Trumpova ideja o strateškoj rezervi naišla na neočekivanu reakciju “kripto kraljeva“

Najava predsjednika Donalda Trumpa da će nadzirati stvaranje “strateške kripto rezerve” izazvala je primjetan skepticizam među nekim velikim imenima u svijetu kriptovaluta i tehnologije—ključnim dijelovima Trumpove baze prošle godine—dok se početni nagli rast trgovanja kriptovalutama u ponedjeljak vratio na prethodne razine.

Trump je izjavio da će upravljati rezervom koja uključuje bitcoin, ethereum, XRP, Solanu i Cardano kako bi “osigurao da SAD postane kripto prijestolnica svijeta”, ponavljajući svoja predizborna obećanja da će biti najpro-kripto predsjednik u povijesti.

Najava je naišla na neobično veliku dozu skepticizma među vodećim ljudima u svijetu kriptovaluta i tehnologije. Većina kritika usmjerila se na odluku da se u fond uključe i drugi digitalni resursi osim “digitalnog zlata” bitcoina, kao i na pitanje prelazi li kupnja kriptovaluta od strane vlade granice tipično laissez-faire pristupa.

To nije uloga vlade

Izvršni direktor Coinbasea Brian Armstrong, najbogatiji Amerikanac u sektoru kriptovaluta s neto vrijednošću od 9,6 milijardi dolara, napisao je na platformi X da bi “najbolja opcija” za rezervu bila da “samo bitcoin” postane “nasljednik zlata” za vladu.

Joe Lonsdale, milijarder i suosnivač tvrtke Palantir, obrambenog izvođača usmjerenog na umjetnu inteligenciju, a ujedno i otvoreni Trumpov pristaša, bio je još oštriji, odgovarajući na Trumpovu objavu riječima da je “pogrešno oporezivati mene zbog kripto prijevara” te da “nije uloga vlade” financirati kripto rezervu.

Značajna reakcija stigla je i iz krugova povezanih s Trumpovim “kripto carem” Davidom Sacksom.

REUTERS/Dado Ruvic

Dokaz “ludog profiterstva“

Jason Calacanis, Sacksov suvoditelj na podcastu “All-In” iz Silicijske doline, nazvao je potez “Trumpovom pumpom” i dokazom “ludog profiterstva”, dok je Jeff Park, strateg u upravitelju kripto indeksnih fondova Bitwise, u kojem je Sackova tvrtka rizičnog kapitala rani investitor, uključivanje kriptovaluta osim bitcoina ocijenio kao “veliku političku pogrešku Trumpa”.

Trumpova najava izazvala je početni rast cijena svih pet digitalnih valuta koje je spomenuo, predvođen bitcoinovim rastom od više od 10%, s približno 85.000 dolara na više od 95.000 dolara. No, bitcoin je do kasnog poslijepodneva pao ispod 86.000 dolara jer su financijska tržišta reagirala na Trumpova nova carinska obećanja. Globalno tržište kriptovaluta palo je za oko 11%, odnosno 340 milijardi dolara, s vrhunca u nedjelju poslijepodne do najniže vrijednosti u ponedjeljak, prema podacima CoinGecka.

Nekoliko neriješenih pitanja

“Trumpova najava naišla je na podijeljene reakcije u kripto zajednici, unatoč snažnom tržišnom odgovoru u obliku rasta cijena”, napisali su analitičari iz Bernstein grupe, koja je vjerojatno najmainstream institucija koja pokriva industriju digitalnih valuta, u bilješci klijentima u ponedjeljak. Analitičari, predvođeni Gautamom Chhuganiem, istaknuli su nekoliko “značajnih neriješenih pitanja” u vezi s rezervom, uključujući način na koji će fond odlučivati o alokaciji tokena, ima li Trump pravnu ovlast za osnivanje rezerve i, najvažnije, kako će vlada financirati rezervu.

Kupnja digitalnih valuta osim bitcoina sredstvima Federalnih rezervi ili Ministarstva financija bit će “teško opravdati”, navode analitičari, dodajući da je “razlog” za držanje tokena osim bitcoina “nejasan”.

Iako su analitičari Bernstein grupe generalno optimistični prema kriptovalutama, zaključili su kako “kripto skeptici mogu negodovati koliko žele, ali to ostaje teško ignorirati”, zadržavajući svoju ciljanu cijenu bitcoina na 200.000 dolara.