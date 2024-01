Zašto Ukrajinci jedva čekaju F-16? Tako će zamijeniti ili pojačati čitav niz starih MiG-ova i Sukhoi borbenih aviona

Kako biste shvatili zašto ukrajinske zračne snage jedva čekaju dobiti zrakoplove F-16 američke tvrtke Lockheed Martin, najprije morate razumjeti zrakoplove koje će europski višak F-16ica pojačati – ili čak zamijeniti.

To su zrakoplovi Mikoyan MiG-29 i Sukhoi Su-27.

Ovi zrakoplovi zračnih snaga Kijeva dijele jednu slabost, a to je elektronika.

Zračne snage u rat su u veljači 2022. ušle s oko 50 zrakoplova MiG-29, a dosad su u borbama izgubili 22. Njihovi saveznici donirali su im 27 zamjenskih MiG-29 zrakoplova.

Ukrajinski modeli zrakoplova MiG-29 uključuju:

MiG-29S

Modificirana verzija zrakoplova MiG-29A s većom pokretljivošću, strukturalnim ojačanjima i maksimalnom težinom pri uzlijetanju od 22 tone.

MiG-29G

Četrnaest zrakoplova bivše istočne Njemačke koji su ujedinili Njemačku modernizirani su do standarda NATO-a novim navigacijskim i komunikacijskim sustavima. Njemačka je te zrakoplove prodala Poljskoj 2003. godine, a Poljska ih je Ukrajini donirala prošlog proljeća.

MiG-29AS

Trinaest bivših slovačkih zrakoplova koje su Slovaci također modernizirali do standarda NATO-a novim transponderom i kokpitom i poboljšanjima u navigaciji i komunikaciji. U Ukrajinu su stigli otprilike u isto vrijeme kao i zrakoplovi iz Poljske.

MiG-29MU1 i MU2

Nedavno je Ukrajina nadogradila mali broj zrakoplova MiG-29S novim radioprijemnicima, GPS-om i poboljšanjima radara koji sada mogu otkrivati velike mete na udaljenostima do stotinu kilometara.

Usprkos nadogradnjama, svi ukrajinski zrakoplovi MiG-29 dijele istu manu: radare N019 koji su zloglasni po svojem kratkom dometu detekcije i podložni ometanju neprijatelja.

Ukrajinske su zračne snage, uz pomoć saveznika, modificirale ove zrakoplove kako bi njima mogli lansirati pametno streljivo sa Zapada. No integracija je primitivna, a piloti ne mogu streljivo upotrebljavati na najbolji mogući način.

Prije početka rata 2022. godine, Ukrajina je imala tek nekoliko desetaka zrakoplova Su-27, a otada je izgubila najmanje 13 ovih zrakoplova. Ipak, ukrajinski tehničari uspjeli su u borbu vratiti potencijalno nekoliko desetaka zrakoplova Sukhoi koji su prije toga bili prizemljeni.

Verzije na raspolaganju uključuju:

Su-27S

Prva verzija iz sredine 1980-ih s motorima AL-31F. Prije početka rata Ukrajina je u službi ili zalihama imala oko 40 ovih zrakoplova.

Su-27P

Pojednostavljena verzija zrakoplova Su-27 koja nema mogućnosti napada sa zemlje. Prije veljače 2022. Ukrajina je imala oko desetak ovih presretača u službi ili zalihama.

Su-27UB

Jednostavni dvosjed za obuku pilota, od kojih je samo šačica u službi.

Su-27PU

Verzija zrakoplova Su-27P s dva sjedala i borbenim kapacitetima. Jednako su rijetki kao i model SU-27UB.

SU-27S1M, Su-27P1M, Su-27UBM1 i Su-27PU1M

Ovo su rijetki, isključivo ukrajinski modeli, strukturalno modificirani kako bi dulje mogli ostati u službi.

Kao i modeli MiG-29, Su-27 su ograničeni radarima. Oni mogu detektirati mete na maksimalnoj udaljenosti od 80 do 95 kilometara, a ranjivi su na elektronsko ometanje.

Takve slabašne performanse djelomično objašnjavaju zašto se Ukrajina toliko snažno borila za dobivanje zrakoplova F-16 i zašto je u kolovozu osigurala obećanja od Danske, Nizozemske i Norveške koje će svoje starije F-16ice zamijeniti novim borbenim zrakoplovima Lockheed Martina, F-35.

Ukrajina bi trebala dobiti 42 zrakoplova iz Nizozemske, 19 iz Danske i nekih desetak iz Norveške. Piloti su se obučavali u Rumunjskoj i SAD-u, a sljedećih tjedana se očekuje isporuka prvih zrakoplova.

Svi oni istog su modela:

Nadograđeni F-16AM/BM

Ovo su zrakoplovi originalno iz osamdesetih godina, a prošli su temeljitu nadogradnju devedesetih i početkom 2000-ih.

Supersonični zrakoplovi F-16 bi trebali značajno pojačati sposobnosti ukrajinskih zračnih snaga za izvođenje najopasnijih zračnih misija, uključujući odbacivanje i uništavanje neprijateljskih protuzračnih obrana.

Zrakoplov F-16, opremljen senzorom AN/ASQ-213 i naoružan projektilima AGM-88, može locirati i naciljati neprijateljsku protuzračnu obranu na udaljenosti od 130 kilometara. Ako je preopasno napasti te lokacije, mamci ADM-160 mogu ih umjesto toga omesti.

Što se tiče drugih misija, najbolji projektil ovih zrakoplova je AIM-120, dometa čak do 90 kilometara. To je nešto dalje od dometa koji ukrajinski trenutni projektili R-27ER mogu prijeći u idealnim uvjetima.

Ono što je još važnije jest što je AIM-120 projektil s vlastitim malenim radarom. Pilot se može udaljiti odmah nakon ispaljivanja. Projektil R-27ER je poluaktivan, što znači da pilot mora osvijetliti metu vlastitim radarom, što ga izlaže neprijateljskoj vatri.

S rasponom detekcije od preko 110 kilometara, radar AN/APG-66(V)2 bolji je od radara na zrakoplovima MiG i Sukhoi koji nemaju opremu za elektronsko ratovanje. F-16, s druge strane, opremljen je sustavom AN/ALQ-213, koji veže senzore, ometače i protumjere kako bi zrakoplov zaštitio od projektila.

Lockheedov zrakoplov također ima Link-16: sigurnu vezu za radiopodatke koja povezuje F-16 s ostalim snagama, uključujući Patriot sustave protuzračne obrane i NATO-ve zrakoplove za rano upozorenje. Na taj način, pilot koji sjedi u zrakoplovu F-16 vidi sve što vide te druge posade.

Nema sumnje da će F-16 poboljšati sposobnost Ukrajine za zračne bitke. Razina tog utjecaja ovisi o tome koliko zrakoplova će Ukrajina na kraju dobiti. Danska, Nizozemska i Norveška više nemaju viškova koje im mogu dati.

No druge članice NATO-a, pogotovo SAD, imaju gomile starih zrakoplova F-16. SAD je međutim prošlog mjeseca prestao opskrbljivati Ukrajinu oružjem kada im je ponestalo sredstava, a proruski Republikanci u američkom Kongresu odbijaju odobriti daljnja sredstva.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s F-16s Will Reinforce, Or Replace, A Dizzying Array Of Old MiG And Sukhoi Fighters

(Prevela: Nataša Belančić)