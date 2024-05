Ukrajinci su pod okriljem noći projektilom pogodili ruski tenk s udaljenosti od preko kilometar i pol

Nakon mjeseci odugovlačenja proruskih Republikanaca, američki Kongres napokon je 23. travnja odobrio 61 milijardu dolara za pomoć Ukrajini. Predsjednik Joe Biden sljedećeg je dana potpisao novi zakon, a samo nekoliko sati kasnije Pentagon je najavio paket Ukrajincima prijeko potrebnog streljiva i vozila vrijedan preko milijardu dolara.

Paket je sadržavao i nepoznati broj pješačkih borbenih vozila M-2 Bradley. Jedina ukrajinska jedinica koja ih koristi jest 47. mehanizirana brigada koja se borila u očajničkim obrambenim operacijama protiv mnogo veće ruske sile zapadno od ruševina Avdiivke na istoku Ukrajine.

Uz sveže streljivo i nova vozila, brigada je usporila rusku ofenzivu, a jedna dramatična borba, snimljena iz zraka ukrajinskom dronom, pokazuje kako.

U srijedu navečer je topnik vozila M-2 primijetio ruski tenk T-80 na udaljenosti od kilometar i pol, istočno od sela Novopokrovske. Vojnici iz M-2 ispalili su na tek jednu jedinu protutenkovsku raketu TOW. “Bradley, uništavač tenkova,” pohvalilo se ukrajinsko ministarstvo obrane.

Bio je to jedan od najdalekometnijih izravnih slučajeva uništenja tenka u čitavom ratu, no to vjerojatno nije iznenađenje obožavateljima legendarnog Bradleya, glavnog vozila američke vojske još od 80-ih godina prošlog stoljeća. “Brad… nije tenk, ali može biti ubojica tenkova,” objasnio je Mark Hertling, umirovljeni general američke vojske.

U 33-tonskog Bradleya stane 10 vojnika, a možda je upravo to i najbolje borbeno vozilo u čitavom ratu u Ukrajini. Primarna misija mu je prevoziti trupe u borbe, a potom se i sami pridružuju sukobu, gađajući ruske trupe i vozila preciznom artiljerijom iz 25-milimetarskog topa.

M-2 mnogo je lakši od klasičnog tenka, uglavnom zato jer je njegov oklop mnogo tanji od oklopa tenka. U bliskoj borbi s ruskim tenkom ovo vozilo možda neće preživjeti dugo. U borbi na većim udaljenostima ono ipak ima prednost, pogotovo noću kada njegove superiorne infracrvene kamere pomažu posadi vidjeti tenk prije nego tenk zamijeti vozilo.

Pentagon je očekivao da će ukrajinska vojska cijeniti taj silni potencijal. “Bradley konkretno ima zavidne sposobnosti koje funkcioniraju protiv bilo kojih kapaciteta koje Rusija koristi protiv Ukrajine,” rekla je prošle godine Laura Cooper, zamjenica pomoćnika američkog ministra obrane, nakon što je SAD obećao prve isporuke vozila M-2 Ukrajini – ukupno njih dvjestotinjak.

I zaista, između misija podrške pješacima, 47. mehanizirana brigada šalje vozila M-2 u lov na tenkove. U jednoj jedinoj bitci na jugu zemlje prošlog ljeta, jedna posada Bradleya navodno je uništila čak dva ruska tenka T-72.

Ukrajinska 47. mehanizirana brigada neprestano se bori već godinu dana, što je ostavilo posljedice na bataljunima koji koriste M-2. Analitičari open-source obavještajnog kolektiva Oryx izbrojali su 37 uništenih Bradleya i još na desetke oštećenih. U prošlomjesečnim borbama zapadno od Avdiivke, brigadi je počelo ponestajati vozila.

To se mijenja, jer dolaze nova. Valja očekivati da će se nova vozila M-2 pojaviti u borbama protiv ruskih tenkova dok 47. mehanizirana brigada radi na stabiliziranju linije fronte. “Nastavljamo s poslom!” kažu iz brigade.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: A Ukrainian M-2 Fighting Vehicle Sneaked Up On A Russian T-80 Tank At Night – And Hit It With A Missile From A Mile Away

(Prevela: Nataša Belančić)