Ukrajinski vojnici kopaju rovove u ruskoj regiji Kursk, što znači da tamo planiraju i ostati

Svaki dan koji prođe bez ruskog protunapada prilika je za Ukrajince da još jače utvrde svoje položaje.Šest dana nakon ukrajinskog upada u regiju Kursk na jugu Rusije, sve su čvršći dokazi da ukrajinske trupe – dijelovi ili čitavih pet brigada od po 2.000 vojnika plus najmanje jedan bataljun od 400 trupa – tamo planiraju i ostati.

Ukrajinci kopaju rovove. Predviđajući statično ratovanje duž ili u blizini postojeće linije fronte, isto čine i Rusi.

Činjenica da obje strane utvrđuju svoje položaje ne znači da su Ukrajinci završili s napredovanjem, kao ni da Rusi ne mogu pokrenuti protunapad i odbaciti Ukrajince natrag na granicu.

No utvrđivanje položaja znači da je stabilizacija fronte – i dugoročna ukrajinska okupacija Kurska – realna opcija.

Ruski vojni dopisnik Aleksandr Karčenko u nedjelju je zamijetio kako ukrajinske snage u Kursku kopaju rovove. To je opisao kao “najgore što se može dogoditi”, preveo je estonski analitičar korisničkog imena War Translated.

Ukrajinski izvori zamijetili su industrijske bagere na obje strane fronte.

Ukrajinski vojnici u sovjetskom oklopnom vozilu za prijevoz trupa MT-LB u regiji Sumi na granici s Rusijom, 11. kolovoza 2024. / FOTO: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

“Jednom kada neprijatelj uzme lopate u ruke, za dva dana bit će jednako teško zauzimati teritorij kao što je bilo oko Avdiivke” na istoku Ukrajine, dodao je Karčenko. Ruskoj vojsci trebalo je šest mjeseci da slomi ukrajinsku obranu u Avdiivki, a to su platili desecima tisuća žrtava.

Rusi su bitku za Avdiivku sredinom veljače dobili samo zato jer je Ukrajincima ponestalo streljiva zbog višemjesečnih blokada i odgađanja slanja pomoći američkog Kongresa.

Sada kada pomoć iz SAD-a ponovno pristiže, ruske snage oko Kurska ne mogu računati na to da će ukrajinskim napadačima ponestati streljiva. Kako bi izbacili tisuće ukrajinskih trupa iz Kurska, morat će zauzimati rov po rov.

Kursk kao nova velika fronta

Osim ako, naravno, Kremlj ne organizira moćni protunapad prije dovršetka ukrajinskih rovova. Ipak, “vremenski prozor za tu priliku brzo nestaje,” upozorio je Karčenko, a Ukrajinci napadima blokiraju ruska pojačanja u pokušajima da stignu do fronte u Kursku.

Ruske kolone suočavaju se s “ukrajinskim saboterima i izvidnicima, dronovima i artiljerijom,” napisao je Artur Rehi, estonski vojnik i analitičar.

Ako i kada se stabilizira, regija Kursk mogla bi postati još jedna velika fronta u ruskom ratu protiv Ukrajine.

Ukrajinski vojnici u sovjetskom tenku T-64 u regiji Sumi na granici s Rusijom, 11. kolovoza 2024. / FOTO: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Ukrajinci su u Kursku i susjednoj ukrajinskoj regiji Sumi postavili možda i više od 10.000 vojnika, a ukrajinski Centar za obrambene studije kaže kako sjeverne ruske trupe pokušavaju na frontu prebaciti 10 do 11 bataljuna, odnosno ukupno 4.000 trupa.

Ti bataljuni su međutim samo početak. Na papiru sjeverne ruske trupe broje 48.000 vojnika. Mnogi od njih zapeli su u Vovčansku, središtu ruskog prekograničnog napada na sjever Ukrajine koji traje od svibnja.

Je li ovo plan za izmiještanje ruskih snaga s fronte u Ukrajini?

Ako Rusi odluče odustati od Vovčanska i drugih gradova na toj fronti, vojska bi mogla u Kursk prebaciti značajni broj trupa. Štoviše, možda je upravo to bio glavni cilj ukrajinskih napadača na Kursk: prisiliti Ruse da izmjeste svoje snage s fronte u Ukrajini.

Kijev vjerojatno pokušava “prebaciti rusku pozornost i trupe iz istočnih dijelova Ukrajine,” naglasila je novinarka France24, Emmanuelle Chaze, pozivajući se na ukrajinske izvore.

Kada rovovi budu dovršeni, ta diverzija mogla bi postati dugoročna – ako ne i trajna.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukrainian Troops Are Digging Trenches In Russia’s Kursk Oblast. It’s A Sign They Plan To Stay.

(Prevela: Nataša Belančić)