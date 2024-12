Zašto je Trumpov odabir Charlesa Kushnera za veleposlanika u Parizu toliko kontroverzan

Izabrani američki predsjednik Donald Trump predložio je Charlesa Kushnera, oca Trumpovog zeta Jareda, za novog američkog veleposlanika u Francuskoj. Charles Kushner bivši je nekretninski mogul kojega je Trump pomilovao u slučaju utaje poreza, u kojemu je Charles proglašen krivim, ali i optužbi za urotu u kojoj je Charles vlastitom šogoru želio namjestiti seks skandal.

Kushner je 1979. godine diplomirao na sveučilištu Hofstra i pridružio se svojem ocu Josephu u nekretninskom biznisu. Osnovali su Kushner Companies 1985. godine i kupovali nekretnine u New Yorku, Pennsylvaniji i Floridi.

Do početka 2000-ih godina, Kushner Companies je postao jedan od najvećih vlasnika stanova u New Jerseyu, a portfelj je sadržavao 25.000 stambenih jedinica. Godine 2005. Charles Kushner je dobio dvije godine zatvora nakon što je priznao krivnju za podnošenje lažnih poreznih prijava u kojima je više od milijun dolara dobrotvornih donacija otpisao kao uredske troškove. Tako je američkoj Poreznoj upravi nanio štetu između 200.000 i 325.000 dolara.

Istovremeno je Kushner priznao i da je platio prostitutku 25.000 dolara da namami njegovog šogora u motel u New Jerseyu i snimi njihov seksualni odnos. Snimka je potom trebala biti poslana muškarčevoj supruzi, Kushnerovoj sestri, kako bi ga se zastrašilo jer je surađivao s istražiteljima.

Trump je 2020. godine pomilovao Kushnera, rekavši kako je on postao “posvećen važnim filantropskim organizacijama i pothvatima” otkad je pušten iz zatvora 2006. godine.

‘Jedan od najdegutantnijih slučajeva’

U intervjuu za PBS 2019. godine, bivši državni odvjetnik savezne države New Jersey, republikanac Chris Christie, rekao je kako je slučaj koji je vodio protiv Charlesa Kushnera “jedan od najodvratnijih, najdegutantnijih slučajeva na kojima sam ikada radio.” Christie tvrdi kako ga je upravo Charlesov sin Jared izgurao iz Trumpovog najužeg kruga nakon predsjedničkih izbora 2016. godine jer je Kushner mlađi “očito još uvijek bio bijesan zbog događaja otprije deset godina.”

Obitelj Kushner zajedno ima bogatstvo od 7,1 milijardu dolara. To uključuje Kushner Companies, udjele u osam privatnih nekretnina vrijednih najmanje 100 milijuna dolara i investicijske tvrtke u vlasništvu Jareda i njegovog brata Josha.

Trump je u subotu najavio kako će Charlesa Kushnera nominirati za veleposlanika u Francuskoj, rekavši kako je Kushner “fantastičan poslovni lider, filantrop i poduzetnik”. Stariji Kushner i Trump navodno su se upoznali dok su obojica radili u nekretninskom sektoru u New Yorku. Njihova djeca, Jared i Ivanka, vjenčali su se 2009. godine.

Charles Kushner nastavio je Trumpa podržavati iz pozadine, navodno doniravši 100.000 dolara političkom odboru za Trumpa 2015. godine i milijun dolara 2023. godine. Jared Kushner naslijedio je svog oca na mjestu izvršnog direktora Kushner Companiesa, a kasnije je bio i viši savjetnik Trumpu tijekom njegovog prvog mandata. Ranije ove godine rekao je kako se ne planira vratiti na službenu poziciju u Trumpovu Bijelu kuću, već će se umjesto toga fokusirati na biznis.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Why Charles Kushner – Trump’s Pick For Ambassador To France – Is So Controversial

(Prevela: Nataša Belančić)