Večeras je novi Super Bowl: Koliko god trofeja da osvoje Chiefsi, neće biti vredniji od Eaglesa

Malo tržište Kansas Cityja zasjenjuje njihove velike uspjehe na terenu, ostavljajući ih gotovo dvije milijarde dolara iza Philadelphije na Forbes listi NFL timova.

Kansas City Chiefsi imali su najbolji rezultat u NFL-u ove sezone. Isto je bilo prije dvije sezone, i nekoliko godina prije toga, kao i zbirno u posljednjih sedam godina. Osvojili su prvenstva u sezonama 2019, 2022. i 2023. godine. Pobjedom večeras mogli bi postati prvi tim u povijesti NFL-a s tri uzastopna Super Bowl naslova.



Iako su Chiefsi favoriti protiv Philadelphija Eaglesa, oni su dugogodišnji financijski autsajderi.



Na najnovijoj Forbes listi najvrednijih NFL timova, Kansas City je zauzeo 24. mjesto s vrijednošću od 4,85 milijardi dolara. To je 16 mjesta i 1,75 milijardi dolara iza Philadelphije (8. mjesto, 6,6 milijardi dolara). Razlika bi bila još izraženija uzimajući u obzir prodaju 8% učešća u Eaglesima prošlog mjeseca po procijenjenoj vrijednosti od 8,3 milijarde dolara (uz napomenu da cijene malih dijelova timova obično ne odražavaju vrijednosti u transakcijama većinskog udjela).

Stadion Philadelphije i zvijezde Kansasa

Bez obzira na to koju veliku brojku koristite, Chiefsi nisu pobijedili Eaglese u financijskom okršaju od 2001. godine, dvije godine prije nego što je otvoren Lincoln Financial Field u Philadelphiji, što je transformiralo biznis tima. Unatoč izgradnji dinastije tijekom proteklog desetljeća, Kansas City je svake godine bio ispod prosječne vrijednosti NFL timova otkad je Forbes počeo rangirato profesionalne timove 1998.



To bi moglo iznenaditi svakoga tko Chiefse poznaje prvenstveno po zvijezdama poput quarterbacka Patricka Mahomesa i tight enda Travisa Kalcea – marketinških miljenika koji su se ove sezone našli među 10 najplaćenijih igrača u NFL-u – ili je gledao kako Kansas City dominira na terenu, s 10 uzastopnih plasmana u play-off i pet odlazaka na Super Bowl u posljednjih šest godina. Međutim, u NFL-u pobjede ne jamče velike financijske brojke, a porazi nisu uvijek loši za posao. Pogledajte samo Dallas Cowboys. Oni nisu osvojili titulu 29 godina, ali su jedini sportski tim na svijetu vredniji od 10 milijardi dolara.



„Neki prihodi će biti osjetljivi na učinak tima“, kaže Steve Vogel, generalni direktor grupe za sportsko financiranje u U.S. Banku, „ali model NFL-a omogućava manju volatilnost. Timovi tako mogu lakše podnijeti loša vremena nego što je to slučaj u drugim ligama“.

Glavne zvijezde timova, Patrick Mahomes i Jalen Hurts; Foto: Bill Streicher-Imagn Images

Pravila lige

Prošle sezone, prema procjenama Forbesa, svaki od 32 NFL tima zaradio je više od 400 milijuna dolara od nacionalnih ugovora lige. To uključuje sponzorstva i paket medijskih prava koji bi trebao donijeti više od 126 milijardi dolara tokom 11 godina. Za svaki tim osim Cowboysa, ta cifra predstavljala je više od polovine ukupnog prihoda.



NFL timovi su također ograničeni u direktnim benefitima od uspjeha u play-offu jer liga prikuplja veliku većinu prihoda od utakmica doigravanja i preraspodjeljuje ih u jednakim dijelovima. Taj iznos možda neće pokriti sve troškove povezane s visokim plasmanom. „Obično, kada timovi osvoje Super Bowl, u kratkom razdoblju zapravo bilježe neto negativan financijski rezultat“, primjećuje Marc Ganis, predsjednik konzultantske firme Sportscorp. Ona se često naziva „33. vlasnikom NFL-a“ zbog bliskih veza s donositeljima odluka u ligi.

Primjer Patriotsa

Na duže staze, pobjede stvaraju veću i entuzijastičniju bazu navijača, s povećanom potražnjom koja omogućava timu povećanje cijena ulaznica i privuče širi krug sponzora. Ali za to je potreban kontinuirani uspjeh, poput perioda New England Patriotsa od 2001. do 2019. godine. Uključivao je 17 plasmana u play-off i šest Super Bowl pobjeda. „Tijekom tog uspješnog razdoblja, svakako primjećujete rast“, kaže Edwin E. Draughan, partner u sportskoj investicijskoj banci Park Lane. „Dugoročno stvaranje vrijednosti dolazi pri kraju tog razdoblja i nakon njega.“



Za sada su Chiefsi više nego udvostručili svoju vrijednost otkako je Mahoms postao njihov startni quarterback 2018. godine. Zabilježili su rast od 1.790% tijekom 26-godišnje povijesti Forbes liste vrijednosti timova. To je više od tri puta veći rast od S&P 500 indeksa u istom razdoblju. Međutim, Kansas City i dalje zaostaje za Eaglesima u prihodu specifičnom za tim (187 milijuna dolara naspram 246 milijuna dolara prošle sezone, prema procjenama Forbesa). Također, multiplikator prihoda od 8,2 puta na temelju kojeg je Forbes procijenio vrijednost Chiefsa zaostaje za Eaglesovih 10,2 puta. To pokazuje da potencijalni investitori manje vjeruju u franšizu i njene izglede za rast prihoda.

