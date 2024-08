Veliki investitor u američki obrambeni sektor povezan je sa sankcioniranim ruskim oligarsima

Dvoje djece navodnih saveznika Kremlja rade u investicijskom timu tvrtke 8VC koju vodi suosnivač Palantira, Joe Lonsdale.

Tvrtka za rizični kapital 8VC, koja je investirala u dobavljače za američki obrambeni sektor, tvrtke poput Palantira ili Andruila, zapošljeva dvoje djece sankcioniranih ruskih oligarha, saznaje Forbes. Američka vlada sve je zabrinutija zbog bliskosti stranih neprijatelja i Silicijske doline.

Godine 2022., 8VC je zaposlio Denisa Avena, sina Petra Avena – ruskog bankara s bogatstvom od 4,4 milijarde dolara koji je u tom trenutku bio pod sankcijama Europske unije i Velike Britanije. Protiv Avena starijeg kasnije su uvedene i sankcije američkog ministarstva financija, 2023. godine, zbog njegove uloge u poslovanju jedne od najvećih ruskih komercijalnih banaka.

U investicijskom timu nalazi se i Jack Moshkovich, koji je tamo počeo raditi 2018. godine. On je sin milijardera i ruskog oligarha Vadima Moshkovicha, osnivača poljoprivrednog konglomerata Rusagro. Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, protiv Moshkovicha starijeg sankcije su uveli Europska unija, Velika Britanija, Švicarska, Kanada i Australija, a sve zbog njegovih navodnih veza s Kremljom i ruskim liderom Vladimirom Putinom. Moshkovich nije pod američkim sankcijama.

Je li zapošljavanje djece sankcioniranih oligarha problematično?

Ne postoje indikacije da ijedan od sankcioniranih očeva zaposlenika ima financijske spone s tvrtkom, ali uloge njihovih sinova otkrivene su u trenutku kada američka vlada posvećuje sve veću pozornost vezama stranaca s tech industrijom. Prošlog mjeseca, američki protuobavještajni i sigurnosni centar objavio je bilten u kojem upozorava startupove Silicijske doline o stranim neprijateljima koji koriste investicijske tvrtke za pristup osjetljivim podacima, što predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

“Nema ništa ilegalno u zapošljavanju sina nekoga tko je pod sankcijama,” kaže Daniel Fried, bivši koordinator za sankcije u američkom State Departmentu i dugogodišnji veteran američke politike prema Rusiji. “Ali ako zapošljavate djecu ljudi za koje se realno može pretpostaviti da podržavaju ruski režim – čak i ako privatno imaju neke sumnje – bolje vam je da ste obavili zadaću.”

Petr Aven iz vremena bliske suradnje s Vladimirom Putinom. Njegov sin Denis, danas radi u tvrtki 8 VC u SAD; Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

U odgovoru za upit za intervju, suosnivač i partner 8VC-a Joe Lonsdale na X-u je objavio esej od 950 riječi u kojemu navodi kako tvrtka ima “stroga pravila kojima uvijek osigurava da poštuje i slijedi zakon. Nismo uzeli nikakav novac od njihovih očeva ili prijatelja njihovih očeva, niti nam taj novac treba.”

8VC nije odgovorio na upite za intervju s Avenom i Moshkovichem. Petr Aven i odvjetnici Vadima Moshkovicha nisu odgovorili na upite za komentar.

U objavi na X-u Lonsdale je ovu priču opisao kao “patetičan pokušaj da se našu dvojicu ruskih kolega u 8VC-ju prikaže kao ‘skandalozne.” Moshkovicha je opisao kao “superstara”, Avena kao “talenta,” a kaže i kako je Moshkovichev otac, sankcionirani oligarh, “uspješan lider u poljoprivredi,” naglašavajući da “ako ste biznismen u Rusiji i čelnici kažu da žele sastanak, na taj sastanak odete bez obzira na to što mislite o ičemu.” I Avenov i Moshkovichev otac sastali su se s Putinom i drugim uspješnim poduzetnicima na dan početka ruske invazije na Ukrajinu.

Nekoliko zaposlenika 8VC-a ponovilo je Lonsdaleovu podršku Moshkovichu i Avenu na X-u. “Ljudi poput Jacka Moshkovicha i Denisa su oni koji 8VC i Ameriku čine velikom;” napisao je suosnivač tvrtke Drew Oetting. Palmer Luckey, osnivač tvrtke Andruil koja je u portfelju 8VC-a, također je odgovorio na Lonsdaleov esej: “Kako se usuđujemo odvesti najbolje ljude od diktatura!”

