Zbog tragedije u Novom Sadu u zatvoru i dvoje predstavnika kineske građevinske tvrtke

Nakon objave inicijala osoba koje su završile u zatvoru zbog tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu, javnost je brzo uočila da na spisku nema odgovornih osoba iz dvije kineske kompanije koje su bile glavni izvođači na poslu rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Mađarske, piše Forbes Srbija.

Kako doznaje Forbes Srbija, dvoje od 12 osoba koje su trenutno u pritvoru (ili kućnom pritvoru) zapravo su predstavnici jednog od glavnih izvođača – tvrtke China Railway International Corporation (CRIC). Ipak, ne radi se o kineskim državljanima, već o srpskim.

Radi se o osobama iza inicijala Z.S.M. i D.J. To su Zorica Slavković Marjanović i Dušan Janković.

Prema saznanjima Forbesa Srbija, njih je angažirao CRIC, a bili su njihovi odgovorni predstavnici za izvođenje radova na željezničkoj stanici. Štoviše, Zorica Slavković Marjanović, prema dostupnim informacijama, bila je osoba koja je ispred izvođača potpisivala građevinski dnevnik. U tom dokumentu bilježila se dnevna evidencija izvedenih radova.

Ona je bila zadužena za izvođenje arhitektonskih radova na stanici, dok je Janković bio odgovorni izvođač za infrastrukturne, odnosno građevinske radove.

Za što ih se tereti?

Kako se doznaje, tužitelj ih tereti da su prekršili članak 152. stavak 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Taj stavak propisuje da izvođač mora pisanim putem upozoriti investitora, a po potrebi i nadzorni organ, na nedostatke u tehničkoj dokumentaciji.

Upravo to im tužitelj stavlja na teret. Navodi se da nisu upozorili poduzeće Infrastruktura željeznice Srbije da projekt „ne sadrži ocjenu obima i vrste potrebnih prethodnih istraživanja koja bi bila osnova za izradu projekta rekonstrukcije, da nisu utvrđena tehnička svojstva postojeće konstrukcije te da nedostaje snimka stanja postojeće konstrukcije, kao i da nisu predvidjeli okolnosti koje utječu na izvođenje radova“.

Prema tužitelju, s obzirom na to da projektanti nisu imali originalni projekt zgrade željezničke stanice iz 1960-ih godina, trebalo je napraviti snimku postojećeg stanja zgrade kako bi se temeljem toga izradio projekt rekonstrukcije. Izvođači su, prema tvrdnjama tužitelja, trebali na to upozoriti Infrastrukturu željeznice Srbije, ali to navodno nisu učinili, čime su prekršili zakon.

Ignoriranje radova na nadstrešnici?



Tužitelj navodi kako su odgovorne osobe vodile i potpisivale građevinski dnevnik u kojem nije bio evidentiran opis radova na fasadi s nadstrešnicom koja je pala. „Nisu evidentirani nikakvi podaci o uočenim oštećenjima na nadstrešnici, zategama, vezi krovne konstrukcije i zatega“, ističe tužitelj.

Također im se stavlja na teret da u građevinski dnevnik nisu unijeli stanje nadstrešnice kao konstrukcijskog elementa prilikom uklanjanja prethodnog sloja s gornje strane i rubova. Tada je dodan novi sloj za formiranje nagiba, kao i nova obloga od kaljenog stakla s aluminijskom podkonstrukcijom, za koju se sumnja da je preopteretila nadstrešnicu.

Tužitelj ističe da ti radovi nisu evidentirani u građevinskom dnevniku. „Stoga nije utvrđeno da sloj nearmiranog betona nije uklonjen, već je dodan novi sloj za nagib i hidroizolaciju, kao ni da postoje nedostaci na spoju zatega i testeraste krovne konstrukcije, uključujući otpali malter, beton i slično.“

On smatra da bi takva analiza ukazala na nedostatke u tom dijelu konstrukcije, što bi jasno naznačilo potrebu za detaljnijim pregledom.

Odgovorne osobe nisu ni obišle niti pregledale objekt?



Još zanimljivije, tužitelj tvrdi da odgovorne osobe nisu ni obišle niti pregledale objekt kako bi uočile nedostatke u dijelu konstrukcije i utvrdile potrebu za detaljnijim pregledom koji bi zahtijevao daljnje intervencije.

Tužitelj također navodi da su na još dva mjesta prekršili spomenuti članak 152. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji propisuje da je odgovorni izvođač dužan osigurati dokaz o kvaliteti izvedenih radova te voditi građevinski dnevnik.

U tom kontekstu, tužitelj će pokušati dokazati da je zbog njihovih propusta propušteno utvrditi da je na konstrukciji zgrade došlo do korozije na spoju zatega i krovnog nosača. Ta je korozija dovela do oštećenja kablova u zategama, što je rezultiralo smanjenjem nosivosti zatega.

Naime, prema tužitelju, 40 posto žica u zategama bilo je van funkcije, a kombinacija neuklanjanja sloja nearmiranog betona i dodavanja novog sloja prouzročila je lom čvrstih spojeva poprečnih greda nadstrešnice s nosivim stupovima prednje fasade objekta. To je naposljetku rezultiralo potpunim kolapsom tog dijela konstrukcije.

Tko je sve saslušan?

Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu na početku istrage objavljivalo je javnosti samo broj saslušanih osoba, ali ne i njihov identitet, niti organizacije ili institucije iz kojih dolaze.

Međutim, prema informacijama koje je prikupio Forbes Srbija, jedna od osoba koja je potencijalno bila saslušana je kineski državljanin Ći Fengran (Qi Fengran), odgovorno lice ogranka tvrtke CRIC u Srbiji. Njemu je 19. studenog izdana potvrda o privremeno oduzetim predmetima od strane MUP-a, odnosno Odjela kriminalističke policije PU Novi Sad. Kako se takva praksa primjenjivala i kod drugih osoba koje su bile na razgovoru u policiji, može se pretpostaviti da je i direktor ogranka kineske tvrtke bio pred istražnim organima, iako nije priveden.

Ima još pitanja bez odgovora…

Privođenje dvoje srpskih državljana, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića, kao odgovornih izvođača radova u ime kineske kompanije, otvara nekoliko ključnih pitanja.

Prvo, jesu li za ove navodne propuste odgovorni samo oni?

Postavlja se pitanje jesu li samo Slavković Marjanović i Janković odgovorni za navodno kršenje zakona, ili bi odgovornost trebala snositi i osoba ili institucija koja je garantirala za kvalitetu njihovog rada. Konkretno, radi se o tvrtki koja ih je angažirala i koja je potpisnica ugovora o rekonstrukciji, a ne oni osobno.

Drugo, hoće li se odgovornost samo ograničiti na niže razine?

S obzirom na puštanje ministra građevinarstva iz pritvora, kao i pregled popisa pritvorenih osoba, postavlja se pitanje hoće li finalna optužnica obuhvatiti samo niže razine odgovornih u projektu rekonstrukcije željezničke stanice u Novom Sadu.

Ova pitanja otvaraju širu raspravu o razinama odgovornosti u velikim infrastrukturnim projektima, kao i o ulozi izvođača, nadzornog organa i glavnih ugovornih stranaka.