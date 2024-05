Uznemirene zbog 100.000 ukrajinskih dronova mjesečno, ruske trupe uče kako ih izbjeći — i mole za sačmarice

“Jednostavno nas spaljuju”, riječi kojima ruski vojnik opisuje učinak ukrajinskih drona, a u svojoj analizi ih prenosi vanjski suradnik Forbesa David Axe

Radio ometači ruske vojske protiv dronova ne rade baš najbolje. Njihovi protuzračni obrambeni sustavi razrijeđeni su u obrani od ukrajinskih bespilotnih letjelica koje ciljaju baze, tvornice i rafinerije nafte stotinama milja iza prve crte.

Što onda ruski pješak treba učiniti da se zaštiti od otprilike 100.000 eksplozivnih dronova koje ukrajinski operateri bacaju na ruske položaje svaki mjesec?

Sačmarica koja ispaljuje sačmu je pristojno obrambeno oružje. Naposljetku, FPV dron težak dva kilograma veličine je i brzinom poput ptice. Brz strijelac mogao bi loviti FPV dron poput patke.

Ruske oružane snage izdaju nešto sačmarica za obranu od bespilotnih letjelica — ali ni približno dovoljno za zaštitu svih 400.000 vojnika u Ukrajini. Tako je barem jedan vojnik zamolio civile da mu kupe sačmaricu — i pošalju je poštom na bojišnicu.

“Molim vas, pomozite nam sa pumparicama (pump-action shotgun, op.FH.)”, rekao je šokirani ruski vojnik u videoporuci svojim pristašama kod kuće. “Bilo koje sranje će poslužiti.”

Apparently, some Russian soldiers are training how to evade a small tactical drone when all other defenses fail. https://t.co/IvjJzQtKCP pic.twitter.com/b1xPXTf79P