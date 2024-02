Ukrajinci i Rusi riskiraju živote kako bi postavili svoje zastave na jednoj posebnoj točki fronte

Dva tjedna nakon što su ruske trupe napokon prisilile ukrajinski garnizon na povlačenje iz Avdiivke, bivše ukrajinsko uporište na istoku Ukrajine u blizini Donjecka, Rusi napreduju u sela zapadno od razrušenog grada.

Rusi su za to platili desecima tisuća izgubljenih vojnika, i stotinama oklopnih vozila, ali “kupili” su nekih 130 do 160 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija – najveći napredak u posljednjih nekoliko mjeseci.

Ipak, i ukrajinske snage također napreduju, ali njihovi uspjesi mjere se u metrima, ne kilometrima.

Pola godine nakon što su prešli rijeku Dnjipro i zauzeli lijevu obalu rijeke, ukrajinski marinci – uglavnom iz 35. brigade – ne samo da kontroliraju selo Krinki, već i polagano napreduju prema susjednom naselju Kozači Laheri, nekih kilometar i pol prema zapadu.

Toranj u selu Krinki na kojem je postavljena ukrajinska zastava; Foto: društvene mreže via Forbes

To je borba od ulice do ulice, od zgrade do zgrade. Koja god strana u zraku iznad konkretnog bloka ima više dronova, ona kontrolira taj blok. Nisu bez razloga Ukrajinci često najveće napretke ostvarili u i oko Krinke tik nakon što su ubili ruskog pilota dronova.

Teško je precijeniti razmjere do kojih ova operacija ovisi o dronovima. “Dronovi našeg odreda ne izvode samo noćno bombardiranje, oni uglavnom pružaju logističku podršku: dostavljaju streljivo, vodu i hranu i medicinske potrepštine i drugo,” napisao je 5. veljače ukrajinski pilot dronova kodnog imena “Kriegsforscher”.

To ponajviše omogućuje elektronsko ratovanje. Ukrajinske trupe, opremljene moćnim radio ometačima, prošle jeseni su pripremile bojišnicu oko sela Krinki, nekoliko tjedana prije nego što su prvi marinci prešli Dnjipro. Ukrajinci nisu prizemljili sve ruske dronove, ali prizemljili su ih dovoljno da omoguće marincima prelazak preko rijeke i stvaranje mostobrana.

Ruski ometači ne rade ni izbliza toliko dobro, što ukrajinskim timovima za dronove daje veću slobodu u i oko sela.

Ukrajinski izvidnički dronovi drže stražu u svakom trenutku dana, tražeći ruske snage južno od sela.

Pod okriljem noći, ukrajinski noćni dronovi Baba Yaga bombardiraju ruske položaje i postavljaju mine na cestama. Tijekom dana, ukrajinski FPV dronovi napadaju Ruse koji se kreću prema Krinki.

Od listopada su Rusi izgubili 222 vozila pokušavajući osvojiti selo, uključujući sve veći broj tenkova T-62, starih 60 godina, koje je Kremlj izvukao iz skladišta kako bi nadomjestio gubitke.

Ukrajinci (koji se, budimo jasni, većinom bore bez vozila) su u u obrani Krinke izgubili 47 vozila. Uglavnom su to bile haubice na desnoj obali rijeke. Neujednačen omjer gubitaka dokaz je neorganiziranosti šire ruske vojske na jugu Ukrajine, ali i o nevjerojatnoj hrabrosti ukrajinskih marinaca u selu.

Ovo je jedini sektor 960 kilometara duge fronte na kojem su Ukrajinci trenutno u naletu i zbog toga ima veliku propagandnu vrijednost.

Zastave kao simbol kontrole

Upravo zato je prošlog tjedna ruski ministar obrane Sergej Šojgu lažno ustvrdio kako su ruske snage osvojile mostobran, a i Rusi i Ukrajinci vrlo ozbiljno shvaćaju zastave.

Zastave su simboli kontrole nad nekom ulicom ili blokom. Jedan neustrašivi ukrajinski marinac se 13. veljače popeo na vodotoranj na zapadu sela i na vrh privezao ukrajinsku zastavu. Tjedan dana kasnije, ruski vojnici riskirali su živote trčeći 120 metara prema istoku sela kako bi postavili svoju zastavu.

Ipak, istog dana kada su Rusi postavili svoju zastavu, Natalija Humenjuk – glasnogovornica južnog zapovjedništva ukrajinske vojske – medijima je rekla kako marinci u selu “nastavljaju ojačavati i širiti mostobran.”

Tjedan dana kasnije, ruski ratni dopisnik “Romanov” rekao je kako su ukrajinski marinci napredovali prema naselju Kozači Laheri. “Nema linije fronte sa stabilnom obranom,” napisao je on.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Risking Their Lives To Plant Flags, Ukrainian And Russian Troops Vie For Clout On The One Battlefield

(Prevela: Nataša Belančić)