TikTok postaje prva aplikacija za videozapise koja će automatski označavati sadržaj nastao AI-jem

TikTok će početi automatski označavati sadržaj nastao korištenjem umjetne inteligencije stvoren na drugim platformama, objavljeno je iz platforme u četvrtak, čime je ova društvena mreža postala prva za dijeljenje videa koja je povukla taj potez.

Iz TikToka kažu kako postaju prva platforma za dijeljenje videa koja će koristiti tehnologiju imena Content Credentials. Ta tehnologija dodaje metapodatke – poput onih o tome gdje je i kada nastao sadržaj – na sav sadržaj nastao uz pomoć umjetne inteligencije i omogućava platformi da ga odmah prepozna i označi.

U izjavi stoji kako će se ove oznake primjenjivati na sadržaj nastao “na nekim drugim platformama,” iako nisu jasno naveli o kojim platformama se radi.

Uvođenje je krenulo odmah u četvrtak, a iz TikToka kažu kako će uskoro početi oznake dodavati i na audio sadržaj. Tehnologija će se primjenjivati i na TikTok videozapise podijeljene na drugim platformama, omogućujući korisnicima da vide “kada je, kako i gdje sadržaj kreiran i uređen,” stoji u izjavi.

Uz to dodaju će u suradnji s Mediawiseom objaviti desetak videozapisa o medijskoj pismenosti tijekom ove godine, a pokrenut će i posebnu kampanju o AI oznakama i zavaravajućem sadržaju.

TikTok već sada označava AI sadržaj nastao korištenjem vlastitih specijalnih efekata, a platforma je pokrenula i prvi alat takve vrste koji korisnicima omogućuje da sami označe vlastiti sadržaj nastao uz pomoć AI-ja. Najava od četvrtka dolazi nakon slične obavijesti koju je Meta objavila u veljači, kada su iz tog giganta rekli kako će “u narednim mjesecima” početi označavati AI sadržaj na Facebooku i Instagramu. I YouTube je objavio smjernice, prošlog studenog, kojima omogućuje kompanijama da zatraže da se videi koji sadrže AI glasove pjevača uklone, prenosi Guardian.

Autor originalnog članka: Cailey Gleeson, Forbes

Link: TikTok Will Start Automatically Labeling AI Generated Content – The First Video Sharing App To Do So

(Prevela: Nataša Belančić)