Usprkos snažnoj burzi i gospodarstvu, zlato ponovno ruši rekorde – zašto?

SAD će gotovo sigurno izbjeći recesiju. Američki burzovni indeksi na rekordnim su razinama, a čak i riskantnije investicije poput bitcoina dosežu najviše cijene u povijesti. Ipak, najstarija investicija na svijetu, zlato, koje se često smatra osiguranjem protiv gubitaka, nastavlja dobivati na vrijednosti.

Cijena zlata u ponedjeljak je dosegla rekordnu cijenu od oko 2.223 dolara po unci, produljivši tako rast od početka godine na osam posto, a u posljednjih 12 mjeseci na nevjerojatnih 13 posto.

Zlatna groznica možda iznenađuje američke investitore, budući da se rekordni rast vrijednosti plemenitog metala ne poklapa s događajima koji su ranije izazivali rast zlata poput financijske krize s kraja 2000-ih ili pandemije koronavirusa.

Ključni faktor je taj što situacija izgleda manje bajno na tržištima izvan Amerike: procjenjuje se kako će gospodarstvo SAD-a ove godine rasti 2,1 posto, što je daleko više od projekcija ispod 1 posto za druge razvijene zemlje poput Japana, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva. Dionice na velikim svjetskim burzama postigle su slabije rezultate nego na onim američkim: hongkongški indeks Hang Seng izgubio je 16 posto protekle godine, a britanski FTSE rastao je za osam posto.

“Zapadni investitor nije odgovoran” za rast cijena zlata, kaže izvršni direktor Metals Dailyja, Ross Norman, koji rast pripisuje “fantastičnoj” potražnji kineskih investitora koji se žele osigurati od potencijalne ekonomske nestabilnosti drugog najvećeg gospodarstva na svijetu, u kojem trenutno traje kriza komercijalnih nekretnina.

Centralne banke diljem svijeta kupuju zlato na najvišim razinama u posljednjih pet desetljeća, a to – uz mogućnost da republikanski kandidat za američkog predsjednika, Donald Trump, pogorša tenzije između SAD-a u Kine – razlog je za snažno investiranje u zlato u budućnosti, rekla je Solita Marcelli, glavna direktorica za investicije UBS Global Wealth Managementa.

Investitori drže 3,3 bilijuna dolara u zlatu, kaže strateg JPMorgan Chasea, Nikolaos Panigirtzohlou. To je oko 1,4 posto vrijednosti svih globalnih investicija. Prema podacima UBS-a, oko polovice svih pošiljki zlata u siječnju išlo je za Hong Kong i kontinentalnu Kinu.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Gold Hits Another High – Despite A Strong Stock Market And Economy. Here’s Why

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript