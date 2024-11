Što će se zbiti ako čudak dr. Oz preuzme najvažnije programe zdravstvenog osiguranja u SAD

Izabrani američki predsjednik Donald Trump odabrao je doktora Mehmeta Oza, televizijskog voditelja i bivšeg kandidata za Senat, da vodi Centar za usluge Medicarea i Medicaida (CMS). Istovremeno, njegova administracija navodno ozbiljno razmišlja o drastičnom smanjivanju Medicaida i širenju privatnih alternativa Medicareu.

Medicare je program zdravstvenog osiguranja za Amerikance starije od 65 godina, kao i za mlađe osobe s invaliditetom. Medicaid je program na saveznoj i razini saveznih država koji pomaže pokrivati liječničke troškove osobama slabijeg imovinskog stanja.

Mehmet Oz je kirurg koji je postao poznata televizijska ličnost, a neuspješno se kandidirao i za Senat u Pennsylvaniji kao republikanski kandidat. Imao bi kontrolu nad oba programa, kao i zdravstvenim osiguranjem u sklopu takozvanog Obamacarea i programa za zdravstveno osiguranje djece (CHIP).

Medicare

Trump i Republikanski nacionalni odbor obećali su u svojoj platformi kako neće rezati Medicare, ali Oz i republikanci zagovaraju takozvani Medicare Advantage, alternativu tradicionalnom programu koja se plaća, a kojom upravljaju privatne tvrtke za pružanje zdravstvenog osiguranja.

Republikanci su već ranije govorili o većem prioritiziranju plaćenog programa za starije građane. Institut America First Policy Institute, koji navodno savjetuje Trumpov tranzicijski tim, poziva na automatsko uključivanje ljudi u Medicare Advantage umjesto u Medicare, iako bi obje opcije po njihovom planu ostale dostupne.

Oz, koji je u svojoj emisiji zagovarao Medicare Advantage – otišao je i korak dalje tijekom kampanje za Senat. U članku napisanom za Forbes 2020. godine pozvao je na proširenje programa Medicare Advantage na sve Amerikance koji već nisu osigurani preko Medicaida. Takva ekspanzija programa bila bi plaćena povećanjem poreza na plaće Amerikanaca za 20 posto. Ne postoje nikakve indikacije da Trumpova administracija razmišlja o ovoj ideji, koja bi označila značajno povećanje uloge savezne vlade u zdravstvenom osiguranju.

Medicaid

Iako Oz nije rekao ništa o svojim planovima za Medicaid, Washington Post u ponedjeljak je izvijestio kako Trumpovi savjetnici razmišljaju o rezanju ovog programa za siromašnije građane kako bi platili dodatno proširenje zakona o smanjenju poreza iz Trumpovog prvog mandata 2017. godine. Taj potez koštao bi oko 4 bilijuna dolara u narednih deset godina, a od njega bi najveće koristi imali najbogatiji Amerikanci.

Još uvijek je nejasno kako bi rezanje Medicaida izgledalo u stvarnosti, piše Washington Post, ali ideje o kojima se razmišlja – od kojih mnoge zahtijevaju odobrenje Kongresa – uključuju nametanje uvjeta zaposlenja za sve one koji žele sudjelovati u Medicaidu, kao i uvođenje ograničenja na potrošnju programa.

Obamacare

Ne zna se koja će biti sudbina programa za pristupačnu skrb. Predsjednik Trump je sugerirao kako će ostaviti Obamacare na snazi “osim ako ne možemo napraviti nešto puno bolje,” ali nije konkretno objasnio koja bi bila alternativa. Na predsjedničkom sučeljavanju s protukandidatkinjom Kamalom Harris rekao je samo kako ima “koncepte za plan”.

Jedna opcija rezanja troškova mogla bi biti dopuštanje da subvencije na premije zdravstvenog osiguranja, koje je uveo predsjednik Biden, isteknu sljedeće godine i da ih se ne obnovi. Ured Kongresa za budžet procjenjuje da bi zbog takvog poteza svake godine bez zdravstvenog osiguranja ostalo 3,4 milijuna ljudi.

Čeka se glasanje u Senatu

Imenovanje dr. Oza na ovu poziciju moda odobriti Senat, a nejasno je koliko senatora će ga podržati. Politico izvještava kako su senatori imali “miješane” reakcije na ovu najavu. Demokrati se uglavnom protive ovom odabiru, dok su republikanci izrazili veću otvorenost ideji. Čelnik senatskog odbora za zdravstvo, republikanac Bill Cassidy, rekao je kako mu je “bilo drago čuti” da je Oz nominiran, dok ga je demokratski senator Peter Welch opisao kao “odličnog TV doktora sa suludim prijedlozima za mršavljenje” i dodao kako “nije blizu” tomu da podrži nominaciju.

Oz bi mogao biti potvrđen bez ijednog glasa demokrata, budući da će republikanci uskoro imati dovoljnu većinu u Senatu. Ipak, mogao bi dobiti podršku barem nekih demokrata. Senator John Fetterman, koji je Oza pobijedio u utrci za Senat u Pennsylvaniji, rekao je kako je otvoren za ideju da glasa za njega: “Ako dr. Oz garantira da će zaštititi i sačuvati Medicare i Medicaid, glasat ću za njega.”

Žestoke kritike medicinske zajednice

CMS ukupno omogućuje pristup zdravstvenoj skrbi za više od 160 milijuna Amerikanaca, a 1 od 5 građana SAD-a u programu je Medicaida, pokazuju podaci KFF-a.

Trump je ranije tijekom kampanje predlagao eliminiranje poreza na isplate socijalnog osiguranja. Ako se to i uvede, Medicare bi mogao ostati bez novca već do 2030. godine, predviđa Odbor za odgovoran budžet. Iz Odbora naglašavaju kako porezi koje plaćaju stariji građani s primanjima većim od 34.000 dolara idu u fond za Medicare.

Oz je već dugo meta kritika medicinske zajednice zato jer je u svojoj emisiji iznosio tvrdnje i reklamirao proizvode za koje nema znanstvenih dokaza. Liječnici iz Pennsylvanije pokrenuli su kampanju “Pravi liječnici protiv Oza” tijekom utrke za Senat, tvrdeći da bi kandidat, ako pobijedi na izborima, predstavljao “ogromnu prijetnju za javno zdravlje”.

Godine 2015. liječnici su napisali otvoreno pismo sveučilištu Columbia gdje su se suprotstavili njegovom zapošljavanju na sveučilištu. Između ostalog u pismu su tvrdili kako Oz “pokazuje zapanjujući nedostatak integriteta reklamiranjem šarlatanskih tretmana i lijekova u svrhu vlasite financijske koristi.” Oz je nastavio promovirati sumnjive proizvode i tvrdnje, uključujući reklamiranje hidroksiklorokvina tijekom pandemije koronavirusa.

Autor originalnog članka: Alison Durkee, Forbes

Link: Dr. Oz Could Lead Medicare And Medicaid – Here’s How Trump May Change The Programs

(Prevela: Nataša Belančić)