Upoznajte FrankenSAM, dorađen sovjetski raketni bacač kojim Ukrajinci rasturaju ruske mete

Prije godinu dana, ukrajinski zapovjednici bojali su se da bi njihovim protuzračnim bacačima sovjetske izrade moglo ponestati projektila. Novi radari, projektili i ostalo oružje sa Zapada putovali su prema njima, ali sporo.

Ukrajinci su zato pogledali prema Poljskoj i Češkoj i učinili ono što su te zemlje već napravile godinama ranije: počeli su modificirati svoje stare sovjetske protuzračne lansere (SAM) kako bi iz njih ispaljivali projektile sa Zapada.

Dužnosnici su te hibride nazvali “FrankenSAMovi”, a jedan od njih upravo je srušio svoju prvu metu – ruski dron Shahed.

Ukrajinski ministar za stratešku industriju Oleksandr Kamišin kaže kako se to dogodilo tijekom ruskog napada u srijedu (17. siječnja) ujutro. Rusi su napali s 20 Shahed dronova, a Ukrajinci su srušili njih 19, dok je “FrankenSAM” srušio dron s udaljenosti od nekih 5 kilometara.

Nejasno je koji od tih prilagođenih SAM-ova je srušio dron. Postoje tri verzije. Prva je sovjetsko obrambeno vozilo Buk, koje ispaljuje američke projektile Sea Sparrow; drugo sovjetsko vozilo, možda Osa, ispaljuje američke projektile Sidewinder, a treći hibrid navodno kombinira američke projektile Patriot sa sovjetskim radarima.

Hibrid Buka trebao bi, radarski navođenim projektilima Sea Sparrow, moći uspješno nišaniti mete na udaljenosti do 16 kilometara. Hibrid koji ispaljuje Sidewindere možda ima nešto kraći domet, dok bi treći hibrid, onaj koji ispaljuje projektile Patriot, mogao imati najdulji domet: od nekih 150 kilometara.

Hibridi kraćeg dometa navodno su u SAD-u prošli testiranje prošle jeseni, a oni duljeg dometa možda su još u fazi razvoja.

Ovaj nesklad ima smisla. Hibridi Buk i (moguće) Osa nisu prvi svoje vrste. Jedna poljska tvrtka još je 2012. stranim kupcima nudila hibrid koji je praktički bio kombinacija Buka i projektila Sea Sparrow.

Poljski proizvođač projektila WZU spario je lanser Kub (prethodnik Buka) s posljednjim modelom projektila Sea Sparrow. Nema razloga zašto ista obitelj lansera, modificirana na isti način, ne bi mogla funkcionirati i sa starijim modelima projektila.

Otprilike u isto to vrijeme, češka tvrtka Retia izgradila je za potrebe vježbi češke vojske, hibrid Kuba s projektilima Aspide, talijanskim odgovorom na projektile Sea Sparrow.

Nekoliko godina kasnije WZU je testirao njemačke projektile IRIS-T na svojim nadograđenim lanserima Osa. Ako Osa može ispaljivati projektile IRIS-T s infracrvenim navođenjem, nema razloga zašto ne bi mogla ispaljivati i Sidewindere.

Hibridni sustav Patriot zapravo je jedini koji zahtijeva da ga se dizajnira ispočetka, a moguće je i da se radi hibridu koji nije toliko hitno potreban.

Ukrajina ima najmanje tri sustava Patriot od kojih dva, čini se, štite Kijev i Harkiv, dok se treći kreće duž južne fronte i priprema stupice ruskim zrakoplovima.

Iako ukrajinski zapovjednici sigurno žele još sustava Patriot – čak i ovi “čudovišni” hibridi bi im bili dovoljni – za njih veći problem trenutno predstavljaju projektili, a ne lanseri.

Ukrajinski arsenal projektila PAC-2 počeo se opasno smanjivati u prosincu, u isto vrijeme kada je posustala vojna pomoć SAD-a. Proruski Republikanci u američkom Zastupničkom domu već mjesecima odbijaju glasati o 61 milijardu dolara vrijednom paketu vojne pomoći Ukrajini.

Nestašica projektila toliko je ozbiljna da su američki dužnosnici krajem prošle godine dogovorili dosad neviđeni ponovni otkup s japanskim kolegama, prema kojemu će Japan SAD-u vratiti kupljene projektile kako bi se na taj način popunile američke zalihe i olakšalo slanje projektila Ukrajini.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s FrankenSAMs Are Soviet Launchers Firing American Missiles. They Just Scored Their First Kill.

(Prevela: Nataša Belančić)