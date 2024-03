Zašto je Kate Middleton odgađala objavu da boluje od karcinoma

Princeza od Walesa Catherine u petak je objavila video snimku gdje otkriva kakva je priroda oboljenja koje joj je privremeno onemogućilo obavljanje javnih dužnosti. Objava kako boluje od raka utišala je svijet koji je proteklih tjedana 24/7 iznosio razne teorije gdje je nestala princeza i optuživao Kensingtonsku palaču za strahovito lošu kriznu komunikaciju. Je li taj PR-ovski debakl opravdan?

Malo je reći da je komunikacijska služba princa Williama i princeze Catherine izgubila kontrolu nad narativom o razlogu izbivanja popularne princeze. Maštovita javnost domislila se nebrojenim scenarijima zašto je Kate Middleton nestala iz javnosti. Naravno, mnogi su odmah pretpostavili da je to stoga što je princeza mrtva. To je tek jedna od ekstremnih ideja koje su mediji rado prenosili u svakodnevnom izvještavanju gdje je nestala Kate, pridružujući se veselo čajanki teoretičara zavjere u naklapanjima koja su dobila i vlastito ime – Katespiricy.

Odbijajući dati detaljnije informacije o zdravstvenom stanju princeze, odnosi s javnošću Kensingtonske palače samo su dodatno začinjavali egzotične priče. Pokušavajući umiriti javnost objavom službene fotografije povodom Majčina dana i sama je Kate zakuhala priču. Javnost je prepoznala da fotografija na kojoj pozira sa svojom djecom, desetogodišnjim Georgeom, osmogodišnjom Charlotte i petogodišnjim Louisom nije autentična, stoga su je i novinske agencije povukle. Skrušena isprika princeze da se zaigrala u digitalnoj obradi fotografije, nisu pomogli. Ni njezino pojavljivanje u automobilu s princom Williamom gdje je navodno bila namrgođena i okrenula glavu od paparazza kao ni pojavljivanje u lokalnoj trgovini na farmi nije dobro prošlo.

Internet su preplavila naklapanja kako je to bila dublerica jer joj jagodične kosti nisu bile na mjestu, princezin hod i visina također nisu bili odgovarajući, a glavni razlog zašto to nikako nije mogla biti ona je bio vrećica. Osoba koja se oporavlja od operacije abdomena nikako ne bi smjela nositi vrećicu i da je to zaista ona, njezin suprug to ne bi dopustio. Napadi, izmišljotine, pa čak i provale gnjeva zašto ne znaju što je s princezom uzeli su maha. Ljudi su pokušali uzeti stvar u svoje ruke. Osoblje bolnice pokušavalo se domoći liječničkih kartona VIP pacijentice.

Poljuljano povjerenje

Je li se cijeli taj kaos mogao spriječiti? Definitivno je. S komunikacijskog gledišta, strategija odnosa s javnošću otkako je princeza u siječnju operirana nailazi na brojne zamjerke. U svijetu društvenih mreža i sveopće povezanosti internetom gdje vijesti kolaju gotovo simultano kako se događaju, neka davno napisana pravila više ne vrijede. Što se duže nešto pokušava zatajiti, to su vjerojatnije optužbe za prikrivanje istine.

“Sve se svodi na povezivanje transparentnošću. Filozofija britanske kraljevske obitelji ‘nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj’ ne može nadmašiti ni nadmudriti kulturu s trenutnim pristupom informacijama. Ne može prevariti svijet koji čezne za autentičnom ljudskom vezom koju gubimo svaki dan”, rekla je za Forbes Ellen Hudson O’Brien, osnivačica i glavna strateginja Hudsons Media.

