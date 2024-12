Trump kaže da bi SAD trebao preuzeti kontrolu nad Grenlandom, a želi i Panamski kanal

Izabrani američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio kako bi SAD trebao preuzeti kontrolu nad Grenlandom zbog pitanja nacionalne sigurnosti, a zaprijetio je i da će SAD silom zauzeti kontrolu nad Panamskim kanalom. Ovo je posljednja u nizu kontroverznih vanjskopolitičkih izjava koje je Trump iznio o državama saveznicama.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je najavio kako je nominirao suosnivača Paypala, Kena Howeryja, za sljedećeg američkog veleposlanika u Danskoj. Također je napisao: “U svrhu nacionalne sigurnosti i slobode diljem svijeta, Sjedinjene Američke Države smatraju da su vlasništvo i kontrola nad Grenlandom apsolutna nužnost.”

Danska vlada još nije reagirala na Trumpove komentare, a Howery je izjavio tek da se raduje suradnji s timovima “u američkom veleposlanstvu u Kopenhagenu i konzulatu na Grenlandu kako bismo produbili veze između naše dvije zemlje.”

U razgovoru na događaju Turning point USA u Phoenixu, Trump je ponovio svoje pritužbe na “iznimno nepravedne” naknade koje Panama naplaćuje brodovima koji prolaze kroz kanal i rekao kako se SAD “dere”.

Panamski kanal / FOTO: Victor Korchenko / Avalon / Profimedia

Predsjednik Paname: Kanal pripada Panami

Kanal je bio pod američkom kontrolom do 1977. godine, a potom je predan Panami. Trump je rekao kako će zahtijevati da se “Panamski kanal vrati u naše ruke, u potpunosti, brzo i bez pitanja,” osim ako panamska vlada ne ispuni “moralne i pravne” uvjete.

Predsjednik Paname José Raúl Mulino u videoporuci je odbacio taj prijedlog: “Svaki četvorni metar Panamskog kanala i okolnog područja pripada PANAMI i tako će i ostati.”

Trump je na to odgovorio na svojoj platformi Truth Social: “Vidjet ćemo.” Uz te riječi objavio je i sliku američke zastave nad kanalom uz tekst: “Dobrodošli na američki kanal!”

Što je Trump nedavno govorio o Panamskom kanalu?

U nekoliko objava tijekom vikenda, Trump je iskalio svoj bijes zbog, kako kaže, “pretjeranih cijena i naknada za prolaz” za američke trgovačke brodove i plovila mornarice koji prolaze kroz kanal. Potom je Trump ismijavao bivšeg američkog predsjednika Jimmyja Cartera jer je “nepromišljeno” Panami dao kanal za “jedan dolar” tijekom svog mandata, a nakon toga je optužio panamsku vladu da upravljanje kanalom omogućava Kini. Trump je rekao kako SAD ima “velik interes za sigurno, efikasno i pouzdano upravljanje Panamskim kanalom” i kako “NIKADA” neće dopustiti da “kanal padne u krive ruke!”

“Kanal nije pod nikakvom kontrolom, izravnom ili neizravnom, Kine, europske zajednice, SAD-a ili bilo koje druge sile. Kao građanin Paname oštro odbacujem bilo kakve izjave koje iskrivljuju tu stvarnost. Kanal će nastaviti biti u rukama Paname kao neotuđiva ostavština naše nacije i jamčiti će miran i neprekidan prolaz brodovima svih nacija, kao što i stoji u našem Ustavu i povelji o neutralnosti,” rekao je još panamski predsjednik Mulino.

Što je Trump govorio o Grenlandu?

Trump je navodno već tijekom svojeg prvog predsjedničkog mandata iznio ideju kupnje Grenlanda od danske vlade. Wall Street Journal izvijestio je 2019. godine kako je Trump savjetnicima iznosio taj prijedlog “uz različite doze ozbiljnosti.” Također je s velikim interesom slušao kad god se pokrenuo razgovor o prirodnim resursima i geopolitičkoj važnosti tog otoka. U to vrijeme je navodni Trumpov interes za Grenland odbacila danska vlada, a bivši premijer (sadašnji ministar vanjskih poslova) Lars Løkke Rasmussen na Twitteru je tada objavio: “Mora da je prvi april… ali u krivo vrijeme.”

Autor originalnog članka: Siladitya Ray, Forbes

Link: Trump Says U.S. Should Take Ownership Of Greenland And Threatens To Takeover Panama Canal

(Prevela: Nataša Belančić)