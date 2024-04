Ukrajina treba još tisuću oklopnih vozila za prijevoz, a Kanadi za isporuku njih 50 treba – godinu dana

Nedostatak ovih vozila negativno utječe na mobilnost ukrajinskih trupa i izlaže ih ruskim napadima, naglašava u svojoj analizi vanjski suradnik Forbesa David Axe

Ukrajina više od svega treba artiljeriju, protuzračnu obranu i svježe trupe.

Na četvrtom mjestu potreba su oklopna vozila za prijevoz trupa (APC). Ova pokretljiva vozila, jednostavna za održavanje, mogu vrlo brzo trupe dovesti do borbenih položaja, a istovremeno ih zaštititi od artiljerijskih fragmenata i vatrenog oružja.

Očajnička potreba za ovim vozilima, kao i jače naoružanim borbenim vozilima, objašnjava frustraciju koju osjeća Ukrajina zbog izluđujuće spore isporuke vozila Bison iz Kanade.

Bilo kakav APC bolji je od nikakvog, no njih nekoliko stotina bolje je od 89 vozila Bison koje Ukrajina iz Kanade dobiva na kapaljku već preko dvije godine.

Vlada u Ottawi najavila je kako će donirati vozila od lipnja 2022. godine. Najprije su Kanađani ponudili 39 korištenih vozila Bison iz viškova kanadske vojske, a potom su u rujnu 2023. godine obećali još novih Bisona. Zajedno tih 89 vozila – uz rezervne dijelove i obuku posade – vrijede oko 900 milijuna dolara.

Korišteni Bisoni stigli su brzo, a vjerojatno su opremili samo jedan odred u jednoj brigadi, i to u vojsci koja ima stotinu brigada i nekoliko stotina odreda. Ukrajinci su prošle godine izgubili jedno ovo vozilo.

Pedeset novih – dovoljno za još jedan odred – nikako da stigne na frontu. “Prvih 10 od 50 APC-ova koje će Kanada donirati Ukrajini bit će isporučeno u Europu ovog ljeta,” rekao je u petak kanadski ministar obrane Bill Blair. “Ukrajinci će se tijekom ljeta obučiti upravljanju, a najesen će vozila stići u Ukrajinu.”

To znači da je od obećanja do isporuke prošlo godinu dana za isporuku 50 APC-ova iz Kanade. U tom istom vremenskom periodu, Ukrajinci će u prosjeku izgubiti oko 500 APC-ova i borbenih vozila, pokazuju podaci analitičara u Oryxu.

Kanada nije jedina zemlja koja Ukrajini šalje oklopna vozila. SAD, Njemačka i Poljska donirali su stotine.

Otkad je Rusija pokrenula punu invaziju na Ukrajinu prije 26 mjeseci, saveznici Ukrajine u zemlju su isporučili oko 2.000 APC-ova i borbenih vozila. Ako oduzmemo nekih tisuću koje su Ukrajinci izgubili, moglo bi izgledati da snage Kijeva imaju još tisuću više nego što im treba.

Problem je u tome što su se od 2022. godine ukrajinske oružane snage udvostručile. Onih 2.000 APC-ova i borbenih vozila iz sovjetskih vremena koje su Ukrajinci imali prije početka rata možda su bili dovoljni za opremanje 50 brigada, ali nisu bili ni blizu dovoljni za njih stotinu. Dodajmo 2.000 doniranih vozila i oduzmimo izgubljenih 1.000 i rezultat je nestašica od 1.000 vozila.

Ukrajinski zapovjednici znali su da bi ovo mogao biti problem. “Treba nam svega, ali borbena vozila vjerojatno su najveća potreba,” rekao je neimenovani časnik jedne ukrajinske mehanizirane brigade početkom prošle godine.

Nije nerazumno da bi kanadskoj industriji trebalo godinu dana da proizvede i isporuči 50 novih APC-ova. Ono što djeluje nerazumno – barem prijateljima slobodne Ukrajine – je da kanadska vlada nije trebala čekati dovršetak tih 50 novih Bisona. Ottawa je imala – i još uvijek ima – opcije za slanje APC-ova u Ukrajinu odmah.

Kanadska vlada mijenja svoja starija oklopna vozila novijim modelima. Ova modernizacija oslobodila je preko 400 starijih vozila, uključujući modele APC-ova M-113, kao i Bisona i njima sličnih Coyotesa.

Prošle jeseni, žestoku reakciju izavala je najava kanadske vlade kako planiraju rashodovati svih 400 vozila umjesto da ih doniraju Ukrajini. Kanadsko ministarstvo obrane tada je naglašavalo kako su mnoga od njih “u iznimno lošem stanju” nakon desetljeća upotrebe.

Najmanje jedna ukrajinska dužnosnica odgovorila je da joj to – ne smeta. “Ukrajinci su spremni uzeti i nečije smeće, rastaviti ga i napraviti jedno vozilo od njih tri,” rekla je Oleksandra Ustinova, čelnica ukrajinskog parlamentarnog odbora za streljivo, za CBC News.

Štoviše, kompanija Armatec Survivability iz Ontarija podnijela je dobrovoljnu prijavu da modernizira i obnovi zastarjela vozila i to navodno po stopi od osam mjesečno. Ni molbe ukrajinske dužnosnice ni prijedlog Armateca nisu bili dovoljni da kanadsku vladu potaknu da svoja stara vozila da Ukrajini.

Umjesto toga, Ukrajinci su prisiljeni čekati godinu dana na 50 novih vozila kako bi ispunili oko pet posto svojih potreba za APC-ovima.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine Needs Another 1,000 Armored Personnel Carriers. It’s Taking Canada A Year To Deliver 50

(Prevela: Nataša Belančić)