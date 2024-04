Ukrajinski dronovi uništavaju najbolje ruske lovce-bombardere u njihovoj bazi duboko u Rusiji

Kako se ne bi mučili pokušavajući oboriti ruske Suhoje u zraku, Ukrajinci ih gađaju na zemlji

Ukrajinska protuzračna obrana oborila je mnogo ruskih ratnih zrakoplova krajem veljače i početkom ožujka – uglavnom u istočnoj Ukrajini. Ako je vjerovati tvrdnjama Kijeva, obaranja su uključivala 11 lovaca-bombardera Suhoj Su-34, dva lovca Suhoj Su-35 i rijedak radarski avion Beriev A-50.

Ali ako su potencijalno ekstremni gubici u zrakoplovima i posadama odvratili ruske zračne snage, nisu ih odvratili dugo. Dakle, sada Ukrajinci pokušavaju nešto drugačije: gađali su preostalih 200 ili više Suhoja na zemlji u jednoj od njihovih najvećih baza.

U četvrtak kasno navečer ili u petak rano ujutro, let jednosmjernih eksplozivnih bespilotnih letjelica preletio je rusku zračnu bazu u Morozovsku, u zapadnoj Rusiji, 305 kilometara od linije fronta u istočnoj Ukrajini.

Videozapisi iz cijele baze prikazuju dronove kako zuiraju iznad glave i eksplozije koje potresaju bazu u kojoj se nalazi 559. eskadrila zrakoplova-bombardera. U vrijeme napada, čak 26 dvosjeda Su-34, kao i tri jednosjeda, naizgled Su-35, bili su parkirani na platformama oko baze.

Kijev je tvrdio da je uništio šest ruskih zrakoplova, ali je nemoguće potvrditi tu tvrdnju u ovom trenutku. Satelitski snimci Morozovska niske rezolucije od petka nisu uvjerljivi. Međutim, nije bitno jesu li Ukrajinci uništili ijedan Suhoj i koliko su ih uništili. Ono što je važno je da su pokušali – i gotovo sigurno će nastaviti pokušavati.

Ukrajina postavlja svoje najbolje sustave dubinskih udara – brojne bespilotne letjelice dugog dometa domaće izrade – kako bi uzvratila udar na najvažnije ruske sustave dubinskih udara, njihove lovce-bombardere Suhoj.

To je dio šire kampanje ukrajinskih bespilotnih letjelica duboko unutar ruskih granica. Kampanja koja je ciljala na ruske rafinerije nafte i, u jednom posebno dramatičnom napadu koji je izveo robotski sportski avion natovaren eksplozivom, na rusku tvornicu dronova.

Logično je da Suhoj bude na vrhu popisa potencijalnih ciljeva. Su-34 koji bacaju precizno navođene klizne bombe od 500, 1000 ili 1500 kilograma “KAB” trenutno su odlučujuće oružje u 26-mjesečnom ratu Rusije protiv Ukrajine. Bačene s udaljenosti od 40 kilometara ili veće, “ove bombe potpuno uništavaju bilo koji položaj”, napisao je Egor Sugar, vojnik ukrajinske 3. jurišne brigade.

Na vrhuncu bitke za istočni grad Avdiivku sredinom veljače, Rusi su gađali 250 KAB-ova u samo dva dana, čineći grad neobranjivim i prisiljavajući ukrajinski garnizon koji je ostao bez streljiva na povlačenje.

Kampanja avionskog bombardiranja Avdiivke mogla bi “navijestiti promjenu u ruskim operacijama drugdje duž crte bojišnice”, upozorio je Institut za proučavanje rata u Washingtonu, D.C., nakon što je Avdiivka pala.

Naravno, Su-34 sada izbacuju čak 100 KAB-ova svaki dan, i koncentriraju bombe na bilo koji grad ili selo koje ruska vojska sljedeće želi zauzeti.

U očajničkoj namjeri da otupe kampanju kliznog bombardiranja, ukrajinske zračne snage preuzele su veliki rizik. Nakon što je Avdiivka pala, kijevske zračne snage rasporedile su jednu od svoje tri baterije protuzračne obrane Patriot – svoju najbolju protuzračnu obranu – unutar samo 30 kilometara istočno od linije fronta. Odatle su Patrioti s dometom od 150 kilometara mogli stići do Suhoja dok su se postrojavali za letove za klizno bombardiranje, desecima kilometara iza linije dodira.

Upravo je ova mobilna jedinica Patriot možda pogodila većinu od onih 13 Suhoja za koje je ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdilo da ih je oborilo u vrtoglavih 13 dana počevši od 19. veljače.

Bio je to riskantan posao za ukrajinske posade. A 9. ožujka sustigao ih je rizik. Ruski dron uočio je Patriot tim u pokretu u blizini Pokrovska. Ruska raketa Iskander srušila se, raznijela najmanje dva dragocjena lansera Patriot i ubila neke od njihovih posada.

Uzimajući u obzir da su Sjedinjene Države uz Njemačku—glavni izvor ukrajinskih patriota, a također uzimajući u obzir da Sjedinjene Države nisu pružile mnogo pomoći Ukrajini otkako su Rusiji prijateljski nastrojeni republikanci u američkom Kongresu odbili glasovati o daljnjem financiranju rata počevši od listopada , Ukrajinci si ne mogu priuštiti rizik više Patriota blizu prve crte.

Tako su se preživjeli ukrajinski protuzračni braniči povukli, a preživjele ruske zrakoplovne posade nastavile su svoje nemilosrdno bombardiranje. Naizgled priznajući da ne može oboriti dovoljno Suhoja da izliječi rusku naviku bombardiranja od 100 KAB-a dnevno, Ukrajina mijenja svoju taktiku. Ide za bombarderima dok su bombarderi na zemlji.

Ruska protuzračna obrana bi naravno mogla oboriti sporoleteće ukrajinske dronove. Ali ruska protuzračna obrana slabo je raspoređena štiteći istovremeno postrojbe na prvoj liniji i desetke rafinerija nafte i tvornica oružja. “Ne možete braniti sve”, primijetio je umirovljeni general američke vojske Mark Hertling.

Možda su Rusi imali sreće pa nijedan Suhoj nije izgorio u nedavnom napadu dronova. Ne očekujte da će se ta sreća održati dok sve više dronova zuji.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s Drones Are Hunting Down Russia’s Best Fighter-Bombers At Their Base Deep Inside Russia

(Preveo: Bojan Bajgorić Šantić)