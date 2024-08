U Izraelu će se ove godine, zbog rata, ugasiti 60 tisuća tvrtki

CofaceBDI navodi da je 46.000 poduzeća zatvoreno od početka rata s Hamasom; sektori građevinarstva, poljoprivrede i usluga najteže su pogođeni.

Izraelske tvrtke suočavaju se s posljedicama višemjesečnog rata s Hamasom te se očekuje da će ih ove godine njih oko 60 tisuća biti prisiljena staviti “ključ u bravu”, proizlazi iz podataka koje je prikupila CofaceBDI, kompanija koja se bavi poslovnim informacijama.

U devet mjeseci od početka rata već je oko 46.000 tvrtki već moralo prekinuti s poslovanjem – mnoga od njih pogođena su visokim kamatnim stopama, nedostatkom radne snage, naglim padom prihoda kao i poremećajima u opskrbi.

Ne postoji sektor imun na posljedice rata

“Ne postoji sektor gospodarstva koji je imun na posljedice rata,” izjavio je izvršni direktor CofaceBDI-a Yoel Amir za The Times of Israel. “Tvrtke se suočavaju s vrlo složenom stvarnošću: strahom od eskalacije rata u kombinaciji s neizvjesnošću kada će on završiti, uz stalne izazove poput nedostatka radne snage, niske potražnje, rastućih potreba za financiranjem, povećanja troškova nabave i logističkih problema, a nedavno i zabrana izvoza od strane Turske dodatno otežava preživljavanje izraelskih poduzeća”, kaže Amir.

Oko 77 posto tvrtki koja su bila prisiljene ugasiti poslovanje od početka rata, spadaju u male tvrtke s do pet zaposlenih, i one su najranjivije jer kad se pojavi potreba za financiranjem, teže im je prikupiti sredstva.

CofaceBDI je na uzorku od 550 tvrtki napravio anketu među menadžerima o utjecaju rata na njihovo svakodnevno poslovanje.

Na pitanje o opsegu štete koju rat ima na njihovo poslovanje, 56 posto ispitanika izjavilo je da su doživjeli pad prihoda. Ekonomske posljedice tekućeg rata najbrže su osjetile tvrtke aktivne u sektorima građevinarstva, poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva i zabave.

Oko 85 tisuća Palestinaca radilo je u građevinskom sektoru

Na primjer, 85 tisuća palestinskih radnika praktički nestalo iz izraelske građevinske industrije od početka rata, jer im zbog sigurnosnih razloga nije bilo dopušteno ući u Izrael kako bi radili, dok su mnogi strani radnici koji su radili na gradilištima napustili zemlju. To je uzrokovalo da se mnoga gradilišta potpuno zatvore zbog nedostatka radnika.

“Poljoprivreda, ali posebno građevinska industrija, pati od ozbiljnog nedostatka radne snage, što uzrokuje značajna kašnjenja u projektima” rekao je Amir. “Vidimo određeni priljev stranih radnika koji su se vratili u Izrael, ali manjak radne snage doveo je do većih troškova zapošljavanja.”

Osim toga, odluka Turske da bojkotira svu trgovinu s Izraelom prisilila je uvoznike građevinskog materijala – aluminijskih, plastičnih i cementnih proizvoda – da traže alternativne izvore opskrbe, koji su skuplji zbog viših troškova proizvodnje i transporta.

Prije tog poteza, izraelska poduzeća su namjeravala povećati uvoz iz Turske, jer napadi jemenskih Houthi militanata koje podržava Iran ometaju pomorsku trgovinu, povećavaju troškove prijevoza i čine robu iz Kine i drugih zemalja Dalekog istoka znatno skupljom.

“Nakon bojkota Turske, postoji i zabrinutost da će druge zemlje slijediti njen primjer,” rekao je Amir. “Troškovi rastu, a vlada će morati povećati poreze, poput PDV-a, kako bi financirala ratne troškove, što stavlja veliki dodatni teret na tvrtke.”