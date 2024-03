Ukrajina je razvila niz dronova dugog dometa kojima napada rusku naftnu industriju

Ukrajinski dronovi u petak su pogodili rafineriju nafte u ruskoj oblasti Samara preko noći u subotu, izazvavši požare koji su gorjeli do jutra. Ovaj napad posljednji je u nizu sve intenzivnije ukrajinske kampanje kojoj su meta ruska naftna postrojenja.

Samara je udaljena preko osam stotina kilometara od linije fronte u istočnoj Ukrajini.

U godinu dana napada i gađanja preko deset rafinerija i skladišta na zapadu Rusije, ukrajinski obavještajni direktorat privremeno je umanjio kapacitete ruskih rafinerija za oko 12 posto, a posljedice tih napada prelijevaju se na cijenu goriva za ruske vozače.

Cijene su ovog mjeseca dosegle najviše razine u posljednjih šest mjeseci. U želji da očuvaju domaću opskrbu uoči ljetne sezone putovanja, Moskva je ponovno uvela zabranu izvoza goriva koja je ukinuta u rujnu.

Kijev ovim napadima želi stvoriti pritisak na financije u Moskvi, zakomplicirati vojnu logistiku i posijati nezadovoljstvo među ruskim građanima. Ipak, ne treba očekivati da će ova kampanja biti od presudne važnosti. “Ovi napadi ciljaju određene točke,” rekao je stručnjak za energetiku, Hennadii Riabtsev za ukrajinski medij Pravda. “Bolni su i utječu na logistiku, ali neće značajno utjecati na ukupni godišnji kapacitet rafinerija.”

Možda je za ukrajinske snage još i važnije to što bi ovi upadi (u kojima sudjeluje 15 vrsta dronova dugog dometa kućne izrade koje je identificirao pomorski analitičar H.I. Sutton) mogli prisiliti Kremlj da povuku vrijedne sustave protuzračne obrane s fronte kako bi njima zaštitili naftnu infrastrukturu.

Naoko u očajnoj želji da ojača svoju protuzračnu obranu, Moskva je nedavno odgodila – od 2024. do 2026. – izvoz dva sustava za projektile zemlja-zrak S-400 u New Delhi. Britansko ministarstvo obrane kaže kako se već naveliko planira slanje protuzračnih vozila Pantsir oko energetskih postrojenja.

Jačanjem zaštite oko rafinerija Rusi bi mogli prihvatiti rizik slabije zaštite oko zračnih baza, luka, sjedišta i drugih vojnih instalacija, čime bi te lokacije postale jednostavnija meta.

“Ukrajinski napadi dronovima protiv meta u Rusiji vjerojatno povećavaju pritisak na ruske protuzračne kapacitete,” objašnjavaju iz Instituta za proučavanje rata u Washingtonu.

U nedjelju je Ukrajina projektilima napala sidrište ruske crnomorske flote u Sevastopolju na okupiranom Krimu, pokazavši što bi se moglo dogoditi ako Rusija stanji i raširi svoje najbolje sustave protuzračne obrane.

Taj napad navodno je uključivao britanske krstareće rakete Storm Shadow i njima slične, francuske modele SCALP-EG, a izbacili su ih ukrajinski bombarderi Suhoj Su-24. Moguće je da su pogođena dva ruska desantna broda.

Kremlj će odluku možda morati donijeti vrlo brzo: zaštititi rafinerije ili snage na fronti. Možda će biti nemoguće učiniti oboje. Kako je naglasio umirovljeni general američke vojske Mark Hertling: “Ne možete se braniti posvuda.”

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine Has Developed 15 Kinds Of Long-Range Strike Drone – And Has Sortied Them Against Russia’s Oil Industry

(Prevela: Nataša Belančić)