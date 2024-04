Ukrajina bi mogla dobiti, i to vrlo uskoro, pošiljku američkog oružja u vrijednosti 34 milijarde dolara

Šest mjeseci nakon što prvog blokiranja glasanja o slanju dodatne pomoći Ukrajini, predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa, Republikanac Mike Johnson, napokon je popustio ogromnom pritisku većine američkih glasača koji žele da SAD nastavi pomagati Ukrajini u obrani od ruske agresije.

To znači da američka pomoć vjerojatno uskoro stiže, i to u ogromnim količinama.

Iako Johnson, inače tvrdi konzervativac prijateljski nastrojen prema Rusiji, nije objavio detalje prijedloga Zastupničkog doma o kojemu će se vjerojatno glasati već ovog mjeseca, on će vjerojatno biti sličan paketu koji je američki Senat izglasao prije nekoliko mjeseci. Taj paket uključuje 60 miljardi dolara za Ukrajinu, od kojih je 34 milijarde dolara za oružje. Ostatak je namijenjen za obuku ukrajinskih trupa, kao i humanitarnu pomoć i drugu podršku.

Kako bismo dobili perspektivu o tome koliko oružja se može kupiti za 34 milijarde dolara, trebamo se prisjetiti da je u prvih 23 mjeseca pune ruske invazije na Ukrajinu SAD za oružje namijenio 45 milijardi dolara.

Oko polovice tog iznosa došlo je u obliku direktnih komercijalnih ugovora koje je Pentagon isposlovao, i platio, u ime Ukrajine. Drugom polovicom plaćeno je novo oružje za američke snage nakon što je Pentagon starije oružje donirao Ukrajini direktno iz američkih zaliha.

To sve znači kako bi pomoć za koju se predsjednik Joe Biden, njegovi demokratski saveznici u Senatu i Zastupničkom domu, ali i milijuni običnih Amerikanaca bore već šest mjeseci, Ukrajini mogla donijeti dovoljno oružja za najmanje godinu dana rata.

Nova pomoć donijet će im mnogo radara, radio-ometača, dronova, brodova, oklopnih vozila i inženjerske opreme, a pogotovo artiljerije i protuzračne obrane.

Ukrajinci će dobiti 155-milimetarske haubice i streljiva iz nove tvornice koju je vojska izgradila u Teksasu upravo za proizvodnju granata za Ukrajinu. Ta tvornica, kao i druga nova i proširena postrojenja u kojima se može proizvoditi streljivo, ovisila su o dodatnom financiranju, a bili su u financijskom limbu otkad su Republikanci u listopadu blokirali slanje nove pomoći.

Uz nova sredstva, teksaška tvornica i dvije njoj slične tvornice u Pennsylvaniji mogu unutar nekoliko mjeseci pojačati proizvodnju na 60.000 granata mjesečno, a unutar devet mjeseci počet će proizvoditi 100.000 granata mjesečno. Tvornice u Pennsylvaniji zajedno su proizvodile samo 15.000 granata mjesečno prije nego je Rusija pokrenula punu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

REUTERS/Sofiia Gatilova

Ne postoji razlog zašto većina tih novih granata ne bi išle Ukrajini, koja će također dobiti stotine tisuća granata od Europske unije, kao i milijun koje im donira konzorcij pod vodstvom Češke.

U veljači su ukrajinski bacači ispaljivali samo 2.000 granata dnevno, dok su Rusi mogli ispaliti oko 10.000. Ovaj jaz jedan je od glavnih razloga zašto su se ukrajinske brigade u posljednje vrijeme morale povlačiti, a ruske počele napredovati – iako uz veliku cijenu.

S američkim, europskim i češkim granatama – potencijalno njih 2,5 milijuna prije kraja godine – ukrajinski bacači moći će izjednačiti ravnotežu, a budući da je ukrajinska artiljerija općenito preciznija od ruske, to znači da bi Ukrajina uskoro mogla imati prednost u artiljeriji, i to po prvi put u godinu dana.

Teško je preuveličati koliko bi ova nova prednost mogla popraviti situaciju za Ukrajince, kao i koliko će Ukrajina imati koristi od dodatne protuzračne obrane i projektila. Patrioti su najbolji protuzračni sustavi koje Ukrajina ima, ali ima samo tri baterije s oko desetak bacača: Njemačka je donirala dvije, a SAD jednu bateriju.

To je bilo dovoljno da za obranu samo dva od nekoliko desetaka velikih gradova u Ukrajini – Kijev i Odesu.

Ukrajinske zračne snage trebaju još Patriota, vjerojatno još mnogo. A budući da tvrtka Lockheed Martin i njeni partneri povećavaju proizvodnju radara, bacača i projektila, Ukrajina bi ih vrlo vjerojatno već i imala da su Republikanci odoborili pomoć prije šest mjeseci, kada je predsjednik Biden to i predložio.

No, bolje ikad nego nikad. Uz, recimo, tri nove baterije Patriota, Ukrajina bi mogla nadomjestiti gubitke na bojišnici, obraniti Harkiv i Dnjipro i dodijeliti dvije baterije mobilnim jedinicama – po jednoj za južnu i istočnu frontu. Adekvatno opremljene, ukrajinske snage tako bi mogle zaustaviti prijetnju najvećim gradovima i ublažiti rusku ogromnu prednost na čitavoj liniji fronte.

Naravno, to je sve pod pretpostavkom da će predsjednik Zastupničkog doma Johnson zaista ispuniti vlastito obećanje i ovog mjeseca narediti glasanje o pomoći. Ako to učini, mnogo novca i prijeko potrebnog oružja uskoro će stići na frontu u brutalnom ruskom ratu. Ukrajina bi za samo nekoliko tjedana mogla postati mnogo, mnogo snažnija.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine Might Be Getting $34 Billion In American Weapons – And Soon

(Prevela: Nataša Belančić)