ovog tjedna uvesti nove carine. Ministar trgovine Howard Lutnick u emisiji „Meet the Press“ jučer je rekao da će carine na uvoz čelika i aluminija stupiti na snagu u srijedu. Trump također planira uvesti recipročne carine na stranu robu. To znači da će SAD oporezivati uvoz neke zemlje po istoj stopi po kojoj ta zemlja oporezuje američki izvoz – počevši od 2. travnja. Predsjednik je nagovijestio da bi se učestale promjene njegovih carinskih politika mogle nastaviti, rekavši Bartiromo da se stope carina „neće smanjivati, ali bi mogle rasti“. Kada ga je Bartiromo pitala mogu li tvrtke očekivati više predvidljivosti u njegovoj ekonomskoj politici, Trump je odgovorio: „Pa mislim da da, ali znate, tarife bi mogle rasti s vremenom.“

Lutnick je puno odlučnije od Trumpa odbacio strahove od recesije. Rekao je neposredno prije Trumpovog intervjua za Fox: „Neće biti recesije u Americi.“ „Donald Trump donosi rast Americi. Nikada ne bih oklijevao u vezi s recesijom. Nema šanse“, rekao je Lutnick, nakon što je na pitanje trebaju li se Amerikanci pripremiti za recesiju odgovorio: „Apsolutno ne.“

REUTERS/Kevin Lamarque

Što je recesija?

Nacionalni ured za ekonomska istraživanja široko definira recesiju kao „značajan pad gospodarske aktivnosti koji je raširen u cijelom gospodarstvu i traje više od nekoliko mjeseci“. Premda specifičnije definicije kažu da do recesije dolazi kada BDP zemlje zabilježi negativan rast tijekom barem dva uzastopna tromjesečja.

Trump je u utorak uveo carine od 25 % na uvoznu robu iz Kanade i Meksika, kao i više carine na Kinu, ali je kasnije povukao te pristojbe. Pauzirao je carine na uvoz automobila iz Kanade i Meksika na mjesec dana te privremeno izuzeo svu robu obuhvaćenu američkim sporazumom o slobodnoj trgovini s Meksikom i Kanadom do 2. travnja. Osim planiranih recipročnih tarifa i oporezivanja uvoza čelika i aluminija, Trump je također nagovijestio da bi još uvijek mogao nametnuti više stope na kanadsku građu i mliječne proizvode.

Razdoblje detoksikacije gospodarstva

Trumpove carine predstavljaju ključni dio njegove ekonomske politike. Ekonomisti su ih oštro kritizirali, upozoravajući da će one povećati cijene za američke potrošače. I na kraju naštetiti nacionalnom gospodarstvu. Neke su tvrtke, uključujući Best Buy i Target, najavile da planiraju povećati cijene zbog Trumpovih carina. To je izazvalo dodatne kritike o njihovom utjecaju na Amerikance. Trump je prije izbora više puta tvrdio da će njegove carine naštetiti samo stranim zemljama i neće povećati cijene. No on i njegovi visoki dužnosnici u posljednje su vrijeme priznali da bi ta politika mogla dovesti do viših cijena. Istovremeno inzistiraju da je privremeno povećanje nužno za postizanje dugoročnih ekonomskih ciljeva.

Ministar financija Scott Bessent rekao je za CNBC u petak da bi gospodarstvo moglo trebati „razdoblje detoksikacije“. U četvrtak je izjavio da američki san nije primarno vezan uz „pristup jeftinoj robi“. Lutnick je u emisiji „Meet the Press“ priznao da bi strana roba mogla „poskupjeti“ kako se carine budu provodile. Trump je u govoru pred Kongresom u utorak rekao da će njegove carine izazvati „malo poremećaja, ali s time smo u redu.“

Alison Durkee, novinarka Forbesa