Zmija u stijeni duga 40 metara mogla bi biti najveći prapovijesni crtež na svijetu

Prije najmanje dvije tisuće godina stanovnici oko rijeke Orinoco u južnoj Americi urezivali su u kamen raznorazne simbole: ljudske figure, geometrijske oblike, ptice, kukce. I zmije: gomile ogromnih zmija

Jedna od tih rezbarija duga je više od 40 metara, što ju vjerojatno čini najvećom rezbarijom u kamenu ikada pronađenom.

Ipak, znanstvenike nije opčinila samo veličina ove, ali i drugih zmija urezanih u stijene u blizini Orinoca, već su se zapitali i zašto su ove rezbarije toliko velike.

Zaključili su kako su oni, vjerojatno prikazujući boe ili anakonde, po svoj prilici trebali funkcionirati kao oznake vidljive s velikih udaljenosti.

Je li to bilo označavanje teritorija?

“Vjerujemo kako su skupine iz prapovijesti ove rezbarije koristile kako bi označile svoj teritorij, pokazale drugima gdje žive i poslale znak da očekuju prihvatljivo ponašanje,” rekao je Philip Riris, profesor argeologije na britanskom sveučilištu Beuremouth i glavni autor studije objavljene prošlog tjedna u časopisu Antiquity. Riris i njegovi kolege žele bolje razumjeti vezu između prapovijesne umjetnosti i pogleda na svijet domorodačkih plemena.

Zmije su čest motiv u mitovima domorodaca diljem sjevera južnoameričkog kontinenta, a općenito ih se intepretira kao prijetnju, dodao je Riris. “Lokacija tih rezbarija mogla bi biti signal da su to područja gdje stranci trebaju pripaziti kako se ponašaju.”

Umjetnički prikaz zmije u rijeci Orinoco / ILUSTRACIJA: Philip Riris via FORBES SRBIJA

Prapovijesne rezbarije u kamenu, koje su otkrivene između ostalog i u Australiji, na Borneu, u Brazilu, Indiji, Južnoafričkoj Republici i prašumama Amazone, mogu nam mnogo toga otkriti o našim precima, uključujući i razinu sofisticiranosti, što ih je fasciniralo i koje astronomske fenomene su viđali na nebu. Jedna rezbarija, stara tisućama godina, djeluje kao da prikazuje ljudsko čuđenje pri promatranju supernove.

Ogromne rezbarije u kamenu opisane u studiji pojavljuju se u regiji imena Atures, na granici Kolumbije i Venezuele. Druga arheološka otkrića na tom području pokazuju kako je ono u prapovijesti vjerojatno bilo vrlo važno za trgovinu i putovanja.

“To znači da je to vjerojatno bila ključna točka kontakta, zbog čega je označavanje teritorija moglo biti još i važnije. Time biste označili svoj identitet i dali posjetiteljima do znanja da ste tu,” rekao je jedan od autora studije Jose Oliver, specijalist za arheologiju latinske Amerike.

Profesor arheologije na australskom sveučilištu Griffith Adam Brumm, koji nije bio uključen u istraživanje, slaže se s hipotezom studije da su ogromne zmije urezane u stijene pored rijeke vjerojatno bile simboli domorodačkih mitova i kozmologije. On kaže kako njihova lokacija u blizni rijeke možda također odražava njihovo vjerovanje u “zmiju-dugu”, besmrtno mitsko biće koje se pojavljuje pored voda u aboridžinskoj, ali i drugim antičkim mitologijama.

Domorodački mitovi

Povezanost zmija i vode “vjerojatno dolazi od činjenice da su ljudi viđali duge pored slapova, brzaca i drugih vodenih površina i te oblike shvaćali kao nadnaravne zmije ogromne veličine i moći koje žive u tim vodama,” objašnjava Brumm, koji je i sam proučavao prapovijesne rezbarije u kamenu. “Ne bi me iznenadilo da saznamo da domorodački mitovi s područja rijeke Orinoco sadržavaju reference na tu simboličnu vezu između duga, vode i prikaza ogromnih zmija.”

Rezbarije u Cierru Pintadu, Venezuela / FOTO: Philip Riris

Studija rezbariju opisuje kao “monumentalnu”, što je u arheološkom žargonu izraz za rezbarije veće od 4 metra. Od 2015. su Riris i njegovi kolege pronašli 14 lokacija s takvim rezbarijama, koristeći DSLR kamere i dronove. Rezbarije oko Orinoca su “nekoliko puta veće” od drugih ogromnih rezbarija pronađenih u Arabiji, Norveškoj i Nigeru, kaže Riris.

Važno ih je sačuvati

Iako je ove rezbarije u kamenu teško datirati, motivi koji se pojavljuju u rezbarijama također su vidljivi i u manjim rezvarijama starim oko 2.000 godina, što sugerira zajedničku simboliku. Jedna rezbarija zmije s rogovima gotovo je identična prikazu zmije na keramičkoj posudi iz tog vremena i područja.

Istraživači kažu kako je ključno da se ovakve rezbarije čuvaju kao vizualni zapisi iz povijesti. Oni su lokacije registrirali pri tijelima za kulturno naslijeđe i u Venezueli i u Kolumbiji.

“Neke od zajednica koje žive na tim područjima osjećaju snažnu povezanost s rezbarijama,” objašnjava jedna od autorica studije, Natalia Lozada Mendieta sa sveučilišta Univerzidad de los Andes. “Vjerujem kako će ju one najbolje čuvati i u budućnosti.”

Rijeka Orinoco, Venezuela / FOTO: G. Lacz / imageBROKER / Profimedia

Autor originalnog članka: Leslie Katz, suradnica Forbesa

Link: Rock Art Of 130-Foot Snake Could Be World’s Biggest Prehistoric Drawing

(Prevela: Nataša Belančić)

