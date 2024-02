Ukrajinci su pomorskim dronovima s eksplozivom raznijeli ruski ratni brod

Posada korvete Ivanovets, lako naoružanog ratnog broda ruske mornarice, primijetila je bespilotna plovila rano u četvrtak ujutro. Otvorili su vatru iz strojinca i topova, ali ih nisu pogodili.

Nekoliko plovila na satelitsko navođenje (USV), natovarenih eksplozivom, pogodili su korvetu tešku 490 tona. Raznijeli su ju i potopili blizu zapadne obale Krima.

Moguće je kako je u napadu poginula čitava posada od pedesetak ljudi. Ono što je sigurno jest da je ruska crnomorska flota ostala bez još jednog ratnog broda.

Potapanje ove korvete dogodilo se dok traju napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica dugog dometa na rusku naftnu infrastrukturu, a tek dva tjedna nakon što su ruski projektili srušili jedan od ruskih malobrojnih radarskih zrakoplova Beriev- A-50.

Ukrajinske snage “ponižavaju Kremlj,” kaže Ben Hodges, umirovljeni general američke vojske. “Čini se kako Rusi ne mogu zaštititi energetsku infrastrukturu, svoje prizemljene zrakoplove na Krimu, kao ni brodove.”

Uništenjem Ivanovetsa nastavljaju se gubici crnomorske flote u borbi protiv ukrajinske koja je prije početka rata imala samo jedan veliki ratni brod: fregatu Hetman Sahajdačnij.

Ukrajinci su potopili fregatu na doku u Odesi u ranim danima invazije u veljači 2022. Kada je Hetman Sahajdačnij završio na morskom dnu, ukrajinska mornarica potpuno se promijenila – sada se bore s dronovima i projektilima, a veliku pomoć im pružaju zračne i kopnene snage.

⚡️🇺🇦Ukrainian naval kamikaze drone destroyed/damaged 🇷🇺Russian missile boat "Ivanovets". pic.twitter.com/Mh2PZgKTB7 — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) February 1, 2024

Dronovi i projektili funkcioniraju. Ukrajinci su krajem prošle godine pojačali svoje napade, uništivši – većinom projektilima iz zraka – dva desantna broda, podmornicu, korvetu i jedan minolovac koji nije bio u upotrebi.

U prosincu su dronom napali patrolni brod Tarantul, što je označilo prekretnicu u ovoj razornoj kampanji. Tarantul je bio prvi ruski ratni brod kojeg su uništila ukrajinska bespilotna plovila. Drugi je bio Ivanovets.

U 23 mjeseca žestokih borbi, crnomorska flota je izgubila: kruzer, četiri velika amfibijska desantna broda, podmornicu, brod za opskrbu, nekoliko patrolnih brodova, maleno desantno plovilo – i Ivanovets.

U posljednje vrijeme flota gubi oko jedan brod mjesečno, što znači da su bili prisiljeni povući većinu svojih brodova iz najranjivijih luka na Krimu, ali i iz Novorosijska na jugu Rusije.

Ne iznenađuje da su ukrajinski dronovi uspjeli uloviti Ivanovets. Ono što jest iznenađujuće je to da su zapovjednici ruske crnomorske flote mislili da je sigurno korvetom uploviti u vode koje su – kako oni dobro znaju – pod ukrajinskom kontrolom.

Uništivši petinu crnomorske flote i odbacivši njene ostatke dalje na istok, ukrajinske snage preuzele su dominaciju nad zapadnim Crnim morem i ključnim koridorom za žito koji prolazi od sjevera prema jugu.

To je gospodarska pobjeda podjednako koliko i pomorska. Posljednjih tjedana, ukrajinski izvoz žita dosegao je predratne razine. Ukrajinski poljoprivrednici zaradit će oko 6 milijardi dolara od izvoza i time pomoći ratnim naporima.

Dosad bi svima koji nisu dio ruskog kulta trebalo postati očito da Rusija gubi pomorski rat na Crnom moru. No njen poraz bit će dug – crnomorska flota još uvijek ima desetke plovila.

Sigurno je da će ih izgubiti. Ukrajinska mornarica još nije u borbu poslala svoje možda i najmoćnije oružje: novi podvodni dron. Ruski vojnici na njega neće moći pucati iz svojih strojnica.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: A Pod Of Ukraine’s Explosive Drone Boats Just Chased Down, And Blew Up, A Russian Missile-Corvette

(Prevela: Nataša Belančić)