Tko će se bolje voditi ekonomiju, Trump ili Harris? Evo što misle Amerikanci

Nova anketa objavljena ovog tjedna pokazuje kako Amerikanci po pitanju američkog gospodarstva daju malenu prednost demokratskoj predsjedničkoj kandidatkinji, potpredsjednici Kamali Harris, nego republikanskom kandidatu, bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu. Time je poništena prednost koju je Trump imao ispred predsjednika Joea Bidena u istoj anketi provedenoj prije mjesec dana.

Ipak, istraživanje sugerira kako javnost mnogo više vjeruje Trumpu da bi im poboljšao individualna financijska stanja.

Oko 42 posto ispitanih kaže kako je Harris pouzdanija osoba za vođenje američkog gospodarstva, dok za Trumpa to kaže 41 posto ispitanika. To pokazuje anketa provedena za Financial Times, koja je objavljena u nedjelju.

To je velika promjena u odnosu na prednost od 6 postotnih bodova koju je Trump u srpnju imao pred predsjednikom Bidenom, iako je malena prednost Harris još uvijek unutar statističke pogreške od 3,1 posto.

Više ispitanih misli da bi im Trump bio bolji za osobne financije

Ista anketa pokazala je kako 42 posto Amerikanaca vjeruje da će novi Trumpov mandat bolje utjecati na njihove osobne financije, dok za Harris to misli 33 posto ispitanika. To je još uvijek velika prednost, iako je CNBC prošlog tjedna objavio anketu u kojoj je samo 21 posto ispitanika vjerovalo da će Harris bolje utjecati na njihove osobne financije, dok je za Trumpa to mislilo 40 posto ispitanih.

Još uvijek nema dovoljno anketa o konkretnim predizbornim temama – Harris je postala kandidatkinja tek 21. srpnja – no mišljenje Amerikanaca o Harrisinom planu za kontrolu inflacije vrlo vjerojatno će biti ključna stavka.

Ranije ankete Trumpu su davale dvoznamenkastu prednost pred Bidenom kada je riječ o rješavanju pitanja inflacije, koja je 2022. godine prije stabilizacije na trenutak dosegla najviše razineu više od 40 godina.

U subotu je objavljena anketa New York Timesa i Siena Collegea, koja pak pokazuje kako 53 posto glasača vjeruje da će Trump bolje voditi gospodarstvo, dok to za Harris misli 44 posto ispitanih.

Koji su planovi za gospodarstvo?

Kampanja Kamale Harris uskoro bi trebala objaviti konkretne planove za gospodarstvo. Iako politički stručnjaci vjeruju kako će njezin plan biti vrlo sličan onomu Bidenove administracije, što dodatno podržava i činjenica da je angažirala bivšeg Bidenovog savjetnika za gospodarstvo Briana Deeseja, Harris je u subotu pred novinarima izjavila kako će plan “s fokusom na gospodarstvo i korake koje moramo poduzeti kako bismo umanjili troškove i ojačali ukupno gospodarstvo” objaviti ovoga tjedna. Možda je i najveća točka razilaženja s Trumpom po pitanju gospodarstva njeno oštro neslaganje s idejom izravnog predsjedničkog nadzora nad američkom centralnom bankom koja određuje monetarnu politiku. Guvernere imenuje predsjednik, ali oni djeluju neovisno od izvršne vlasti. Trump je prošlog tjedna rekao kako vjeruje da bi “predsjednik trebao imati barem nekakav utjecaj” na stope, dok Harris odlučno kaže da se “nikada neće miješati” u odluke “neovisne” centralne banke.

Trumpovo hvalisanje nižom inflacijom

Trumpov gospodarski plan uvelike se fokusira na deregulaciju u industrijama energetike i financija, hvalisanje s nižom inflacijom tijekom njegova mandata u usporedbi s Bidenovim i uvođenje velikih tarifa na proizvode iz Kine. Američka ekonomija prema mnogim je metrikama funkcionirala iznimno dobro i pod Trumpom i pod Bidenom: nezaposlenost je bila na povijesno niskim razinama, burze su poslovale vrlo dobro, a gospodarska proizvodnja stabilno je rasla u obje administracije – osim 2020. i rane 2021. godine koje su bile krize zbog pandemije koronavirusa.

Predsjednik često ima mnogo manje izravnog utjecaja na gospodarstvo nego što bi javna percepcija mogla sugerirati: za to je odgovorna kompleksnost pri provođenju politika, globalna priroda gospodarstva i krhkost burze, koja se uglavnom oslanja na rast zarade multinacionalnih korporacija.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Here’s How Americans View Harris And Trump On The Economy – As Harris Holds Slim Lead On Issue In Latest Poll

(Prevela: Nataša Belančić)