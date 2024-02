Ukrajina uništava sve više ruskih vozila sve većom brzinom: Kremlju ponestaje vremena za proizvodnju

Otkad je pokrenula invaziju na Ukrajinu prije gotovo dvije godine, ruska vojska svaki dan u prosjeku gubi – bilo zbog uništenja, napuštanja ili zapljene – 19 tenkova, borbenih vozila, haubica ili nekog drugog teškog oružja.

U subotu su izgubili najmanje 54 komada, a još 16 ih je oštećeno. Drugim riječima, subota je za Moskvu bila jedan od najgorih dana od početka rata.

Open-source analitičar Andrew Perpetua, koji vodi evidenciju gubitka vozila i svaki dan objavljuje ažuriranu listu, opisao je subotnje gubitke riječima: “To je najveći broj koji sam otkrio u jednom danu.”

Ukrajinski gubici, pak, bili su lagani: devet vozila je uništeno, napušteno ili zaplijenjeno, a još 21 ih je oštećeno.

Za Ruse je još gore to što njihovi gubici uključuju 16 tenkova i nevjerojatnih 29 borbenih vozila i oklopnih vozila za prijevoz trupa, dok su ukrajinski gubici uglavnom kamioni i civilna vozila koja je vojska navodno koristila za opskrbu. Ukrajinci su izgubili dva tenka i jedno vozilo za prijevoz trupa.

Ipak, valja naglasiti da vozila koja je Perpetua uključio u evidenciju u nedjelju nisu nužno sva izgubljena u subotu, no budući da on gubitke zbraja svaki dan, datum na koji on izračunava podatke korisna je smjernica za stvarni datum otpisa opreme. Samo oduzmite 24 sata.

Postavlja se očito pitanje: Je li ova stopa gubitka održiva za Kremlj? I odgovor je očit: nije. Proizvodnja novih oklopnih vozila kasni pa se Rusi još uvijek voze starim vozilima iz Hladnog rata koje su povukli iz skladišta.

Te rezerve su ograničene. Jedan analitičar korisničkog imena @HighMarsed pregledava satelitske snimke i prati ruske zalihe starih vozila. U prosincu je analitičar zaključio kako je Kremlj iz predratnog inventara povukao 1.081 borbenih vozila od njih ukupno 4.811.

Od preostalih 3.730, najmanje njih 765 bilo je “vidljivo oštećeno i nepopravljivo.”

Analitičari iz Oryxa kažu kako su 2022. i 2023. godine Rusi gubili oko 80 borbenih vozila na mjesec. Ako uzmemo da se takva stopa nastavila i u 2024., a da je proizvodnja novih borbenih vozila ostala na razinama od između 30 do 40 mjesečno, to znači da će Kremlju ponestati borbenih vozila za nekih dvije godine, recimo početkom 2026.

Problem je u tome što od početka ove godine Rusi gube sve više vozila, i to brže nego dosad. Izgubili su 13 borbenih vozila BMP, kao i dodatna vozila BTR, samo u jednom danu, pokazuju podaci Perpetue.

To bi mjesečnu stopu gubitaka vozila BMP smjestilo na nekih četiri stotine, što je peterostruko više od stope primijećene 2022. i 2023. Ako se to nastavi, Rusija ne može računati da će im rezerve borbenih vozila potrajati još dvije godine.

Možda će potrajati šest mjeseci. Porast gubitaka do razina daleko iznad održivih također je vidljiv i kod tenkova i oklopnih vozila za prijevoz trupa.

Usprkos tome što su proruski Republikanci u američkom Kongresu prošle jeseni blokirali slanje pomoći Ukrajini, usprkos tome što je autoritarna Mađarska učinila sve kako bi blokirala slanje europske pomoći Ukrajini, usprkos tome što Rusija ima veću populaciju i gospodarstvo od Ukrajine, usprkos svemu, ukrajinske trupe ne samo da drže liniju. Lansiranjem dronova i paljbom iz rovova, Ukrajinci pobjeđuju u ovom ratu iscrpljivanja.

Za prijatelje slobodne Ukrajine ima još dobrih vijesti: Ukrajinci gube vrlo malo teritorija dok odbacuju ruske napade. U najžešćem sektoru fronte – oko Avdiivke – Rusi su u jednom od dana u kojem su najviše izgubili napredovali samo 90 metara prema jugu i jedan kilometar prema sjeveru.

Nijedan racionalan i morala zapovjednik ne bi smio biti spreman žrtvovati 54 oklopna vozila i, kako kaže ukrajinski glavni stožer, preko 800 trupa, za samo nekoliko stotina metara.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: The Clock Is Ticking As Ukraine Destroys More Russian Vehicles, Faster. The Kremlin Could Run Out Of Fighting Vehicles In Six Months

(Prevela: Nataša Belančić)