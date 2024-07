Veliki rast broja nesreća koje izazivaju sve popularniji električni romobili i bicikli

Broj ozljeda i hospitalizacije izazvanih nesrećama na električnim biciklima i romobilima u dramatičnom su porastu posljednjih nekoliko godina u SAD-u, pokazuje novo istraživanje objavljeno u utorak. Vlade diljem svijeta potiču građane da koriste ovakva vozila u želji da umanje prometne gužve i smanje onečišćenja u gradovima. Ipak, gradovi imaju velikih problema s prilagođavanjem infrastrukture za bicikle

Broj ozljeda izazvanih električnim biciklima udvostručava se svake godine od 2017., kada ih je zabilježeno 751, do 2022. kada ih je bilo 23.493, stoji u recenziranom radu kojeg su u medicinskom časopisu JAMA Network Open objavili istraživači sa sveučilišta California u San Franciscu.

Ozljede izazvane vožnjom električnih romobila porasle su za 45 posto u istom vremenskom razdoblju, otkrili su istraživači, s 8.566 2017. godine na 56.847 2022. godine.

Istraživači kažu kako je ovo prva istraga nedavnih ozljeda izazvanih malenim električnim vozilima u SAD-u, a do rezultata su došli analiziranjem podataka iz hitnih službi koje je prikupio sustav za nadzor ozljeda američke Komisije za sigurnost potrošačkih proizvoda. Podaci uključuju faktore poput dobi vlasnika, vrste ozljeda, jesu li ili nisu tijekom vožnje imali kacigu i jesu li bili pod utjecajem alkohola ili nekih drugih supstanci.

Unutrašnje ozljede vjerojatnije su kod vozača električnih nego konvencionalnih romobila, dok su među onima koji upravljaju konvencionalnim romobilima češće ozljede ruku, zapešća i šaka, otkrili su istraživači, dodavši kako su rizici od neuroloških, ortopedskih i ozljeda glave podjednaki u obje skupine.

Ozlijeđeni vozači električnih malenih vozila često su stariji od onih koji su se ozlijedili vozeći konvencionalne verzije, pokazuje istraživanje: medijalna dob ozlijeđenih vozača e-romobila je 39 godina, a električnih bicikala 30 godina, dok je medijalna dob ozlijeđenih biciklista 30, a vozača romobila 11 godina.

Vozači e-bicikala i e-romobila također se češće upuštaju u riskantna ponašanja poput vožnje pod utjecajem alkohola ili bez kacige, a jedan od glavnih autora studije Adrian Fernandez, glavni specijalizant na odjelu za urologiju UCSF-a, kaže kako “postoji hitna potreba za dodatnim sigurnosnim mjerama i strukturalnim promjenama kojima će se promovirati sigurno upravljanje ovim vozilima.”

Kako ova vozila učiniti sigurnijima?

Nesreće u kojima sudjeluju konvencionala i električna malena vozila uglavnom se događaju u urbanim okolinama, a istraživači kažu kako sve veći broj nesreća “vrlo vjerojatno odražava rast popularnosti ovih vozila.”

Otkrića se poklapaju s onima iz sličnih istraživanja provedenih u Nizozemskoj i Izraelu, a dodatno naglašavaju koliko se razlikuje ponašanje onih koji voze električne romobile i bicikle od ponašanja ljudi koji još uvijek preferiraju konvencionalne verzije. Također osvjetljavaju potrebu za čitavim nizom promjena zakona, pravila, obrazovanja i infrastrukture koje bi u “središte stavile sigurnost” i vožnju ovih vozila učinila sigurnijom.

Prodaja samo električnih bicikala više se no utrostručila u SAD-u između 2019. i 2022. godine. Vlade diljem svijeta potiču građane da koriste ovakva vozila u želji da umanje prometne gužve i ispune ciljeve za smanjenje onečišćenja u gradovima. Ipak, gradovi imaju velikih problema s prilagođavanjem infrastrukture za bicikle.

Treba reći i da su ova vozila mnogo brža od konvencionalnih: neka mogu dosegnuti čak 50 kilometara na sat. Veliki problem predstavlja osiguravanje prihvatljive infrastrukture za punjenje i ostavljanje električnih bicikala, a dolazi i do sukoba između tradicionalnih biciklista i onih koji na cestu izlaze s električnim verzijama. Usprkos rastu popularnosti, još uvijek je daleko više tradicionalnih verzija ovih vozila na cesti, što znači da je i više ozlijeđenih: u istom vremenskom periodu od 2017. do 2022. godine zabilježeno je gotovo 2,5 milijuna ozljeda izazvanih vožnjom bicikla i više od 300.000 ozljeda na romobilima.

Istraživači naglašavaju kako njihova studija vjerojatno podcjenjuje učestalost ozljeda među vozačima, budući da neki ljudi ne žele tražiti liječničku pomoć, dok drugi stručnjaci spekuliraju da se nesreće u kojima sudjeluju električni bicikli u bolnicama možda svrstavaju pod konvencionalne nesreće, što dodatno iskrivljuje podatke.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: E-Bike And E-Scooter Accidents Surge Across US As Climate-Friendly Vehicles Take Off

(Prevela: Nataša Belančić)