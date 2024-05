Ukrajinska borbena vozila ulaze u Vovčansk, a trupe očekuju rusku invaziju sa sjevera

Još uvijek je prerano da bi se sa sigurnošću moglo odgovoriti na pitanje jesu li ruski napadi preko granice sjeverno od ukrajinskog Harkiva znak početka stvarne ofenzive ili samo varka kojom žele ukrajinske snage odvući s fronte na istoku.

Za stanovnike Vovčanska, grada tek nekoliko kilometara od granice s Rusijom u kojemu je prije rata živjelo 17.000 ljudi, ova razlika i nije toliko važna. Njihov doma je ratište – ponovno.

Ruske snage zauzele su Vovčansk u ranim danima invazije u veljači 2022. godine. Ukrajinska vojska oslobodila ga je sedam mjeseci kasnije u svojoj prvoj velikoj protuofenzivi. Sada tisuće stanovnika bježe – neki po drugi put u tek nešto više od dvije godine – dok se dijelovi čak tri ruska odreda približavaju gradu.

Bitka za Vovčansk mogla bi biti jedna od prvih velikih bitaka velike ruske operacije na sjeveru. Nakon nekoliko dana manjih napada, dinamika je počela poprimati oblik.

Moguće je kako je ukrajinska obrana u i oko grada slabija nego bi trebala biti. “Prva linija utvrđenja i mina jednostavno nije postojala,” tvrdio je ukrajinski časnik Denis Jaroslavski, djelomično za to okrivljujući ukrajinske teritorijalne trupe koje su ranije držale navodno nedovršenu obranu.

Ruski vojnici namjerno testiraju ukrajinske linije u potrazi za potencijalnim slabostima oko grada, a upade fokusiraju na sektore gdje im geografija pruža prednost.

U slučaju Vovčanska, to znači približavanje gradu sa sjeverozapada, gdje rijeka Donjec stvara zaštitnu barijeru na desnom boku ruskih položaja. Kretanje u blizini rijeke na putu u Vovčanska “omogućuje neprijatelju da čuva snage,” objašnjeno je iz ukrajinskog Centra za obrambene strategije.

Nakon što su otkrili ranjivo naselje na njima pogodnom terenu, Rusi su na njega počeli izbacivati svoje klizne bombe na satelitsko navođenje. Dobrovoljac Francis Farrell kaže kako je u subotu na grad palo čak 20 kliznih bombi. “Vidjeli smo kako su jednostavno sa zemljom sravnili domove civila. Ubili su i ranili ljude i životinje,” napisao je Farrell.

Pripreme civila na evakuaciju iz Vovčanska / FOTO: Vyacheslav Madiyevskyy / Sipa Press / Profimedia

“Uništenje koje je samo sebi svrha” – tako je Farrell opisao bombardiranje. Ali to nije točno. Ovo je standardna praksa za Ruse – njihovi zrakoplovi uništavaju civilne zgrade u naseljima na fronti kako bi ukrajinskim trupama oduzeli potencijalna skloništa. Rusko bombardiranje Vovčanska mogao bi biti znak da namjeravaju pojačati svoje kopnene napade na grad.

Ako je ova ruska operacija na sjeveru varka, vjerojatno im je cilj s istoka na sjever odvući ukrajinske brigade koje brane gradove poput Časiv Jara. Ako je operacija zaista početak prave ofenzive, onda bi njihovi čitavi odredi mogli napasti Vovčansk u narednih nekoliko dana.

Za ukrajinske lidere dilema je sljedeća: varka bi mogla iznimno brzo prerasti u pravu ofenzivu, dokle god Rusi mogu povući svoje snage s istoka. “Ovo je mudar potez, ako se u obzir uzmu problemi Ukrajinaca s ljudstvom,” napisao je finski analitičar Joni Askola.

Ukrajinska vojska ništa ne riskira. Elementi nekoliko brigada, uključujući 59. motoriziranu i 93. jurišnu, već su u Vovčansku ili na putu tamo. Valja naglasiti kako 93. jurišna brigada tamo dovozi svoja najbolja borbena vozila CV90.

Ukrajinski glavni zapovjednik Oleksandr Sirskij inzistira kako će se trupe premještati u odgovor na kretanje Rusa. “Svjesni smo planova neprijatelja i možemo fleksibilno odgovoriti na sve njihove akcije,” rekao je Sirskij.

Ipak, čak i takav optimizam priznaje jednu važnu činjenicu: Rusija povlači poteze, Ukrajina reagira. To znači da inicijativu imaju – Rusi.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s CV90 Fighting Vehicles Are Rolling Into Vovchansk, Their Crews Expecting A Russian Invasion From The North

(Prevela: Nataša Belančić)