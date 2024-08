Ukrajina je postala svjetski lider u tehnologiji vojnih dronova i elektronskog ratovanja

Kako je Ukrajina skinula s trona Rusiju kao lidera u tehnologiji vojnih dronova i elektronskog ratovanja analizira profesor s američkog West Pointa, Vikram Mittal

Tijekom inicijalne invazije na Krim 2014. godine, ruska vojska vješto je u svoje operacije integrirala dronove i elektronsko ratovanje. Njihovi sustavi su izazvali kaos u ukrajinskim mrežama komunikacije i precizno locirali ukrajinske jedinice koje su potom napadali dronovi. Ova taktika bila je vrlo efikasna, zbog čega su i druge vojske počele prilagođavati vlastite strategije.

U to vrijeme Rusija je bila lider u tehnologiji vojnih dronova i elektronskog ratovanja, pogotovo onih koji se koriste na taktičkoj razini. Ipak, tijekom 30 mjeseci invazije na Ukrajinu, Rusija je izgubila svoju prednost u ovim područjima.

Sada je svjetski predvodnik – Ukrajina. Njena obrambena industrija razvija sve naprednije sustave za svoje borce. I ruska i ukrajinska industrijska baza natječu se u inovaciji, razvoju i upotrebi sve boljih tehnologija koje vojnicima mogu dati prednost na ratištu. To pogotovo vrijedi za dronove i sustave za elektronsko ratovanje, gdje je Ukrajina ipak uspjela preteći Rusiju i razviti naprednije sustave većom brzinom.

Uspjesi u Kursku su vrlo znakoviti

Nedavni ukrajinski uspjesi u regiji Kursk dodatni su dokaz njihove snage u ovim tehničkim domenama. Pri prelasku u novi teritorij, Ukrajinci navodno koriste sustave elektronskog ratovanja kako bi omeli ruske dronove, a potom šalju gomile vlastitih dronova kojima lociraju i napadaju ruske položaje. Nakon tih napada dolaze kopnene snage koje osiguravaju područje. Proces se ponavlja sustavno i omogućuje Ukrajincima da ostvaruju stabilan napredak. Čini se kako Rusi još nemaju odgovor na ovu taktiku.

Istovremeno, ruski kapaciteti u ovim poljima su oslabjeli u usporedbi s ukrajinskima. Na početku sukoba koristili su taktike slične onima kao i 2014. na Krimu. Također su povećali upotrebu dronova Lancet i Shahed. Uz to su koristili i čitav niz sustava elektronskog ratovanja kojima su rušili velike količine ukrajinskih dronova i stvarali probleme u ukrajinskim komunikacijskim sustavima. Iako su ruski dronovi i sustavi elektronskog ratovanja još uvijek moćni i efikasni, oni imaju sve manje efekta na bojištu jer je Ukrajina usvojila nove tehnologije i taktike.

Ukrajinska prednost u ovim tehničkim područjima može se objasniti s nekoliko razloga. Studija RAND-a iz 2014. godine naglasila ključni problem leži u dugotrajnom ruskom procesu nabave za obranu. Dugotrajnost koja se povezuje s razvojem novih sustava smanjuje njihovu sposobnost da inkorporiraju te iskorake u komercijalnu tehnologiju, što je pogotovo ključno kad je riječ o dronovima i elektronskom ratovanju koji bi trebali koristiti najnovije komercijalne napretke u poljima autonomije, umjetne inteligencije i podatkovne znanosti.

Ukrajina, s druge strane, trenutno gradi vlastitu obrambenu industrijsku bazu, a istovremeno učvršćuje veze između svojih obrambenih i komercijalnih sektora. Mnoge kompanije koje su se prethodno bavile isključivo komercijalnom tehnologijom sada su svoje vještine počele koristiti za razvoj vojne opreme. Ukrajina tako sada ima više od 200 registriranih kompanija koje proizvode vojne dronove, kao i 50 koje proizvode sustave elektronskog ratovanja.

Ostaci ruskog pokretnog sustava za elektronsko ratovanje izloženi na trgu u Kijevu, 27. studeni, 2022. godine / FOTO: Pool Philip Reynaers / Zuma Press / Profimedia

Čak i bez sposobnosti iskorištavanja komercijalnog sektora, ruska obrambena zajednica ima mnogo stručnjaka i iskustva u ovim tehničkim segmentima, budući da su pioniri tih polja. Ipak, njihov problem je, kao što je bio i u prošlosti, proizvodnja na velikoj skali. Nadalje, mnogo njihovih proizvodnih kapaciteta temelji se na kupnji starijih sustava od stranih vojski, umjesto proizvodnje suvremene opreme za vlastite snage. Prije rata, moderne sustave imala je samo nekolicina jedinica, dok je veliki dio vojske još uvijek koristio staru sovjetsku opremu. Koncentriranje suvremene opreme u nekoliko odabranih jedinica dobro funkcionira u ratovanju temeljenom na brzom manevriranju, što je Rusija pokazala na Krimu 2014., ali mnogo je manje efikasno u ratu iscrpljivanja u kojemu su snage razvučene duž tisuću kilometara fronte.

Korist od priljeva tehnologije sa zapada

Također, Ukrajina ima koristi od stabilnog priljeva novih sustava i tehnologija sa zapada, čime ojačava razvoj i proizvodnju kod kuće. Rusija je, s druge strane, osakaćena sankcijama i zabranama trgovine koje su nametnule zemlje Zapada nakon invazije na Ukrajinu. Iako Rusi još uvijek dobivaju ključnu opremu iz Kine, Irana i drugih partnera, u mnogim ključnim područjima suočavaju se sa značajnim nestašicama.

Moderni ratovi podjednako se dobivaju u tvornicama i laboratorijima, kao i na ratištu. Tijekom proteklih 30 mjeseci, ruski i ukrajinski znanstvenici, zajedno sa svojim međunarodnim partnerima, natjecali su se u tome tko će zadobiti prednost u ovim novim tehnologijama koje su se pokazale ključnima. Ukrajina je pokazala da je sposobna za iznimno brzu inovaciju, proizvodnju i slanje velikih količina novih tehnologija na frontu, čime je ostvarila dominaciju nad Rusijom.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

Link: Ukraine Is Now Dominating The Drone And Electronic Warfare Domains

(Prevela: Nataša Belančić)