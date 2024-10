Washington Post masovno gubi pretplatnike, ali gazda Jeff Bezos brani da se odrede oko kandidata

Milijarder i vlasnik Washington Posta, Jeff Bezos, u ponedjeljak je pokušao braniti odluku da Post ne podrži jednog od kandidata u utrci za predsjednika SAD-a. Takav potez uglednog medija izazvao je oštre kritike i odlazak zaposlenika, a svoju pretplatu otkazalo je 200.000 ljudi.

Prošlog tjedna objavljeno je kako je Jeff Bezos, treći najbogatiji čovjek svijeta, osobno intervenirao i blokirao objavu članka kojim je uredništvo Washington Posta trebalo pružiti svoju podršku demokratskoj kandidatkinji i aktualnoj američkoj podpredsjednici Kamali Harris. Urednici su već napisali tekst, a odluka o zaustavljanju objave šokirala je sve u redakciji Posta.

Tri člana uredničkog odbora dali su ostavke, a više od 200 zaposlenika u otvorenom je pismu od uprave Posta zatražilo objašnjenje. Pozivajući se na izvore u Postu, NPR je u ponedjeljak izvijestio kako je zbog ove odluke 200.000 ljudi otkazalo svoje digitalne pretplate. To je oko 8 posto svih pretplata.

‘Odluka je temeljena na principima’

Bezos je u ponedjeljak u članku za Post napisao kako podrška medijima nekom od kandidata “ni na koji način ne utječe na ishod izbora” i dodao: “Nijedan neodlučni glasač u Pennsylvaniji neće reći da će glasati za nekog jer ga/ju je podržala novina A.”

Milijarder je ustvrdio kako podrška medija političkim kandidatima “kreira percepciju pristranosti i ovisnosti” i kako je odluka da se prekine s tom praksom temeljena na principima. Dodao je kako mu je žao što “tu promjenu nismo uveli još i ranije, u trenutku kada izbori nisu bili toliko blizu i emocije nisu bile toliko snažne,” ali to je pripisao “neadekvatnom planiranju”, a ne “nekoj namjernoj strategiji.”

Vlasnik Washington Posta rekao je kako nikakav quid pro quo nije imao utjecaj na odluku i da se nije konzultirao s nijednim stožerom niti je kandidate unaprijed obavijestio o odluci.

Zgrada Washington Posta / FOTO: Candice Tang/SOPA Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve manje povjerenje javnosti u medije

Bezos se u tekstu pozvao na izvore koji pokazuju kako javnost sve manje vjeruje medijima, a odluku je prikazao kao želju da se vrati povjerenje i izbjegne da tradicionalni mediji budu zamijenjeni “nasumičnim podcastima, netočnim objavama na društvenim mrežama i drugim neprovjerenim izvorima.”

“Većina ljudi vjeruje kako su mediji pristrani. Svi koji to ne vide slabo obraćaju pozornost na stvarnost, a oni koji se bore protiv stvarnosti na kraju će izgubiti… odbijanje pružanja podrške predsjedničkom kandidatu nije samo po sebi dovoljno da vrati to povjerenje, ali je važan korak u pravom smjeru,” napisao je Bezos.

Sastanci s Trumpom

Iako je naglasio kako odluka nije bila rezultat usluge za uslugu, milijarder se osvrnuo i na sastanak bivšeg predsjednika Donalda Trumpa s Daveom Limpom, izvršnim direktorom Bezosove kompanije Blue Origin. Sastanak se dogodio istog dana kada je Washington Post objavio odluku. “Samo sam uzdahnuo kada sam to saznao. Znao sam da će to zvučati kao argument za sve one koji bi ovu odluku željeli prikazati kao neprincipijelnu,” napisao je Bezos. Dodao je kako o sastanku nije znao ništa unaprijed i naglasio kako ni Limp nije znao ništa o odluci Posta.

Ipak, Bezos je priznao kako, iz perspektive sukoba interesa, on “nije idealan vlasnik Posta”, dodavši: “Svaki dan, negdje će se neki direktor u Amazonu, Blue Originu ili nekoj od mojih drugih kompanija sastati s vladinim dužnosnicima.”

‘Uznemirujuća razina beskičmenjaštva’

Među onima koji su dali ostavku zbog ove Bezosove odluke je i bivši kolumnist i urednik Posta, Robert Kagan. On je za CNN izjavio kako je odluka o otkazu bila jednostavna, a potez protumačio kao “očit pokušaj Jeffa Bezosa da se približi Donaldu Trumpu zbog mogućnosti da on pobijedi na izborima.”

U petak su kolumnisti medija objavili članak u kojemu su Bezosovu odluku nazvali “strašnom pogreškom.” Odlluku su kritizirali i bivši izvršni direktor Marty Baron i teškaši američkog novinarstva Carl Berstein i Bob Woodward (koji su nekoć također pisali za Post). Baron ju je opisao kao “kukavičluk” i odraz “uznemirujuće razine beskičmenjaštva.”

Post već 36 godina redovito objavljuje podršku predsjedničkim kandidatima: posljednji put kada to nije učinio bili su izbori 1988. godine. I 2016. i 2020. godine novina je podržala Trumpove protukandidate.

Autori originalnih članaka: Siladitya Ray, Forbes; Molly Bohannon, Forbes

(Prevela: Nataša Belančić)