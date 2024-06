Trump vs. Biden: Usporedba podataka o stanju američkog gospodarstva tijekom njihovih mandata

Održana je prva debata predsjedničkih kandidata u SAD-u. Bivši predsjednik Donald Trump i aktualni predsjednik Joe Biden odmjerili su snage u četvrtak navečer u debati CNN-a, a iako tek treba vidjeti kako će ona utjecati na odluke američkih glasača, jedno je sigurno: Amerikancima je najvažnije pitanje – ekonomija.

Glasači u SAD-u obično kažnjavaju predsjednike u čijim je mandatima ekonomija loša. Ipak, bez obzira na to tko sjedi u slavnom Ovalnom uredu, stvarna moć predsjednika nad ekonomskim uvjetima je ograničena. Glavna figura koja upravlja gospodarskim rastom i inflacijom nije predsjednik, već čelnik američke Savezne rezerve, odnosno centralne banke.

Forbes analizira kako je ekonomija izgledala tijekom mandata ove dvojice kandidata.

BDP

I u Bidenovom i u Trumpovom mandatu američka gospodarska proizvodnja je snažno rasla. BDP je tijekom Trumpovog mandata rastao za 2,7 posto, a za vrijeme Bidenovog boravka u Bijeloj kući 3,5 posto. Godišnja stopa rasta Trumpovog gospodarstva tijekom sve četiri godine iznosi 1,4 posto i nešto je slabija od Bidenovih rezultata, no treba uzeti u obzir da je pandemija koronavirusa 2020. godine donijela snažan šok. Rast za vrijeme Bidenovog mandata iznosio je 5,9 posto 2021. godine, potom usporivši na 1,9 posto 2022. i 2,5 posto 2023. godine.

Burza

Dionice su imale bolje rezultate za vrijeme Trumpovog mandata, iako je rast bio snažniji od prosjeka tijekom obje administracije. S&P indeks je zabilježio godišnji rast od 10,8 posto nakon Bidenovog dolaska u Bijelu kuću 2021. godine, dok je pod Trumpom rast iznosio 14,1 posto. Sigurno nije došlo do nikakvog kraha kakav je Trump predviđao u slučaju Bidenove pobjede 2020. godine.

Inflacija

Inflacija je tijekom Bidenove administracije bila značajno gora: rasla je za 19,9 posto u prvih 41 mjeseci Bidenovog mandata, u usporedbi sa 5,4 posto u istom intervalu tijekom Trumpove administracije. Godišnja inflacija 2022. je dosegla najviše razine u posljednja četiri desetljeća – 9 posto – no potom je pala na oko 3 posto. Biden je rast inflacije objasnio kao posljedice krize izazvane pandemijom, kao i rata u Ukrajini.

Tržište rada

Tržište rada bilo je vrlo snažno i u Trumpvom i u Bidenovom mandatu. Nakon što je Biden preuzeo ulogu predsjednika, zaposlenost je porasla za 11 posto, prosječna plaća za 17 posto, a nezaposlenost je pala s 6,7 na 4 posto. Veliki znak snage je činjenica da se rast poslova poklopio s povećanjem kamatnih stopa, koje obično štete tržištu rada. Najimpresivnija Trumpova postignuća možda su pad nezaposlenosti krajem 2019. i početkom 2020. godine s 4,7 na 3,5 posto, što je bila najniža razina od 1969. godine. Tijekom Trumpovog mandata rasle su i plaće, i to za 15 posto.

*Posebna napomena zbog koronavirusa

Veliki dio porasta tržišta rada za vrijeme Bidenovog mandata može se objasniti oporavkom gospodarstva nakon pandemije, budući da je nezaposlenost u veljači 2020. godine iznosila samo 3,5 posto, a broj zaposlenih Amerikanaca porastao je za tek 4 posto. Biden se uglavnom fokusira na podatke pomalo iskrivljene zbog izvanredne pandemijske situacije, dok tržište rada za vrijeme Trumpovog mandata snažno ovisi o periodu koji se promatra: poremećaji izazvani pandemijom poništili su veliki dio nominalnog napretka, budući da je nezaposlenost nakratko u travnju 2020. godine dosegla rekordnih 14,9 posto i izazvala smanjenje broja radne snage između prosinca 2016. i prosinca 2020. godine.

