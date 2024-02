Tucker Carlson u Moskvi: Njegov mogući intervju s Putinom izaziva niz kontroverzi

Šire se glasine kako bi kontroverzni bivši novinar američkog Fox Newsa, Tucker Carlson, za svoju emisiju na X-u mogao intervjuirati ruskog predsjednika Vladimira Putina. Carlton je i sam sugerirao kako bi mogao razgovarati s Putinom, čak i u vrijeme kada je javnost iznenađeno reagirala na njegove iskaze simpatija prema Rusiji usred njene invazije na Ukrajinu.

Glasine su se na društvenim mrežama proširile u ponedjeljak ujutro, a objavljeno je nekoliko videozapisa u kojima se vidi Tucker Carlson kako u crnom automobilu napušta hotel u Moskvi i kreće prema Kremlju.

Kada ga je novinar iz ruskog državnog medija Izvestia pitao planira li intervjuirati Vladimira Putina, Carlson je rekao “vidjet ćemo,” stoji u videu koji je dobio reporter Financial Timesa, Max Seddon. Carlson u videu dodaje kako je želio posjetiti Moskvu jer je “mnogo čitao o njoj, a nikada ju prije nije vidio.”

Carlsonov predstavnik Arthur Scwartz nije želio za Forbes potvrditi planira li zaista Carlson intervjuirati Putina. Ni glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov, nije želio komentirati potencijalni intervju, rekavši kako Kremlj “zaista ne bi trebao davati nikakve informacije o kretanjima stranih novinara,” stoji u Financial Timesu.

Carlson je u više navrata iskazivao simpatije prema Rusiji: propitkivao je američku vojnu pomoć Ukrajini, spekulirao da bi SAD mogao biti odgovoran za eksploziju plinovoda Sjeverni tok, a čak je u jednom navratu rekao kako “navija za Rusiju”, odmah poslije dodavši kako se – šali. Čak i uz sve to, intervju s ruskim predsjednikom bio bi jedan od najkontroverznijih poteza bivšeg Foxovog voditelja otkad je pokrenuo svoju emisiju na X-u (bivšem Twitteru).

Reputacija Rusije kao zemlje u kojoj su strani novinari dobrodošli posljednjih se godina ozbiljno narušava: reporter Wall Street Journala Evan Gershkovich završio je u ruskom pritvoru prošlog ožujka zbog optužbi za špijunažu, a urednica Radio Free Europe/Radio Liberty, Alsu Kurmasheva, uhićena je u listopadu 2022., navodno jer se nije registrirala kao “strani agent”. I Journal i Radio Free Europe osudili su njihova uhićenja, no nijedan novinar nije oslobođen, a ruski sud je prošlog tjedna produljio pritvor za Kurmashevu.

Intervju s Carlsonom također bi bio prvi razgovor predsjednika Putina s nekim zapadnim novinarom od početka ruske invazije na Ukrajinu prije gotovo dvije godine, iako to ne bi bio prvi Carlsonov pokušaj da intervjuira ruskog lidera: Carlson je švicarskom mediju Die Weltwoche u rujnu rekao kako je pokušao dogovoriti intervju i ranije, no da ga je u tome zaustavila američka vlada.

Priče o Carlsonovom prisustvu na medijskoj sceni u Moskvi nisu ništa novo. U rujnu se spekuliralo kako Carlson s ruskom državnom televizijom dogovara partnerstvo u sklopu kojeg bi svoju Twitter emisiju emitirao na ruskoj televiziji. Te glasine krenule su nakon što se oglas nazvan “Tucker” TV pojavio na ruskom državnom kanalu Rossiya 24. Carlson je negirao da postoji sporazum, rekavši za Financial Times kako su te spekulacije “još s**nja vezanog za Rusiju”, a Schwartz je za Forbes izjavio kako Carlson “o tome ne zna ništa.” Carlsonu je također pristupio ruski medij RT, nedugo nakon što je voditelj prošlog travnja napustio Fox. RT je na Twitteru objavio poziv Carlsonu da uz RT “više propitkuje.” Još jedan ruski državni medij, Channel One, također je Carlsonu poručio da im se “pridruži” nakon odlaska s Foxa, rekavši kako Carlson “ovdje bez straha može ismijavati Bidena.”

Carlson je prošlog travnja naglo dobio otkaz s Foxa, nakon što na tom politički desnom kanalu proveo 14 godina – sedam kao voditelj hit-emisije “Tucker Carlson Tonight”. Fox je tada objavio priopćenje u kojemu stoji kako su se popularni voditelj i kuća “složili krenuti različitim putevima”, iako se činilo da je Carlson bio iznenađen potezom: naime, svoju posljednju emisiju na Foxu odjavio je rekavši kako će se “vratiti u ponedjeljak.” Njegovom odlasku prethodili su mjeseci tenzija koje su vrhunac dosegle mjesec dana prije otkaza, kada su dokumenti u tužbi Dominion Voting Systemsa protiv Foxa otkrili da je Carlson privatno žestoko kritizirao teorije o prijevari tijekom predsjedničkih izbora 2020. godine, nazvavši ih “apsurdnima” i “suludima”, usprkos činjenici što je u svoju emisiju dovodio goste koji su širili te teorije. Fox se u tužbi nagodio, isplativši tvrtci 787,5 milijuna dolara.

Isti dokumenti otkrili su kako je Carlson, također privatno, bivšu odvjetnicu Donalda Trumpa Sidney Powell – koja je ponavljala te teorije – nazvao “otrovnom”, a samog Trumpa nazivao “demonskom silom”, dodajući kako ga “nepojmljivo mrzi.”

U svibnju je Carlson najavio kako će ponovno pokrenuti svoju emisiju u prime-time terminu na X-u, rekavši kako će se u njoj “proširiti sloboda govora” i kako je na TV-u bio “ograničen” po pitanju onoga što smije govoriti.

Autor originalnog članka: Brian Bushard, Forbes

Link: Tucker Carlson In Moscow: Here’s Why Possible Putin Interview Is So Controversial

(Prevela: Nataša Belančić)