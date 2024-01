Ukrajinske trupe u bunkerima oko Avdiivke može poraziti samo jedno: Američki Zastupnički dom

Već deset godina stari sovjetski kompleks bunkera čuva ukrajinske obrambene snage južno od Avdiivke, duž fronte na jugoistoku Ukrajine.

Ako bunker Zenit padne, mogla bi pasti i Avdiivka – i tako natjerati ukrajinski garnizon na povlačenje nakon čak deset godina snažnog otpora.

U ponedjeljak su ruske trupe bliže no ikad došle tome da odsijeku Zenit. Nisu uspjeli, no možda sljedeći put hoće – zato jer braniteljima Zenita ponestaje streljiva.

Nije tajna zašto. Proruski Republikanci u američkom Zastupničkom domu već mjesecima odbijaju odobriti 61 milijardu dolara koje predsjednik Joe Biden ove godine želi potrošiti na oružje za Ukrajinu.

Bez američkog novca za američke granate, ukrajinska artiljerija polako utihuje. Istovremeno, ruska artiljerija – ojačana opskrbom iz Irana i Sjeverne Koreje – još uvijek tutnji.

Sovjetske zračne snage Zenit su izgradile za potrebe protuzračne obrane koja je štitila obližnju, trenutno neaktivnu, zračnu bazu. Sovjeti su bunker izgradili kako bi mogao preživjeti čak i nuklearni rat.

Ukrajinske trupe u njega su “uselile” na početku ruske invazije na istočnu Ukrajinu 2014. godine i otada su tamo. Cesta T0505 spaja Zenit s gradom Avdiivkom koji se nalazi nekih kilometar i pol prema sjeveru.

Kompleks je “od ključne važnosti za obranu grada i osiguravanje otvorenosti cesta prema njemu,” kaže open-source analitičar Andrew Perpetua. “Ne vidim kako bi ga mogli braniti bez toga.”

Rusi su potpuno svjesni važnosti Zenita. Nisu ga uspjeli direktno okupirati, no u ponedjeljak su ga gotovo izolirali tijekom žestokih borbi. Njihove trupe navodno su zaobišle bunker prema istoku i napredovale gotovo kilometar prema južnom predgrađu Avdiivke.

To napredovanje značilo je da bi Zenit mogao ostati bez svoje jedine linije opskrbe. Ukrajinski garnizon, predvođen 110. mehaniziranom brigadom u centru Avdiivke, uzvratio je udarac i navodno smanjio pritisak na bunker.

No Zenit je još uvijek ranjiv. U usporedbi sa sjevernim bokom Avdiivke, gdje ukrajinska 47. mehanizirana brigada sa borbenim vozilima M-2 već mjesecima odbija val za valom ruskih trupa, jug grada je meko tkivo.

“Sjever Avdiivke štiti tvornica AKHZ sa čvrstim industrijskim strukturama, dok se južno područje sastoji uglavnom od ranjivih jednokatnica i dvokatnica koje su vrlo osjetljive na artiljerijske napade,” objašnjava ukrajinski think-tank Frontelligence Insight.

“To znači da postoje dobri uvjeti za već uhodani ruski pristup,” dodaje think-tank. “Ako ne uspiju okupirati to područje, oni će ga bombardirati artiljerijom, poslati laganu pješadiju i okupirati ruševine.” Tako bi Rusi mogli uspjeti odsjeći Zenit, možda vrlo skoro.

Ako Zenit padne, čitav južni bok obrane Avdiivke mogao bi se urušiti. Ukrajinski zapovjednici mogli bi odlučiti da je borba za ruševine Avdiivke preveliki rizik. Mogli bi narediti povlačenje do pozicija na zapadu i tako Kremlju na pladnju dati veliku propagandnu pobjedu uoči ruskih tobožnjih predsjedničkih izbora u ožujku.

Rusija ima deseterostruku prednost po pitanju streljiva za artiljerijske napade, što znači da je taktika bombardiranja i razaranja vrlo moguća. “Nedostatne opskrbe iz Europe i blokiranje pomoći iz SAD-a izazvano internim političkim izazovima ostavili su prazninu koju Rusija iskorištava,” objašnjava Frontelligence Insight.

Ova prednost nije bila neizbježna. Ona je praktički bila svjestan politički izbor američkih Republikanaca.

Da su Republikanci u Zastupničkom domu američkog Kongresa glasali za slanje pomoći onda kada je Biden to predložio – još u listopadu – ukrajinskim snagama danas ne bi ponestajalo streljiva i ne bi postojala opasnost od pada Zenita.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Just One Thing Can Defeat Ukrainian Troops In Their Nuclear-Proof Bunker Outside Avdiivka: The U.S. House Of Representatives

(Prevela: Nataša Belančić)