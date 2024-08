U Ukrajinu su stigli avioni F-16. Što to znači za nastavak rata?

Godinu dana nakon što su Danska i Nizozemska, a kasnije i Norveška i Belgija, obećale Ukrajini poslati višak svojih borbenih zrakoplova F-16 američke tvrtke Lockheed Martin, prvi avioni pojavili su se na fronti u Ukrajini. David Axe analizira što to znači za daljnji tijek borbi u Ukrajini

Radi se o nekoć modelima F-16AM/BM iz Danske koji imaju sva poboljšanja koja možemo i očekivati od modernizirane varijante osnovnih supersoničnih aviona F-16, ali i dodatnu opremu koja bi se mogla pokazati vrlo korisnom u ovom ratu.

Prve službene fotografije i snimke aviona objavio je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a na njima se vidi F-16 naoružan projektilima s infracrvenim navođenjem AIM-9, kao i projektilima s radarskim navođenjem AIM-120, što naglašava moguću ulogu koju će avioni imati u ukrajinskoj službi – onu protuzračne obrane.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je dolazak aviona F-16 / FOTO: POU / Zuma Press / Profimedia

Pri pobližem promatranju fotografija zamjećuju se ugrađeni obrambeni sustavi, ključni za borce u opasnim zračnim prostorima. Budimo jasni, nijedan zračni prostor na svijetu trenutno nije opasniji od neba nad Ukrajinom.

Sveobuhvatna zaštita od širokog spektra projektila

Te obrane uključuju sustave PIDS (Pylon Integrated Dispensing System) i ECIPS (Electronic Combat Integrated Pylon System). I jednog i drugog proizvodi izraelska tvrtka Elbit s partnerskom kompanijom Terma iz Danske. Europski operateri F-16 sustave su počeli instalirati prije nekoliko godina.

PIDS izbacuje metalne otpatke i vruće bljeskove kako bi zavarao neprijateljske projektile na infracrveno navođenje, dok ECIPS sadrži pasivne sustave obrane koji nadopunjuju rad PIDS-a, uključujući i ometač AN/ALQ-162 za borbu protiv radara na tlu i sustav AN/AAR-60 za upozorenje na neprijateljske projektile.

Zajedno oni avionima pružaju sveobuhvatnu zaštitu od širokog spektra neprijateljskih projektila. Za ukrajinske zračne snage, koje su već izgubile preko 90 od oko 125 ratnih aviona, ti obrambeni sustavi ispunjavaju prijeku potrebu.

Ukrajinci su svoje izgubljene zrakoplove nadomjestili obnovom starijih aviona iz skladišta i nabavom dodatnih modela od saveznika, ali sigurno je da žele sačuvati 85 aviona F-16 koje će dobiti od europskih partnera, budući da u njihovim inventarima više nema toliko viškova.

Za Ukrajinu je bolje zaštititi avione F-16 koje imaju, nego tražiti zamjene za one koje izgube. Neizbježno je da će Rusi s vremenom neke od njih zaista i srušiti, ali PIDS i ECIPS mogli bi odgoditi te gubitke i spasiti živote pilota.

Kako će Ukrajinci koristiti nove avione?

Efikasnost ovih sustava uvelike ovisi o načinu na koji će Ukrajinci koristiti svoje nove avione. Ako oni budu letjeli uglavnom u misijama protuzračne obrane duboko u ukrajinskom teritoriju, vjerojatno će se morati boriti samo protiv ruskih projektila najduljeg dometa, ali ako ih ukrajinske zračne snage budu slale u misije napada na mete na tlu direktno iznad linije fronte, morat će se braniti od mnogo žešće neprijateljske vatre.

Ipak, čak i u najriskantnijim situacijama, avioni F-16 bit će mnogo bolje zaštićeni od starih ukrajinskih aviona iz vremena SSSR-a, od kojih mnogi uopće nemaju ometače.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s F-16s Have Arrived – With Some Of The Latest Defenses Against Russian Missiles

(Prevela: Nataša Belančić)