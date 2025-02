Trump prijetnjom uvođenja carina Meksiku otežao biznis svom zetu Kushneru

Kushnerov investicijski fond radio je na ulaganju u meksičku infrastrukturnu kompaniju posljednjih 20 mjeseci. Sada, zahvaljujući carinama koje predlaže njegov tast, morat će još duže čekati.

Govoreći u jednom podcastu u prosincu, Jared Kushner najavio je sljedeći veliki potez svoje firme Affinity Partners: investiciju u jednu od vodećih infrastrukturnih kompanija u Meksiku. Affinity je radio na tom poslu 18 mjeseci s kompanijom čije ime nije otkrio i bio je u završnoj fazi sklapanja ugovora.

„Teza u to vrijeme bila je da Meksiko ima koristi od koncepta nearshoring-a“, rekao je Kushner u podcastu Invest Like The Best s Patrickom O’Shaughnessyom, misleći na praksu premještanja proizvodnje i operacija bliže ciljnom tržištu, poput Sjedinjenih Država. „Postoji velika želja u SAD-u da se proizvodi niže kategorije prave bliže kući, a ne u Aziji ili preko mora“.

Sada je taj dogovor na čekanju, prema riječima izvora bliskog kompaniji Affinity. Odluka predsjednika Donalda Trumpa da ovog tjedna uvede carine od 25% Meksiku – koje su trenutno odložene za 30 dana zbog pregovora – zakomplicirala je planove njegovog zeta. On će morati sačekati dok se situacija oko trgovinskih odnosa ne razjasni. Također se postavlja pitanje potencijalnog sukoba interesa za Trumpa, čija odluka da optereti Meksiko carinama utječe na Kushnerovu planiranu investiciju. Izvor je dodao da Kushner u potpunosti podržava ciljeve predsjednika Trumpa i vjeruje da je suradnja s njim dugoročno bolja za Meksiko.

Značaj nearshoring-a za Meksiko

Već mjesecima je jasno da će Trump pokušati ponovo pregovarati o trgovinskom sporazumu između SAD-a i Meksika čim stupi na dužnost (trenutni sporazum je onaj koji je nadgledao tijekom svog prvog mandata). U podcastu u prosincu, Kushner je priznao da to stvara određenu nesigurnost kada je riječ o investicijama u zemlju u ovom trenutku. Ali, pohvalio je svog tasta. „Stvari na koje se fokusira […] vidim samo kao neto pozitivne za Meksiko kroz vrijeme“, rekao je. „Ako surađuju s njim. Ako ne surađuju, to bi očigledno moglo ozbiljno ugroziti njihovu ekonomiju. To je sada očigledno faktor rizika“.

Meksiko je najveći trgovinski partner Sjedinjenih Država, a ekonomske veze između dvije zemlje jačaju zahvaljujući valu nearshoring-a poslednjih godina. Američki proizvođači su premiještali proizvodnju u Meksiko umjesto Azije. Trgovinski rat carinama mogao bi usporiti taj trend. Oporezivanje roba stopom od 25% štetilo bi „investicijama i konkurentnosti“ Meksika, navodi se u izveštaju BBVA Research. Ipak, analitičari primjećuju da, ako carine ostanu niže od onih na robu iz Kine i drugih zemalja van Sjeverne Amerike, Meksiko bi i dalje imao koristi od nearshoring-a jer „je i dalje profitabilnije proizvoditi u Meksiku i izvoziti u SAD nego iz drugih zemalja, osobito iz Kine“ (Trump je uveo carine od 10% na kineske proizvode od 4. veljače).

Meksiko je, u zamjenu za odgodu carina, pristao pojačati kontrolu granice; Foto: REUTERS/Jorge Duenes

Nepoznati detalji posla u Meksiku

Affinity nije objavio nikakve detalje o poslu koji planira u Meksiku. Kushner je nazvao kompaniju „jednom od vodećih infrastrukturnih kompanija“ u zemlji. On je rekao i da će to biti participativna preferencijalna investicija. To znači da bi Affinity dobivao i fiksne dividende i dio dobiti od akcija.