Prema izvještaju Forbesa, Philadelphija ima prednost u svakom glavnom izvoru prihoda. Od sponzorstava, prodaje ulaznica do koncesija i drugih izvora. Tim se prošle sezone rangirao u gornjoj trećini NFL-a gotovo u svim kategorijama. S druge strane, Chiefsi su bili deveti po pravima na ime stadiona, prodaji robe i parkingu, ali su inače bili ispod prosjeka lige.

Kirby Lee-Imagn Images

Philadelphija ima veće tržište

„Radi se o tržištu“ kaže Ganis. „Tržište Philadelphije je mnogo veće, financijski jače i raznovrsnije od tržišta Kansas Cityja. To Eaglesima omogućava da prodaju sve. Od luksuznih loža do prava na ime stadiona, reklama, sponzorstava, pa čak i ulaznica po znatno višoj cijeni“. S Philadelphijom koja zauzima osmo mjesto u SAD-u po broju stanovnika (6,2 milijuna), u poređenju s Kansas Cityjem na 31. mjestu (2,2 milijuna), „Grad bratske ljubavi“ ima prednost i u Forbesovim procjenama vrijednosti timova u MLB-u (7. mjesto naspram 28.) i MLS-u (12. naspram 16.).

Pored toga, Eaglesi su „masovno ulagali u svoj stadion“, kaže Vogel. „Chiefsi su bili nešto ograničeniji s obzirom na starost njihovog stadiona“. Samo dva NFL stadiona su starija od Arrowheada, koji je otvoren 1972. godine.

Chiefsi, naravno, pokušavaju nešto promijeniti u vezi s tim. Prošle godine iznijeli su planove za renoviranje Arrowheada vrijedne 800 milijuna dolara. Ali, porezni obveznici okruga Jackson u travnju su odbacili inicijativu za prodajni porez koji bi financirao projekt. Dok Chiefs razmatraju alternative za renovaciju ili potpuno novi stadion, prošlog mjeseca su poslali anketu fanovima tražeći povratne informacije o potencijalnim karakteristikama i pogodnostima.

Iz perspektive tima, koristi su jasne: povećanje prihoda od luksuznih loža i zajedničkih klubova, oblasti u kojima je Kansas City prošle sezone zauzeo 25. mjesto u NFL-u, prema Forbesovim procjenama. Chiefsi su se priključili industrijskom trendu kreirajući osam novih klubova posljednjih godina, ali na kraju „mogu uraditi samo toliko“ s raspoloživim prostorom, kaže Draughan.

Ograničenja Chiefsa

U međuvremenu, Chiefsi razmišljaju o tome kako prevazići ograničenja svog stadiona i tržišta. U posljednje tri godine dobili su marketinška prava u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i Meksiku od NFL-a, koji regulira međunarodne aktivnosti timova. „Imamo trenera koji je siguran kandidat za Kuću slavnih, quarterbacka za Kuću slavnih i tight enda za Kuću slavnih,“ rekao je predsjednik Chiefsa Mark Donovan prošle veljače za Forbes. „Ako ne težimo da postanemo svjetski tim, onda smo podbacili. Moramo to iskoristiti.“

Do sada su rezultati bili u širenju brenda i podizanju svijesti. Donovan je prošle godine rekao da je prihod Kansas Cityja u tri europske zemlje bio oko milijun dolara za 2023. godinu i da se nadaju da će dostići točku rentabilnosti za 18 mjeseci.

Budućnost NFL-a

Kirby Lee-Imagn Images

Ali čak i ako ta inicijativa ne uspije — i čak ako Chiefs zauvijek ostanu 24. najvredniji tim u američkom nogometu — i dalje su u dobroj poziciji. Prema Forbesovim procjenama, samo 15 sportskih timova van NFL-a ima veću vrijednost, a samo 18 su bili profitabilniji. Kombinacija rijetkosti timova i perspektive još unosnijih ugovora za medijska prava u budućnosti čini Vogela optimističnim kada je riječ o rastu NFL-a.



„Iz moje perspektive, radeći s upravama timova i vlasnicima, nitko se previše ne opterećuje gdje se nalazi na rang-listi,“ kaže on. „Vlasnici rade zajedno na makro rastu.“



Brett Knight, novinar Forbes