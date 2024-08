Znanstvenici u mnogim čokoladama pronašli teške metale poput olova. Trebaju li se potrošači brinuti?

Mnoge tamne čokolade i proizvodi od kakaa koji se prodaju diljem SAD-a sadrže razine toksičnih teških metala koje premašuju smjernice za sigurnost hrane, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u srijedu, 31. srpnja. Iako prehrambena industrija i istraživači koji su sudjelovali u istraživanju kažu kako ovo otkriće ne bi trebalo spriječiti ljude da konzumiraju čokoladu, stručnjaci kažu kako rezultate treba pobliže analizirati.

Istraživači sveučilišta George Washington i tvrtke ConsumerLab koja testira hranu i dodatke prehrani istraživali su količinu olova, kadmija i arsena u više od 70 proizvoda od čokolade i kakaa kupljenih od maloprodajnika poput Amazona, GNC-ja i Whole Foodsa u razdoblju od osam godina.

Njihovi rezultati, objavljeni u časopisu Frontiers of Nutrition, otkrivaju kako čak 43 posto testiranih proizvoda sadrži prevelike količine olova po pirciji, a 35 posto sadrži prevelike količine kadmija, premašujući tako stroge smjernice za hranu američke savezne države Kalifornije.

Istraživači ove smjernice često koriste kao konzervativnu referentnu točku za sigurnost hrane tijekom istraživanja kontaminacije hrane teškim metalima, budući da američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) ne postavlja ograničenja za toksične sastojke poput kadmija ili arsena, a za olovo to čini samo kada je riječ o konkretnim proizvodima poput slatkiša ili hrane za bebe.

Potencijalno problematični ako se konzumira više

Nijedan od testiranih proizvoda nije premašivao maksimalne razine arsena postavljene u kalifornijskim smjernicama, a gotovo svi proizvodi – njih 70 od 72 ili 97 posto – sadržavali su količine olova koji su daleko ispod ograničenja FDA-ja.

Istraživači kažu kako je malo vjerojatno da teški metali pronađeni u čokoladi “predstavljaju značajan rizik” ako se konzumira jedna porcija, no dodaju kako bi mogli biti “potencijalno problematični” ako se konzumira više porcija ili se unose uz druge proizvode koji možda također sadrže teške metale, poput čaja ili začina.

Ova studija posljednje je u nizu istraživanja koja sugeriraju da neki popularni brendovi čokolada mogu sadržavati teške metale.

Američka udruga slastičara za Forbes kaže kako su “čokolada i kakao sigurni za konzumiranje i u njima se može uživati kao u poslasticama, baš kao što to ljudi čine već stoljećima”. Dodaju kako su za njih “sigurnost hrane i kvaliteta proizvoda najviši prioriteti”.

Nejasno je koji točno brendovi tamne čokolade i proizvoda od kakaa sadržavaju teške metale, budući da istraživači namjerno nisu taj podatak naveli u studiji. Ipak, proizvodi koje su testirali vjerojatno su dobro poznati potrošačima: istraživači kažu kako je njihov cilj bio procijeniti kontaminaciju “najpopularnijih potrošačkih proizvoda od kakaa”, koristeći ankete potrošača za procjenu njihove popularnosti.

Trebamo li prestati jesti čokoladu?

Ukratko, ne. Istraživači kažu kako količina teških metala pronađena u testiranim čokoladama vrlo vjerojatno nije “biološki značajna” sama po sebi, pogotovo budući da mnogi ljudi proizvode konzumiraju relativno neredovito i u dovoljno malim količinama. Ipak, rezultati sugeriraju kako postoji potreba za višim standardima i smjernicama kada je riječ o kontaminaciji hrane teškim metalima, dodaju.

Kako izbjeći izlaganje teškim metalima u hrani?

Ponovno ukratko: nikako. “Ne možete izbjeći izlaganje teškim metalima u prehrani,” kaže glavna autorica studije i direktorica integrativne medicine na sveučilištu George Washington, Leigh Frame. Teški metali prirodnim putem mogu ući u hranu kroz tlo ili vodu u procesu uzgoja, ili u različitim trenutcima tijekom pakiranja, sušenja, obrade ili transporta. Kadmij iz tla, na primjer, upijaju kakao, riža, žitarice, krumpir i duhan, a olovo u proizvode od kakaa može ući tijekom procesa proizvodnje.

Veća je vjerojatnost da će baš organski proizvodi sadržavati više kadmija i olova, otkrili su istraživači. “Još više iznenađuje to da certifikati organskog podrijetla ne mijenjaju značajno razine teških metala u testiranim proizvodima,” napisali su istraživači.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Scientists Found Heavy Metals Like Lead In Many Chocolate Bars. Should Consumers Be Worried?

(Prevela: Nataša Belančić)