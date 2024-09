Trump predlaže osnivanje državnog investicijskog fonda u SAD: Što to znači i kamo to vodi

Bivši američki predsjednik Donald Trump predložio je osnivanje državnog investicijskog fonda u SAD-u, sugerirajući kako bi se taj državni fond, kakav koriste i zemlje poput Norveške, Kine i Južne Koreje, osnovao i djelomično financirao iz tarifa koje će uvesti ako pobijedi na predstojećim predsjedničkim izborima.

Trump je prijedlog iznio u četvrtak u govoru na Ekonomskom klubu New Yorka, propitkujući zašto SAD već nema takav fond. Rekao je kako će ga njegova administracija osnovati “za investiranje u velike nacionalne pothvate za dobrobit svih Amerikanaca.”

Tarife i ‘druge pametne stvari’

“Enormne količine novca” od tarifa “i drugih pametnih stvari” ići će u fond, rekao je Trump.

Državni investicijski fondovi, baš poput tradicionalnih, mogu investirati u dionice, nekretnine, obveznice, hedge fondove, itd., i tako generirati novac koji se može koristiti za zaštitu vlada i građana od ekonomskih stresora.

Novac u fondu može dolaziti iz viška državnog budžeta nastalog na primjer viškovima od trgovanja, prihodima od prirodnih resursa u vlasništvu države, poslovanja stranim valutama i fiskalnim transferima, kaže američki institut Corporate Finance Institute.

Ipak, SAD uglavnom još od 2001. godine nije zabilježio višak u budžetu, pokazuju podaci ministarstva financija. Te godine u budžetu je bilo 128 milijardi dolara viška.

Zemlja tradicionalno nije niti trebala državni investicijski fond, budući da su centralna banka, Federal Reserve, i ministarstvo financija mogli upravljati sličnim dugoročnim investicijama kakvima upravljaju fondovi, kaže Sarah Keohane Williamson, izvršna direktorica FCLTGlobala. Ta dva tijela aktivno nadziru ekonomsku stabilnost, strane rezerve i financiranje vlade.

SAD je upoznat s investicijskim fondovima na razini saveznih država: Teksas, New Mexico i Aljaska imaju multimilijarderske fondove temeljene na nekretninama, obrazovanju i nafti.

Trumpov prijedlog da u fond prebacuje novac od tarifa vrlo je teško izvediv. Velika većina tarifa bivšeg predsjednika, koje su prikupljene tijekom njegovog prvog mandata (2017.-2021.) završile su kod poljoprivrednika koji su mnogo izgubili zbog tarifa Kine. Oni su dobili 92 posto ukupnog iznosa, kaže Vijeće za međunarodne odnose, koje naglašava kako je Trump obećao da će poljoprivrednicima nastaviti pomagati do kraja trgovinskog rata s Kinom.

Ako Trump osvoji novi mandat i održi svoje obećanje, njegove tarife neće generirati dovoljno prihoda za investicijski fond. Prihodi od tarifa također postaju sve manje važni za prihode države, kažu iz Bijele kuće: oni čine samo 2,2 posto od ukupno 4,4 bilijuna dolara saveznih poreznih prihoda od prošle godine.

Mogući problemi za potrošače

Trump je tijekom svoje kampanje obećao podržati rezanje poreznih stopa za korporacije s trenutnih 21 na 15 posto, kao i eliminiranje poreza na napojnice. Rekao je i da neće uvoditi nove poreze na dohodak u socijalnom osiguranju, a predložio je i uvođenje tarifa od 10 posto na većinu uvoznih dobara i 60 posto ili više na uvoz iz Kine, prenosi New York Times.

Ekonomisti upozoravaju kako će pretjerano oslanjanje na tarife izazvati probleme za potrošače. Trumpove tarife 2018. i 2019. godine generirale su gotovo 80 milijardi dolara novih poreza za Amerikance, pokazuju podaci zaklade Tax Foundation. Tako su američka kućanstva tih godina morala plaćati 625 dolara više poreza, a sve to uz “niže prihode i gubitak izbora za potrošače.”

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Trump Proposes Sovereign Wealth Fund For U.S. – What To Know About The State-Owned Budget

(Prevela: Nataša Belančić)