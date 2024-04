Ukrajincima ponestaje projektila, a ruski piloti lete sve bliže fronti

Ukrajinska vojska prošle je godine koristila više kvalitetnije protuzračne obrane koju je dobila od Zapada, zbog čega su ruske snage poduzele jedini logičan korak: naoružale su svoje bombardere i zrakoplove Suhoj kliznim bombama kako bi mogli napadati s udaljenosti 40 kilometara, što je izvan dometa protuzračne obrane.

Ipak, u listopadu su proruski Republikanci u američkom Zastupničkom domu blokirali daljnje slanje američke pomoći Ukrajini, a ukrajinske protuzračne snage počele su se boriti s nestašicom projektila.

Sada neki ruski Suhoji lete mnogo bliže liniji fronte i napadaju ukrajinsku vojsku bombama kratkog dometa, a ne kliznim bombama dometa od 40 kilometara. Nedavni video snimljen dronom prikazuje žestoke borbe u blizini ukrajinskog uporišta Časiv Jar zapadno od ruševina Bahmuta na istoku zemlje. Na videu se vide četiri ruska zrakoplova Suhoj Su-25 u napadu na ukrajinske položaje s male visine i udaljenosti od tek nekoliko kilometara.

U videu ruski vojnik izbacuje rakete kojima želi zbuniti ukrajinske vojnike koji ispaljuju projektile, no ta mjera opreza nije potrebna: projektili sa zemlje ne stižu.

Ruske zračni napadi pojačali su pritisak na garnizon koji brani Časiv Jar, odnosno 67. mehaniziranu brigadu i 23. pješački bataljun.

Rusi su u četvrtak i petak napali 23. bataljun i za to platili visoku cijenu, no najmanje nekoliko ruskih vojnika uspjelo se ukopati na rubu grada. “Urbane borbene operacije mogle bi uskoro započeti u Časiv Jaru,” naglašeno je iz ukrajinskog Centra za obrambene strategije.

Nestašica artiljerije, koju ukrajinski europski saveznici jure riješiti, najveći je problem koji muči garnizon u gradu. No nestašica streljiva za protuzračnu obranu također je veliki problem.

Ne pomaže činjenica da su Rusi pojačali zračne napade na najveće gradove u Ukrajini, prisilivši ukrajinske zračne snage da svoju najbolju protuzračnu obranu koncentrira upravo oko tih gradova, što ostavlja praznine na fronti. Te praznine Rusi iskorištavaju.

One će se samo povećati jer će artiljerije biti sve manje. “Ako nastave udarati Ukrajinu svaki dan onako kako su to činili proteklog mjeseca, ponestat će nam projektila,” upozorio je preko vikenda ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Predsjednik američkog Zastupničkog doma, Republikanac Mike Johnson, obećao je da će pozvati na glasanje o američkoj pomoći za Ukrajinu možda već i ovog mjeseca. Ako prijedlog prođe, Pentagon bi mogao ubrzano poslati još protuzračne obrane u Časiv Jar i druge gradove na fronti u kojima traju žestoke borbe.

U međuvremenu, Ukrajinci uzvraćaju udarac: ne ciljaju ruske zrakoplove Suhoj u zraku, već ih pokušavaju napasti dok su na zemlji, u svojim zračnim bazama u Rusiji.

U četvrtak su Ukrajinci dronovima napali čak četiri ruske zračne baze, uključujući Jejsk, nekih dvjestotinjak metara južno od Časiv Jara, na kojemu se nalaze zrakoplovi Su-25. Nejasno je jesu li u napadima oštećeni ili uništeni ruski zrakoplovi, ali barem se Ukrajinci bore s oružjem koje imaju na raspolaganju, dok čekaju ono koje im je najpotrebnije.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: As Ukraine’s Missiles Run Low, Russian Attack Pilots Are Pushing Closer To The Front Line – And Rocketing Ukrainian Troops

(Prevela: Nataša Belančić)