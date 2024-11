Zašto Ukrajinci rastavljaju potpuno novo oružje i od njega prave bojeve glave za dronove

U Ukrajini se pojavljuju videi iz radionica koji pokazuju kako rastaviti švedsko protutenkovsko oružje AT4 i pretvoriti ga u bojevu glavu za FPV dron. Tutoriali za prenamjenu starog naoružanja nisu rijetkost, ali AT4 potpuno je novo oružje, vjerojatno dobiveno izravno iz SAD-a, s cijenom od oko 3.000 dolara. Zašto Ukrajina rastavlja savršeno funkcionalno oružje?

Snimke je objavio OSINT analitičar nadimka Roy, a on kaže kako je razlog jednostavan i nema nikakve veze s nestašicom drugih bojevih glava.

“Mislim da Ukrajinci vjeruju kako oružje bez navođenja nema preveliku vrijednost,” objašnjava on.

SAD je Ukrajini poslao više od 100.000 ručnih raketnih bacača bez navođenja. Oni su direktni potomci originalnih bacača američke vojske iz Drugog svjetskog rata, najpoznatijih po nadimku “bazuka”. Ranije protutenkovsko oružje oslanjalo se na projektile velike brzine koje je probijalo oklope. Bazuka je koristila novu tehnologiju posebno oblikovanog streljiva. Ono ne mora u tenk udariti velikom brzinom, već pri detonaciji izbacuje metal koji probija oklop.

Slično oružje, uključujući i sovjetski RPG, uskoro je postalo standard u vojskama diljem svijeta.

AT4 proizvodi Saab Bofors, a to je posljednja generacija ovog naoružanja. Teoretski je riječ o bestrzajnom bacaču, a ne raketnom bacaču poput bazuke, ali razlika je suptilna. AT4 je jednostavno koristiti, kako i stoji na stranicama tvrtke: “Za bilo koju razinu iskustva. Vojnik jednostavno nacilja, ispali i uništi metu prije odbacivanja prazne cijevi.”

Postoji relativno malo snimki koje prikazuju korištenje ovog oružja u Ukrajini. Većina napada na oklopna vozila odvija s veće udaljenosti, uglavnom FPV dronovima.

FPV dronovi zapravo su obični trkaći dronovi prenamijenjeni kako bi mogli nositi bojeve glave. Za njih ne postoji posebno izrađen eksploziv, zbog čega su vojnici počeli prenamjenjivati sve što su imali pri ruci. Dronovi prenose sve, od minobacačkih bombi, do granata do bojevih glava s raketa, bilo što što je dovoljno maleno. Jedan očiti kandidat bila je ručna protutenkovska granata iz SSSR-a, RKG-3. Ovo glomazno oružje treba biti ispaljeno u dugom luku kako bi na neprijateljski tenk palo odozgo, gdje je oklop najtanji. Budući da se moglo ispaliti samo s udaljenosti od oko 18 metara od mete, RKG-3 bilo je praktički samoubilačko oružje (radijus opasnosti od eksplozije također je oko 18 metara). Ipak, kao bojeva glava za FPV dron, granata može metu pogoditi s velike udaljenosti bez rizika.

Radionice poput Steel Hornetsa u Ukrajini sada proizvode specijalno streljivo za dronove, uz pomoć 3D printera. Rusija tvrdi da to streljivo masovno proizvodi, ali na fronti nema znakova bombi iz tvornica.

FPV dronovi su jeftini – jedan košta oko 500 dolara. Ukrajina ih je ove godine proizvela više od 1,5 milijuna, što, očito, znači da postoji i ogromna potražnja za bojevim glavama. Ukrajincima ne ponestaje streljiva za prenamjenu.

“Još uvijek vidim poprilično puno bojevih glava PG-7 na srušenim ukrajinskim FPV-ovima. Ne mislim da vlada neka očajna nestašica,” kaže Roy.

Stvar je zapravo u najboljem iskorištavanju resursa koje imaju na raspolaganju. Visokokvalitetnu bojevu glavu AT4, superiornu ruskim modelima ili streljivu iz kućne izrade, nema smisla potrošiti na oružje bez navođenja kratkog dometa.

“Taktike, procedure i obuka na fronti se razvija, i vjerojatno su shvatili da su mali izgledi da će se pješaci naći na par stotina metara od tenka gdje bi AT4 bio koristan u svojoj normalnoj konfiguraciji,” kaže Brian Davis, osnivač i čelnik Kraken Kineticsa. “Dobra je odluka bila prenamijeniti to napredno streljivo za dronove, gdje će ono biti mnogo efikasnije.”

Compilation of FPV strikes by Ukrainian SBU Alpha on Russian tanks, BTR-82, trucks, and a surveillance camera. The first tank has an EW jammer. https://t.co/FEnHfo4WH3 pic.twitter.com/9e1129MWLQ

“Vojnik s bacačem AT4 nalazi se na zemlji i ima ograničen pregled,” kaže Roy. “Pilot FPV drona ima pregled odozgo, a može napadati više puta ili promijeniti metu.”

Vojnik na tlu može pogoditi samo mete koje vidi ravno pred sobom, a pilot može svojim dronom nadlijetati frontom i tražiti mete udaljene kilometrima. AT4 također ne može pogoditi metu u pokretu, dok dronovi mogu loviti kamione i druga vozila, uključujući i motocikle koji manevriraju pri velikoj brzini.

“Taj sustav tako postaje precizno oružje s navođenjem,” naglašava Roy.

Te prednosti – domet, preciznost, sposobnost izviđanja prije samog napada, gađanje meta u pokretu – dovoljne su da uvjere Ukrajince kako je bojeva glava s AT4 mnogo korisnija na dronu.

Ukrajini očito trebaju bolje bojeve glave za dronove, u većem broju. Uz lokalnu proizvodnju, navodno dobivaju specijalizirano streljivo za dronove iz SAD-a, iako detalji nisu javni.

To ne znači da Ukrajinci neće nastaviti rastavljati AT4.

“Čak i ako se ubuduće promijeni dinamika na fronti na način da bi Ukrajinci mogli češće koristiti AT4, još uvijek tvrdim da se bojeve glave mogu bolje iskoristiti na dronovima,” kaže Davis.

Iako je ovo možda prvi put da smo zaista vidjeli ovu prenamjenu, druga strana svoje ručno oružje već neko vrijeme rastavlja i naboje koristi za FPV dronove.

“Očito su i Rusi došlli do istog zaključka,” kaže Roy. “I oni rastavljaju svoje najnovije RPG sustave i bojeve glave stavljaju na FPV dronove.”

The Russians seem to think that tandem warhead rockets such as the 105mm PG-32 are more useful as FPV drone munitions.

Here both the precursor HEAT warhead, intended to clear the way by detonating reactive armor, and the main HEAT warhead are prepared for separate use.

1/2 pic.twitter.com/1uV0NstyPK