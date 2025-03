Trump uvodi carine na aute, a Hyundai najavio investiciju vrijednu 20 milijardi dolara u SAD-u

Hyundai je najavio investicije u SAD-u vrijedne 20 milijardi dolara. Ona dolazi neposredno pred uvođenje Trumpovih carina na strane automobile.

Bijela kuća je najavila kako će Hyundai investirati 20 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države. Njihov plan uključuje novu čeličanu u Louisiani vrijednu 5,8 milijardi dolara. Iz Hyundaija su rekli kako će čeličana proizvoditi 2,7 milijuna metričkih tona čelika i stvoriti više od 1400 novih radnih mjesta. Očekuje se da će se čelik koji će se tamo proizvoditi koristiti u Hyundaijevim tvornicama u Alabami i Georgiji.

Devet milijardi dolara uložit će se u povećanje proizvodnje, kako bi do 2028. godine ona iznosila 1,2 milijuna vozila godišnje. BBC navodi kako će Hyundai uložiti i šest milijarde dolara u nove tehnologije, što uključuje autonomnu vožnju i umjetnu inteligenciju.

Trump: Carine vrlo dobro funkcioniraju. Uskoro će se odnositi i na neke strane automobile

“Ova investicija je jasan dokaz da carine vrlo dobro funkcioniraju”, rekao je američki predsjednik Donald Trump. One se uvode ili su najavljene za različite proizvode i materijale. Među njima su upravo najavljene carine na automobile koje bi trebale stupiti na snagu 2. travnja. Prema Reutersu, Trump je rekao kako će se one neće odnositi na sve države, no nije precizirao na koje. Osim toga, Trump je nedavno uveo i carine na čelik, o kojima je Forbes Hrvatska nedavno izvještavao.

Hyundai Motor od ranije ima tvornicu automobila u Alabami. U srijedu u Georgiji otvara novu tvornicu automobila i baterija. U istoj državi tvornicu već ima i Kia kojoj je Hyundai vlasnik.

Hyundai je rekao i kako planira kupiti LNG vrijedan tri milijarde dolara od SAD-a.

Nakon Trumpovog povratka na vlast više kompanija najavilo je veće investicije u SAD-u. Na stranicama Bijele kuće navodi se kako su od autokompanija ulaganja najavili ili razmišljaju o njima: Stellantis, (Volkswagenovi) Audi i Porsche, Honda, Nissan, Rolls Royce i Volvo.

Dio tih planova navodno je postojao i ranije. Za vrijeme Bidenove administracije, Hyundai je primjerice najavljivao investiciju od oko 10 milijardi dolara u nove tehnologije do 2025. godine.