Trumpove prijetnje carinama mogle bi pogoditi i infrastrukturni sektor Meksika, posebno kompanije koje ovise od uvoza i izvoza građevinskog materijala.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum napisala je u subotu na platformi X da će uvesti recipročne carine Americi ako Trumpovi planovi budu provedeni. Te mjere mogle bi, prema izvještajima, uključivati proizvode poput čelika i aluminija. Meksiko uvozi više od 40% svojih čeličnih i aluminijskih proizvoda iz SAD-a. To bi moglo povećati troškove gradnje za velike infrastrukturne firme i kompanije koje grade tvornice u zemlji.

Elon Musk je prošlog srpnja na konferenciji povodom poslovnih rezultata Tesle najavio da će pauzirati izgradnju nove tvornice u Monterreyju u Meksiku, sve dok se ne završe američki predsjednički izbori. On je naveo da „Trump tvrdi da će uvesti visoke carine na vozila proizvedena u Meksiku, tako da nema smisla ulagati mnogo u Meksiko ako će to biti slučaj“. Status Teslinih planova za tvornicu još uvijek je neizvjestan.

Nagrada za Kushnera

Kushnerove veze s Meksikom datiraju još iz prve Trumpove administracije. Tada je služio kao viši savjetnik predsjednika i radio na postizanju Sporazuma između Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade. Riječ je o sporazumu o slobodnoj trgovini među susjedima potpisanom 2018. godine. On je napravljen nakon Trumpove prijetnje uvođenjem carine od 25% na dio njihovog izvoza. (Meksiko je kasnije Kushneru dodijelio prestižnu nagradu „Aztec Eagle“ za njegove napore.) To iskustvo zbližilo ga je sa Luisom Videgarayjem, bivšim visokim službenikom meksičke vlade. Njega je Kushner 2023. postavio za lidera investicija u umjetnu inteligenciju u kompaniji Affinity.

Kushner je upoznao Videgarayja tijekom Trumpove prve predsjedničke kampanje u proljeće 2016. godine. Tada je Videgaray bio ministar financija predsjednika Enriquea Peña Nietoa. Njih dvojica su pomogli da se organizira sastanak između Trumpa i Peña Nietoa, što je izazvalo prosvjede u Meksiku. Videgaray je podnio ostavku nakon te situacije, ali je kasnije vraćen na mjesto ministra vanjskih poslova. I postao je glavni posrednik Meksika u Washingtonu nakon Trumpove pobjede. Videgaray nije odgovorio na zahtjev za komentar o svom radu u Affinityju.

Meksiko bi bio novo tržište za Affinity, koji je do sada investirao u najmanje osam zemalja. To uključuje kompaniju za franšize brze hrane u Brazilu i startup za fitness tehnologiju u Njemačkoj. To su dvije zemlje protiv kojih je Trump posljednjeg tjedna zaprijetio carinama u okviru BRICS-a i Europske unije.

Prosvjedi u Meksiku protiv deportacija; Foto: REUTERS/Daniel Cole

Prikupio gotovo pet milijardi dolara

Kushner je osnovao Affinity 2021. godine, ubrzo nakon što je napustio Bijelu kuću. Inicijalno je prikupio 3,1 milijardu dolara od investitora, pretežno s Bliskog istoka, predvođenih saudijskim državnim fondom. U prosincu je najavio da je tvrtka prikupila dodatnih 1,5 milijardi dolara od dva postojeća investitora. To su Katarska investicijska uprava i kompanija Lunate Capital iz Abu Dhabija, koja je dio Kraljevske grupe Ujedinjenih Arapskih Emirata. Time su ukupna sredstva kompanije porasla na 4,6 milijardi dolara. Forbes procenjuje da nova investicija povećava vrijednost tvrtke na 200 milijuna dolara, u odnosu na 170 milijuna prije nego što je financiranje najavljeno.

Dodatna sredstva omogućila su Kushneru veće mogućnosti ulaganja u nove projekte. Uključujući luksuzni resort vrijedan 1,5 milijardi dolara u Albaniji, koji je odobrila vlada te zemlje u prosincu. I luksuzni hotel vrijedan 500 milijuna dolara s Trumpovim brendom u Srbiji, zajedno sa mogulom nekretnina iz Dubaija Mohamedom Alabbarom. Affinity je takođe u siječnju kupio dodatnih 5% u izraelskoj financijskoj firmi Phoenix Financial za 130 milijuna dolara. Time je svoj udio povećao na 9,9%, što je imovina vrijedna skoro 440 milijuna dolara.

Monica Hunter-Hart, novinarka Forbesa

Giacomo Tognini, novinar Forbesa