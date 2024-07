X je potiho počeo koristiti objave korisnika za obuku AI asistenta Groka – evo kako to onemogućiti

Društvena platforma X, nekoć poznatija kao Twitter, potiho je i automatski u ime svih korisnika dala dozvolu da se njihova aktivnost na platformi dijeli s AI asistentnom Grokom koji se sada obučava putem javnih objava, interakcija i sličnog sadržaja

Korisnici mogu onemogućiti dijeljenje svoje aktivnosti s asistentom odlaskom na karticu “Više,” potom “Postavke i privatnost” pa “Privatnost i sigurnost” i klikom na “Grok” na dnu ekrana.

Postavka se navodno pojavila oko četvrtka uvečer ili rano u petak, a uslijedila je gomila objava korisnika u kojoj neki naglašavaju da se dijeljenje podataka s Grokom ne može onemogućiti na mobilnoj aplikaciji platforme.

Stranica za sigurnost X-a promjenu je priznala u petak popodne, u objavi u kojoj stoji kako svi korisnici “imaju kontrolu nad time hoće li se njihove javne objave koristiti za obučavanje Groka.”

Oni koji ne uskrate dozvolu omogućit će da se njihove objave koriste za obučavanje asistenta, a povlačit će se podaci i iz interakcija, upisa i rezultata koje korisnici generiraju korištenjem Groka, iako je on zasad dostupan samo premium pretplatnicima X-a.

Iz tvrtke nisu odgovorili na Forbesov upit o tome kada je postavka točno uvedena.

Umjetna inteligencija jedno je od nekoliko tržišta koje Musk prioritizira u posljednje vrijeme: prošlog ožujka osnovao je startup xAI. Grok, AI asistent na X-u, Muskov je odgovor na AI chatbotove poput ChatGPT-ja ili Geminija koje je Musk kritizirao kao “woke”. Grok je od ove godine otvorenog koda, što znači da obični korisnici mogu modificirati i dijeliti kod i tako ga poboljšavati. Chatbot mogu koristiti pretplatnici Premium i Premium+ planova na X-u, koji plaćaju 7, odnosno 14 dolara mjesečno. X ne prodaje korisničke podatke od interakcija ili upisa u Grok, stoji na internetskim stranicama platforme.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: X Quietly Begins Training AI Assistant Grok With User Posts – How To Disable The Feature

(Prevela: Nataša Belančić)