Istaknula je kako poslovni vođe moraju pronaći način da se povežu s onima kojima služe, pronaći autentičnost s kojom se drugi mogu poistovjeti kada stvari krenu naopako ili kada bi moglo doći do gubitka povjerenja. Zatajivanje informacija koje mogu poboljšati razumijevanje situacije nije dobar odgovor na krizu ili kontroverzu. Što se dulje s objavom takvim informacija čeka, kaše Hudson O’Brien, šteta za imidž, kredibilnost i reputaciju tvrtki je veća.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

S time se slaže i Kelli Bloomquist, izvršna direktorica u medijskoj tvrtki koja nosi njezino ime. Ona tumači kako je zdravstvena kriza u kraljevskoj obitelji loše vođena od početka. “Nedostatak informacija koje je pružio PR tim kraljevske obitelji stvorio je još veći ponor u povjerenju javnosti i pridonio negativnom raspoloženju. Neuspjeh u trenutnom i potpunom otkrivanju informacija pružio je priliku pojedincima, medijima, pa čak i društvenim medijima da nastave iznositi pogrešne postupke iz prošlosti obitelji kao što je pitanje preljuba i to vratiti u trendovske razgovore”, primijetila je direktorica tvrtke Kelli Bloomquist Media.

U krizi prioritet treba imati transparentnost kako bi se zadržalo povjerenje javnosti i kredibilnost. Otvorena komunikacija pridonose autentičnosti i priječe spekulacije, nadovezala se i stručnjakinja za odnose s javnošću i osnivačica tvrtke RM Publicity Rebecca May. Brz odgovor na spekulacije zaustavlja širenje dezinformacija i pomaže kontrolirati narativ, ali pokazuje i predanost tvrtki i javnih osoba, napominje.

Kraljevska obitelj dosad je reagirala brzo i transparentno u sličnim situacijama, podsjeća Lauren Stralo iz odjela za odnose s javnošću u LevLane Avertisingu. Nakon porođaja, pripadnice kraljevske obitelji brzo se slikaju za javnost. Nedavno je i kralj Karlo hospitaliziran i Buckinghamska palača objavila je brzo kako je riječ o karcinomu. Vijest o smrti kraljice Elizabete također je brzo podijeljena s javnosti. Stoga je, kaže Stralo, tišina iz Kensingtona bila još sumnjivija. “Kad se kraljevi zaogrnu plaštem tajnovitosti, prirodno je da krenu nagađanja”, zaključila je.

Ljudska strana priče

Struka ima pravo, transparentnost i povjerenje javnosti jesu bitni i javne osobe od toga ne mogu pobjeći. Zašto je onda tako teško kategorički ustvrditi da je princeza bila dužna, čim je saznala s kakvom se bolešću suočava, to razglasiti na sva zvona? Možda zato što su i princeze samo ljudi. Emocije, strahovi, bolovi, djeca, sve su to varijable kojih se u svom obraćanju javnosti dotaknula Kate Middleton.

Blijeda, bez šminke princeza je u videu pokazala krhkost te s knedlom u grlu i na rubu suza objasnila kako je njezina dijagnoza bila veliki šok. Također, dala je do znanja kako su istinu o njezinom zdravstvenom stanju odgodili objaviti zbog njezina oporavka, ali i zbog djece.

“Trebalo je vremena da se oporavim od velike operacije kako bih mogla započeti liječenje. No, najvažnije, trebalo nam je vremena da sve objasnimo Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji im je primjeren, te da im potvrdimo da će sve biti u redu”, kazala je.

Mediji danas prenose kako su Kate i William željeli zadržati privatnost o njezinoj bolesti do početka školskih praznika kako se djecu ne bi uznemiravalo. Ogolivši se pred javnosti Kate je otvoreno zamolila za privatnost kako bi nastavila s liječenjem, preventivnom kemoterapijom i kako bi se oporavila.

Iako su nakon objave ovih vijesti svi pohrlili iskazati svoje suosjećanje, teško je zamisliti da će mediji poštovati njezinu želju te da njezino stanje neće i dalje biti svakodnevna vijest. Već u subotu krenulo je veliko razglabanje koja je točna njezina dijagnoza i zašto to nije objavljeno. Također, mediji su se raspisali o poruci podrške Harryja i Meghan Markle. Pitanje je dana kada će oko princezine video objave nastati nova kontroverza. No, sasvim ljudski, nakon svega, bilo bi u redu ostaviti princezu i njezinu obitelj na miru. Cijeli slučaj možda je bio PR-ovski debakl, ali promotri li se situacija s ljudske strane, možda možemo reći kako je u neku ruku bio i opravdan. Zahtjev za autentičnosti podrazumijeva i da nitko nije besprijekoran, zar ne?