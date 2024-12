Video podcasti eksplodirali su ove godine, a platforme kreatorima nude sve lukrativnije ugovore

Video podcasti ove su godine postali iznimno popularni i čine veći udio najpopularnijih podcasta na Spotifyju u usporedbi s 2023., pokazuju podaci koje je od Spotifyja dobio Forbes. I YouTube je postao jedna od dominantnih usluga za fanove podcasta.

Više od trećine najpopularnijih podcasta na Spotifyju 2024. godine bili su objavljeni u video formatu. Taj udio veći je u odnosu na 2023. godinu, kada je jedan od sedam najpopularnijih podcasta bio u video formatu.

Spotify je zabilježio porast od 140 posto u broju video podcasta na popisu najpopularnijih 50 u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu.

Na toj platformi sada se prikazuje više od 300.000 video podcast programa, a broj kreatora koji objavljuju videozapise na mjesečnoj bazi povećao se u odnosu na prošlu godinu za 50 posto, kažu iz Spotifyja.

Video podcasti korisnicima su draži od audio formata

Više od 250 milijuna korisnika Spotifyja gledalo je neki video podcast, a dvije trećine korisnika koji slušaju i gledaju podcaste kažu kako su im draži video od audio formata.

I YouTube je imao koristi od eksplozije popularnosti video podcasta. Preskočio je Spotify i postao omiljena platforma za streaming podcasta ove godine. Čak 30 posto ispitanika u anketi Edison Researcha provedenoj za prva tri tromjesečja 2024. godine kaže kako je YouTube njihova omiljena platforma za podcaste, dok za Spotify to kaže 29 posto ispitanih.

Edison Research u istraživanju je otkrio kako oko 84 posto mjesečnih slušatelja podcasta sadržaj gledaju u video formatu, a oko 71 posto ih podcaste sluša. Gotovo polovica onih koji aktivno gledaju video podcaste kažu kako osjećaju snažniju povezanost s podcasterima u video formatu, a mogu i bolje shvatiti njihov ton kroz geste i izraze lica. I Spotify i YouTube reagirali su na ovaj trend. “Sve se počinje vrtjeti oko videa,” rekao je za Wall Street Journal izvršni direktor Spotifyja David Ek. Kako bi se natjecala s YouTubeom, platforma planira plaćati podcasterima čiji sadržaj dosegne određeni broj pregleda, a premium pretplatnicima planira ponuditi gledanje nekih video podcasta bez reklama, izvijestio je Journal. Podcasteri zarađivati mogu i učitavanjem svojeg sadržaja na YouTube, koji, prema pisanju Journala, kreatorima nudi program izdašnih isplata.

Intervjuiranje političara

Neki video podcasteri ove su godine u svojim emisijama intervjuirali i kandidate za predsjedničke izbore u SAD-u, što im je pomoglo da na YouTubeu ostvare ogroman broj pregleda. Joe Rogan intervjuirao je, a kasnije i podržao, Donalda Trumpa, i to manje od dva tjedna prije samih izbora. Roganov trosatni razgovor s Trumpom brzo je dobio nevjerojatnih 53 milijuna pregleda i postao njegov drugi najgledaniji video na YouTubeu. Roganov intervju s Trumpovim podpredsjednikom JD Vanceom na YouTubeu je prikupio 18 milijuna pregleda, a s Elonom Muskom, održan dan prije izbora, 19 milijuna pregleda.

I aktualna potpredsjednica, a tada predsjednička kandidatkinja Demokratske stranke, Kamala Harris, gostovala je u podcastima. Ipak, njeni razgovori prikupili su manje pregleda. Intervju za podcast Club Shay Shay dobio je 1,6 milijuna pregleda, a intervju za podcast Call Her Daddy manje od milijun.

Tko je ove godine potpisao najlukrativnije ugovore?

Neki od najvećih podcastera na svijetu potpisali su ugovore sa streaming platformama vrijednima i po nekoliko stotina milijuna dolara. Rogan, koji već godinama vodi najpopularniji podcast na svijetu, obnovio je višegodišnji ugovor sa Spotifyjem u veljači, i to za navodnih 250 milijuna dolara. Za razliku od prethodnih ugovora sa Spotifyjem, ovaj novi ne zahtijeva da se njegov podcast prikazuje ekskluzivno na toj platformi. SiriusXM je kupio prava na prikazivanje podcasta Call Her Daddy autorice Alex Cooper u ugovoru vrijednom 100 milijuna dolara. Call Her Daddy već nekoliko je godina drugi najgledaniji Spotifyju.

Koji su najpopularniji podcasti 2024. godine?

Edison Research u istraživanju je došao do popisa najslušanijih i najgledanijih podcasta u prva tri tromjesečja 2024. godine, neovisno o streaming platformi. Do rezultata su došli anketiranjem više od 15.000 korisnika koji podcaste gledaju i slušaju na tjednoj bazi.

Evo 10 najpopularnijih:

1. The Joe Rogan Experience 2. Crime Junkie 3. The Daily 4. Call Her Daddy 5. Dateline NBC 6. SmartLess 7. Stuff You Should Know 8. This American Life 9. This Past Weekend w/ Theo Von 10. New Heights With Jason and Travis Kelce

Autor originalnog članka: Conor Murray, Forbes

Link: Video Podcasts Exploded In 2024 – As Both Spotify And YouTube Aim To Capitalize On Them

(Prevela: Nataša Belančić)