Tvrtka ulaže u niz industrija, ali najviše u obrambenu

8VC je Lonsdale, inače suosnivač Palantira, osnovao 2015. godine, a tvrtka ulaže u čitav niz industrija. Ipak, profilirala se kao veliki investitor u obrambenu tehnologiju uz druge velike tvrtke poput Andreessena Horowitza i General Catalysta. Uz investicije u Palantir i Andruil, koji su ukupno generirali milijarde dolara u ugovorima s vladom, 8VC je proširio svoj portfelj i drugim jednorozima fokusiranima na vojsku, među kojima su i kompanija za pomorske dronove Saronic i tvrtka za sustave protiv dronova Epirus. U podcastima i blogovima, Lonsdale kaže da tvrtka podržava vojne startupove zbog velikog rasta Kine. Kina “proizvodi nevjerojatno napredne stvari uz koje se počinju natjecati s SAD-om,” rekao je Lonsdale na jednoj konferenciji u ožujku. “To nam je postalo vrlo jasno prije 10 godina, zbog čega smo počeli snažno ulagati u obranu.”

8VC sada zapošljava više od 70 ljudi, uključujući 10 investicijskih partnera. Moshkovich se tvrtci pridružio 2018. godine kao analitičar dok je završavao studiju na Sveučilištu Stanford kamo je došao nakon odrastanja u Moskvi i školovanja u Velikoj Britaniji. Za vrijeme studiranja nekoliko puta se vratio u Moskvu kako bi za vrijeme ljeta radio kao analitičar u uredu McKinseya u glavnom ruskom gradu, stoji na njegovoj stranici na LinkedInu.

Moshkovich je radio na portfelju investicija, tipično se fokusirajući na početne krugove investicija. Ima nekoliko uloga promatrača u odborima, uključujući i u AI kompaniji FieldGuide koja revizorske tvrtke opskrbljuje sa softverima. Čini se kako nije bio uključen ni u jedan posao vezan za obrambeni sektor.

Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu početkom 2022. godine, Europska unija starijem je Moshkovichu uvela sankcije optuživši ga da podržava “postupke ili politike koje potkopavaju ili prijete” Ukrajini. On je negirao navodne veze s Putinom i ruskom vladom, govoreći kako nije umiješan u politiku. U lipnju je odustao od žalbe za ukidanje sankcija EU-a.

Od Moskve do Yalea

Aven, inače dugogodišnji prijatelj Jacka Moshkovicha, Moskvu je napustio kao 12-godišnjak. Također se školovao u Velikoj Britaniji, a potom otišao studirati u SAD. Pohađao je Yale, a potom i diplomirao na Harvardu 2022. godine. Lionsdale u objavi na X-u navodi kako je Avena zaposlio nakon što je saznao da je Aven izgubio potencijalnu priliku za posao u kompaniji privatnog kapitala, i to upravo zbog zabrinutosti oko sankcija protiv njegovog oca.

Avenov otac Peter u prošlosti je bio na čelu banke Alfa Bank, ali tu poziciju je napustio nakon ruske invazije na Ukrajinu i sankcija koje mu je uvela Europska unija zbog toga što je navodno bio dio Putinovog kruga najbližih ljudi. Iako je EU kasnije ukinuo neke sankcije, SAD ih je uveo prošlog kolovoza, pozivajući se na njegovu ulogu “u vođenju financijskog sektora gospodarstva Ruske Federacije.” U najavama sankcija protiv Avena i nekoliko poslovnih suradnika, zamjenik ministra ministarstva financija Wally Adeyemo izjavio je: “Bogate ruske elite trebale bi prestati misliti da mogu funkcionirati po starom dok Kremlj ratuje protiv naroda Ukrajine.”

Aven se pobunio protiv sankcija. Prošlog mjeseca, tijekom pokušaja da poništi sankcije Velike Britanije, njegov odvjetnik rekao je kako je Aven govorio da ga njegova osobna uvjerenja “stavljaju u položaj opozicije trenutnom režimu.”

Mlađi Aven sada u 8VC-ju radi na pokretanju neimenovanog pothvata kao takozvani poduzetnik u kući, kaže Lonsdale. U objavi na X-u Lonsdale je napisao da, koliko god prezirao Putina, “ne slažem se da je dobra strategija da izoliramo pametne, bogate Ruse kao takve.”

Fried, bivši dužnosnik za sankcije u State Departmentu, slaže se da diljem svijeta ima “mnogo talentiranih Rusa, pa tako i u SAD-u.” Ipak, dodaje, “većina njih nisu djeca sankcioniranih pojedinaca.”

Autor originalnog članka: David Jeans, Forbes

Link: A Mayor U.S. Defense Investor Has Links To Sanctioned Russian Oligarchs

(Prevela: Nataša Belančić)