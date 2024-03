Volkswagen će ove godine morati naporno raditi da ostvari dobit

Volkswagen očekuje nepromijenjenu dobit ove godine, ali čak i taj skromni cilj bit će teško postići zbog općenitih gospodarskih uvjeta, ali i konkretnih problema s električnim automobilima.

Volkswagen predstavlja dugoročnu dilemu za investitore. Njihova vozila su kompetitivna, ali financije i slaba profitabilnost odraz su političke prirode vlasništva u tvrtci.

Dionice Volkswagena su jeftine za industrijske standarde, a u usporedbi s Toyotom koja ima podjednaku veličinu i globalnu prisutnost, efikasnost je loša.

“Volkswagen je pravi proizvođač automobila iz prošlosti: nezgrapan, spor, i s vrijednošću kao da propada,” stoji u kolumni Stephena Wilmota u Wall Street Journalu. Wilmot dodaje kako Volkswagen još nije uvjerio investitore da je ukrotio “razuzdanu potrošnju,” ili naučio baratati tehnologijom za električna vozila.

Tvrtku kontrolira nadzorni odbor s 20 članova, a polovicu glasova kontroliraju sindikati i dva političara iz njemačke savezne pokrajine Donje Saske koji često glasaju s njima. Već desetljećima investitori izbjegavaju kupnju dionica Volkswagena upravo zbog te nezgrapne upravljačke strukture koja je blokirala mnogo pokušaja da se tvrtku pretvori u normalnu korporaciju koja odgovara dioničarima prije nego sindikatima.

Volkswagen je prijavio prilagođenu operativnu dobit za 2023. od 22,58 milijardi eura i prodaju od 322,28 milijardi eura. Margina operativne dobiti pala je na 7,0 posto sa 7,9 posto godinu ranije. Iz tvrtke kažu kako će margina u prvom kvartalu biti ispod očekivanog ishoda za godinu od između 7 i 7,5 posto, a očekuju da će prodaja ove godine porasti 3 posto, mnogo sporije nego u 2023. godini.

“Generalna gospodarska situacija još uvijek je izazovna, ali samouvjereni smo oko 2024. usprkos neoptimističnim gospodarskim prognozama i snažnoj konkurenciji,” rekao je financijski direktor Arno Antlitz predstavljajući rezultate sredinom mjeseca.

Kao i većina drugih tradicionalnih proizvođača automobila, Volkswagen se muči zbog nedavnog usporavanja rasta prodaje električnih vozila. To je pogotovo problematično za ovu tvrtku, budući da je Volkswagen u početku obećavao da će predvoditi revoluciju električnih vozila. Ogromne promjene do kojih mora doći kako bi se ispunili ciljevi prelaska na električna vozila predstavljaju prijetnju dugoročnoj stabilnosti starih proizvođača dok Kina prijeti Europi moćnom ponudom električnih automobila. To bi moglo dovesti do spajanja ili novih savezništava.

Frank Schwope, profesor automobilske industrije na sveučilištu primijenjenih znanosti FHM Hannover, kaže kako očekuje da će sljedeće godine dobit Volkswagena ostati na istoj razini.

“Uzevši u obzir trenutnu geopolitičku situaciju i nesigurnosti oko daljnjeg razvoja elektromobilnosti, budućnost djeluje upitnije no inače,” rekao je Schwope.

Neki analitičari kažu kako bi novi modeli Volkswagena mogli poboljšati izglede za tvrtku. Volkswagen bi ove godine trebao predstaviti preko 30 novih modela, a među njima se nalaze i električni VW I.D7 i ID.7 Tourer, eletrični Porsche Macan i Audi Q6 E-tron. Predviđaju i modernizirane verzije modela Golf, Tiguan i Passat, kao i Škode Octavije i Škode Superb.

“Novi modeli mogu poboljšati rezultat, ali konkurencija ne spava,” upozorava Schwope.

Volkswagen ID.7 / FOTO: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Iz Renaulta kažu kako razgovaraju o mogućnosti da zajedno s Volkswagenom razviju maleno električno vozilo, a neki komentatori kažu kako Renault trenutno djeluje maleno i ranjivo u usporedbi s drugim europskim proizvođačima.

“Suradnja s Renaultom je moguća, ali i sa Stellantisom. Čak je moguća i suradnja između Stellantisa i Renaulta. Ipak, ja sam skeptičan oko takve suradnje. Često nakon samo par godina i malo uspjeha dođe do raspada i svi shvate da bi bolje rezultate postigli sami,” kaže Schwope.

Usprkos nelagodi koju među investitorima izaziva vlasnički model Volkswagena, Schwope kaže kako se on neće mijenjati u doglednoj budućnosti.

Analitičarma se sviđa to što je cijena dionica Volkswagena za potencijalne investitore niska, ali nisu uvjereni da je put prema naprijed jasan.

“Volkswagen izgleda atraktivno i iz perspektive procjene vrijednosti i budućeg potencijala, ali ovo drugo zahtijeva strpljivost i vjeru. Problematična godina i daljnji rast Kine vjerojatno će suzbiti dionice,” kažu iz HSBC Global Researcha.

HSBC Global Research spominje probleme u Kini, najvećem tržištu Volkswagena, gdje kompanija ne vidi način za brzi napredak.

Porsche Macan 4 / FOTO: PORSCHE

U Bernstein Researchu ne misle da su Volkswagenovi planovi za brend i neuspjeh u postizanju prihvatljivog profita uvjerljivi. Volkswagenove prognoze o nepromijenjenoj ukupnoj dobiti za 2024. godinu neće biti jednostavno postići.

“Ipak, one predviđaju rast na tržištu u Europi i sjevernoj Americi od preko 4 posto, s povećanjem udjela u tržištu u sjevernoj Americi, što smatramo vrlo optimističnim. Tvrtka također očekuje da će 2024. doseći vrhunac kapitalnih izdataka, ali mi ne vidimo kada bi oni mogli početi padati, budući da se ritam inovacija ubrzava,” kažu iz Bernstein Researcha u izvješću.

Investicijska banka UBS kaže kako slaba prodaja Volkswagenovih elekričnih vozila znači da bi tvrtka mogla imati problema pri ispunjavanju ciljeva o emisijama ugljičnog dioksida koje je zadala Europska unija. Iz UBS-a kažu kako Volkswagen mora najviše povećati prodaju električnih vozila, od nekih 15 posto udjela prodaje u Europi 2023. do oko 24 posto 2025. godine. Slijedi ga Renault (12 na 16 posto). U UBS-u vjeruju kako Volkswagen neće predstaviti “cjenovno pristupačna” električna vozila do 2026., a morat će se oslanjati na modele poput ID.7 Tourera i nove, skupe modele iz Audija i Porschea. Zahtjevi za povećanu prodaju električnih vozila mogli bi zadati udarac dobiti u Volkswagenu, kaže UBS u izvješću.

Autor originalnog članka: Neil Winton, viši suradnik Forbesa

Link: Volkswagen Will Have To Work Hard For Profits In 2024

(Prevela: Nataša Belančić)