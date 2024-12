Ukrajinska jedinica koja se sastoji isključivo od robota odnijela je svoju prvu pobjedu

Činjenica da Ukrajina uopće i treba toliku količinu robotskog naoružanja ukazuje na dramatičnu nestašicu u ljudstvu.

Ukrajinska brigada nacionalne garde ovog je vikenda organizirala operaciju napada na ruske položaje u regiji Harkiv. Napadačka jedinica sastojala se isključivo od kopnenih i letećih dronova.

“Govorimo o desecima jedinica robotske opreme i opreme bez ljudske posade koja je istovremeno napala na malenom dijelu fronte,” objasnio je glasnogovornik 13. brgiade ukrajinske nacionalne garde.

Bio je to impresivan tehnološki pothvat, ali i zabrinjavajući znak slabosti za prenapregnute ukrajinske snage. Kopnena vozila bez posade iznimno su ograničena i ne mogu u potpunosti zamijeniti ljudske pješake.

Činjenica da je brigada uopće i morala izvesti napad bez ljudi ukazuje na to koliko malo ljudi imaju na raspolaganju u usporedbi s Rusima. Brigada brani oko osam kilometara veliko područje fronte oko grada Hliboke, tik južno od rusko-ukrajinske granice. Na drugoj strani je sila od četiri ruske pukovnije.

To je oko 2.000 Ukrajinaca protiv 6.000 Rusa. Takav omjer snaga sličan je i duž čitave 1.300 kilometara duge fronte. Ruske trupe znatno su brojčano nadmoćnije od ukrajinskih bez obzira na dvostruko veće gubitke ruske vojske u odnosu na ukrajinsku od početka rata.

The Ministry of Defense has codified and approved for operation the Ukrainian robotic combat complex on a tracked platform equipped with a Browning 12.7 mm machine gun – the Droid TW 12.7.https://t.co/hakMtfwd65 pic.twitter.com/bOBKVP9SI7