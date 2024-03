Tvrtka Super Micro Computer u svom prvom danu na burzovnom indeksu S&P 500 zabilježila teške gubitke

Tvrtka Super Micro Computer imala je težak prvi dan kao debitant na vodećem američkom burzovnom indeksu S&P 500. Ipak, tvrtku još uvijek vole njeni dugoročni investitori.

Dionice tvrtke u ponedjeljak su pale za više od šest posto, čime je pružatelj usluga čuvanja podataka iz Silicijske doline zabilježio najnižu cijenu dionica od 1. ožujka. To se dogodilo istog dana kada je iz S&P Dow Jones Indicesa objavljeno da će Super Micro biti dodan na indeks S&P, čime su izbrisani kratkoročni dobici povezani s dodavanjem dionica na taj vodeći indeks.

Super Micro je prvog dana na indeksu zabilježio daleko najgore trgovanje – dionice su pale otprilike dvostruko više od drugog najvećeg gubitnika na indeksu, pokazuju podaci FactSeta.

Tvrtka je gubitke zabilježila na inače dobar dan za dionice mnogih drugih tehnoloških tvrtki: Nasdaq je porastao za gotovo 1 posto, a dionice drugih AI tvrtki poput Alphabeta ili Palantira porasle su za gotovo 2 posto svaka.

Usprkos lošim rezultatima od ponedjeljka, investitori u Super Micro nemaju previše razloga za pritužbe: Povrati investicija od 250 posto od sredine trećeg mjeseca prošle godine i 940 posto u godini dana bez problema nadmašuju povrate bilo kojih drugih tvrtki na S&P-ju u istom vremenskom periodu.

Ljubimci na AI sceni

Dionice najčešće dobivaju na vrijednosti nakon objava o njihovom uvrštenju na indekse poput S&P-ja, budući da to tvrtke čini privlačnijim metama za upravitelje imovine koji žele povećati svoje fondove. Super Micro donedavno je bila relativno nepoznata tvrtka iz San Josea. Na burzu je izišla 2007. godine s cijenom dionice od otprilike osam dolara, ali posljednjih mjeseci postali su možda najdraža dionica za investitore u AI budući da uživaju dominantnu poziciju u sferi poslužitelja podataka koji su potrebni za pokretanje usluga generativne umjetne inteligencije poput ChatGPT-ja. I profit i prodaja Super Micra udvostručila se na godišnjoj razini u posljednjem kvartalu, a tržišna kapitalizacija popela se od nekih 4 milijarde dolara s kraja 2022. godine do oko 55 milijardi dolara u ponedjeljak.

Super Micro ima “kompetitivnu prednost na rastućem tržištu AI servera,” rekli su nedavno analitičari banke Bank of America u obavijesti klijentima, prognozirajući da će vrijednost tog tržišta eksplodirati od 39 milijardi dolara prošle godine do 200 milijardi dolara 2027. godine. Bank of America predviđa cijenu od 1.280 dolara za Super Micro, što je rast od gotovo 30 posto.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Super Micro Computer Suffers Major Losses In First Day On S&P 500

(Prevela: Nataša Belančić)