TikTok je rezervirao milijardu dolara za buduće kazne za kršenje privatnosti u Europskoj uniji

Matična tvrtka popularne društvene platforme TikTok ByteDance rezervirala je deseteroznamenkastu cifru za plaćanje regulatornih kazni u Europi. Tvrtka se suočava s lavinama istraga i tužbi diljem Europe i SAD-a zbog lošeg postupanja s podacima djece.

Prošlog rujna ByteDance je zadobio težak udarac: irski regulator za privatnost podataka naredio je tvrtci da plati rekordnu kaznu od 370 milijuna dolara zbog neuspješnog čuvanja privatnih podataka djece koja su koristila TikTok. Novi korporativni podnesci sugeriraju kako kineska tvrtka očekuje da će ovakvih kazni biti još. Sa strane su stavili milijardu dolara za plaćanje budućih kazni europskih regulatora privatnosti.

ByteDance se bori s gomilom tužbi i istraga regulatora diljem svijeta zbog upravljanja korisničkim podacima, nedostatkom zaštite za tinejdžere, ali i dizajna stranice koji izaziva ovisnost. Samo jučer su državni odvjetnici trinaest američkih saveznih država podnijeli odvojene tužbe u kojima tvrde da je TikTok osmišljen za kompulzivno korištenje, što je nanijelo štetu tinejdžerima i djeci.

Jako nabujali prihodi

Informacija o milijardu dolara rezerviranim za buduće kazne otkrivena je u korporativnim računima za TikTokovo poslovanje u Europi, podnesenim ovog tjedna u Velikoj Britaniji. Računi također pokazuju kako su prihodi TikToka u Europi prošle godine nabujali do 4,57 milijardi dolara, u usporedbi s 2,6 milijardi dolara iz 2022. godine. Narasli su i gubici, i to gotovo trostruko: 1,3 milijarde dolara 2023., u usporedbi s 512 milijuna godinu ranije.

“Interpretacija regulative o zaštiti općih podataka još uvijek se razvija i nacrti odluka u istragama regulatornih tijela mogu se mijenjati,” što znači da se ne može točno znati koje kazne bi mogle biti određene, stoji u podnesku ByteDancea.

Ukupan iznos kazni koje će TikTok morati platiti na kontinentu mogao bi premašiti milijardu dolara. Europska komisija u veljači je ove godine otvorila istragu u TikTok u sklopu zakona o digitalnim uslugama. EU tvrtke može kazniti s do 6 posto globalnih prihoda za kršenje tog zakona, a čak i uvesti zabranu.

U rezervirani iznos uključena je i ranije spomenuta kazna od 370 milijuna dolara, najveća u povijesti kompanije. TikTok je podnio žalbu i krajnji iznos još uvijek nije objavljen, ali ovo je samo jedna u nizu regulatornih sankcija s kojima se kompanija morala suočiti u posljednjih nekoliko godina. U ožujku je talijanski regulator za tržišno natjecanje naredio platformi da plati kaznu od 11 milijuna dolara zbog preslabe provjere sadržaja. Prošle godine Britanija je TikToku odrezala kaznu od 16 milijuna dolara zbog upravljanja osobnim podacima djece. Iz istog razloga dobili su i milijun dolara kazne od nizozemskog regulatora i 5,7 milijuna dolara od SAD-a 2019. godine.

TikTok u svojim računima spominje i potencijalnu odštetu od 11,4 milijardi dolara koju traže tri nizozemske zaklade za privatnost i prava potrošača. Prošlog rujna nizozemski sud zaključio je kako potražnja za odštetom nije prihvatljiva, no slučaj je otada došao do nizozemskog žalbenog suda. Platformi prijedi i 1,1 milijardi dolara kazne zbog nezakonitog prikupljanja informacija, za što odštetu traži portugalska skupina za prava potrošača.

Pravi tsunami tužbi u SAD

“Ti slučajevi još uvijek su u proceduralnoj fazi i – uzimajući u obzir nedostatak pravnog presedana, nemoguće je procijeniti potencijalni financijski udarac ijednog od njih, što znači da nisu učinjene pripreme,” stoji u korporativnom podnesku TikToka.

U SAD-u se TikTok sada suočava s pravim tsunamijem tužbi od državnih odvjetnika s obje strane političkog spektra, koji tvrde da je platforma dizajnirala aplikaciju kako bi potaknula kompuzivno korištenje platforme i time naštetila mentalnom zdravlju tinejdžera. ByteDance se bori i protiv saveznog zakona, izglasanog u travnju, kojim vlada želi natjerati kompaniju da proda svoju društvenu platformu kompaniji koja nije iz kine do siječnja 2025. godine. Ako to ne učini, platforma bi mogla biti zabranjena u SAD-u. Presuda se očekuje do 6. prosinca, a vrlo je vjerojatno da će slučaj završiti i pred američkim Vrhovnim sudom.

Autor originalnog članka: Iain Martin, Forbes

Link: TikTok Sets Aside $1 Billion To Cover Future European Data Privacy Fines

(Prevela: Nataša Belančić)