Potrošači

Raspoloženje potrošača prošlog je mjeseca bilo niže nego i u jednom trenutku tijekom Trumpovog mandata, pokazuje anketa sveučilišta Michigan, budući da Amerikanci još uvijek osjećaju posljedice inflacije usprkos snažnom gospodarskom rastu i rekordnom rastu na burzi. Stopa osobne štednje (postotak koji građanima ostane od plaće nakon poreza i plaćanja troškova) u travnju je iznosila 3,6 posto, što je manje od polovice u odnosu na 7,7 posto iz travnja 2019. godine.

Cijene goriva

Prosječna cijena galona goriva pala je s 2,37 dolara na 2,28 dolara od prosinca 2016. do 2020. godine, dok je do prošlog tjedna porasla na 3,58 dolara, pokazuje administracija za energetske podatke. Cijene goriva porasle su na rekordnih preko 5 dolara po galonu 2022. godine nedugo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Tada su cijene goriva snažno porasle u čitavom svijetu, budući da SAD i njegovi saveznici više nisu kupovali naftu od Rusije, trećeg najvećeg proizvođača nafte na svijetu.

Državni dug

Nacionalni dug savezne vlade sada iznosi 34,75 bilijuna dolara, što je 25 posto više u odnosu na sam početak Bidenovog mandata. Tijekom Trumpovog mandata on je porastao za nevjerojatnih 39 posto – u siječnju 2017. godine iznosio je 19,95 bilijuna dolara. Ukupan dug SAD-a od fiskalne 2021. do fiskalne 2023. godine iznosio je 5,85 bilijuna dolara, dok je od 2017. do 2019. iznosio 2,43 bilijuna, a samo 2020. godine rekordnih 3,13 bilijuna dolara.

Istraživanja pokazuju kako Amerikanci po pitanju gospodarstva više vjeruju Trumpu, dok Biden uživa najmanje povjerenje građana još od Georgea W. Busha 2008. godine, perioda snažne recesije, pokazala je anketa Gallupa.

Ovakvo nepovjerenje zadržalo se usprkos velikim uspjesima Bidenove administracije: rekordnim cijenama dionica, snažnim rastom BDP-a i uspjehom politika poput zakona CHIPS nakon kojeg je uslijedila renesansa umjetne inteligencije.

Širenje dezinformacija

Trump i njegovi saveznici negiraju rast poslova u Bidenovoj administraciji, opisujući ga kao “skoro stopostotni rezultat ilegalne imigracije” – što je potpuno netočno. Ipak, broj radnika koji su rođeni u SAD-u pod Bidenom je porastao za 2,2 posto, dok je broj radnika rođenih izvan SAD-a porastao za 16,2 posto, iako su ti radnici u zemlju ušli potpuno legalno. Dezinformacije se šire i u razgovorima o inflaciji. Trump neistinito tvrdi kako je u posljednjih nekoliko godina zabilježena nagora inflacija u povijesti SAD-a i kako ona u Bidenovom mandatu iznosi gotovo 50 posto. Nijedna od te dvije tvrdnje nije ni blizu istini.

Ipak, i Bidenovi pristaše su iskrivljavali istinu po pitanju inflacije. Sam Biden nedavno je rekao kako je inflacija iznosila 9,1 posto kada je on postao predsjednik (u siječnju 2021. godine godišnja inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 1,4 posto).

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: How The Economy Really Fared Under Biden And Trump – From Jobs To Inflation

(Prevela: Nataša Belančić)