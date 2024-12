Tko je direktor GPZ-a koji odlazi? MOL ga nazvao Dr. Jekyll i Mr. Hyde, svjedočio je protiv Ive Sanadera

Direktor Gradske plinare Zagreb Davor Mayer podnio je ostavku. U toj tvrtki je bio svega godinu dana. Iz GPZ-a kažu da odlazi iz osobnih razloga. Za Forbes Hrvatska otkriva gdje ide.

Davor Mayer dao je ostavku na mjesto direktora Gradske plinare Zagreb nakon samo godinu dana od četiri, koliko je bilo predviđeno da mu traje mandat. To nije ista tvrtka kao Gradska plinara Zagreb Opskrba koja je na natječaju izgubila od Međimurje-plina, već GPZ upravlja plinskom infrastrukturom. ”Vjerujem da sam u mandatu dovršio prvu fazu unaprjeđenja sustava i procesa unutar tvrtke, koja, poput drugih operatora koji predstavljaju važnu energetsku infrastrukturu, uspješno djeluje u izazovnom okruženju”, rekao je direktor GPZ-a u ostavci Davor Mayer, stoji u priopćenju Zagrebačkog holdinga. Iz Holdinga zahvaljuju Mayeru na suradnji. Nakon što Nadzorni odbor i Skupština Gradske plinare Zagreb zaprime i službenu informaciju o odlasku g. Mayera, ”pokrenut će proces imenovanja novog direktora tvrtke čiji se dovršetak očekuje do odlaska sadašnjeg direktora.” Dakle, imaju mjesec dana da imenuju Mayerovog nasljednika. No to ne bi trebalo utjecati na GPZO kojeg i dalje vodi direktor Jeronim Tomas. Sam Mayer je za Forbes Hrvatska otkrio gdje ide. ”Radit ću za jedan internacionalni fond koji ima sjedište u Luksemburgu.”, rekao je.

Kako javlja 24sata, stranka koju vodi Bandićev suradnik Ivica Lovrić, Plavi grad, priopćila je da je Mayer dao ostavku jer se nedovoljno ulagalo u sigurnost opskrbe. ”Razlozi ostavke su ne investicije održavanja infrastrukture u protekle 4 godine koje iznose manje od 18% od potrebitog čime se izravno ugrožava sigurnost građana. Direktor je dolaskom na svoju funkciju zatekao protuzakonito sudužništvo Gradske plinare pri čemu je založena sva imovina GPZ-a.” U izjavi za 24sata Mayer je rekao da odlazi jer nije mogao više puno napraviti, a nije fikus. ”Puno je problema unutar Gradske plinare, ali i u odnosima s regulatorom i vlasnikom. Neke stvari sam pokušao promijeniti, neke sam pokrenuo, ali kada sam vidio da više ništa nisam mogao napraviti, vrijeme je da se maknem jer ne želim glumiti fikus. Činjenica je da se stvari presporo rješavaju. Nisam ni sa kim ušao u sukob, ali imamo drugačije poglede. Pametnije je zato da se maknem i upozorim na stvari koje se moraju mijenjati”, rekao je Mayer.

Zgrada Gradske plinare u Radnickoj ulici; foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tko je Mayer?

Davor Mayer (53) je magistar kemijskog inženjerstva s dugogodišnjim iskustvom na visokim rukovodećim pozicijama u naftnoj industriji i energetskom sektoru. Počeo je u INA-i 1995. godine kao junior inženjer. Tri godine kasnije, 1998., prelazi u OMW na mjesto izvršnog direktora, gdje se zadržava do 2002. godine. Potom prelazi u Tifon, na mjesto direktora odjela koji se bavi lubrikantima, kemikalijama i zaštitom okoliša. Nakon manje od tri godine, 2005., odlazi u ExxonMobil na mjesto menadžera za južno istočnu Europu. I tu se zadržava tri godine. 2008. godine, vraća se u Tifon koji je tad već dio MOL grupe. Tu je bio direktor logistike i veleprodaje. Nakon dvije godine, vraća se u INA-u gdje je i počeo. Samo je ovaj put u ulozi direktora prodaje, a na LinkedInu je napisao da je ispod sebe imao sto ljudi i godišnju dobit od milijardu eura. Uskoro je postao član Uprave gdje ostaje do 2020. godine. Odlazi u Bridgelink Europe Ltd gdje je godinu i pol bio direktor razvoja za središnju i istočnu Europu. Nakon toga se otisnuo u samostalne vode i otvorio tvrtku BBD Trade Consult d.o.o. u kojoj je bio direktor do ožujka 20204. godine, prema Info BIZ-u. U Gradsku plinaru Zagreb dolazi 1. prosinca 2023. godine, gdje je trebao ostati četiri godine. No izgleda da je dobio ponudu koju nije mogao odbiti, pa sad odlazi u neku međunarodnu kompaniju.

Zgrada INA-e u Zagrebu; foto: CroatiaPRESS / Alamy / Alamy / Profimedia

MOL ga nazvao ”Dr. Jekyll i Mr. Hyde”

Mayer je s Nikom Dalićem i Ivanom Krešićem bio član Uprave INA-e koje je imenovala hrvatska Vlada. Na toj poziciji je bio devet godina, imenovala ga je Vlada Jadranke Kosor, a za njegovog mandata promijenili su se premijeri Milanović, Orešković i došao je Plenković. Ona je maknuo i Mayera i Krešića i na njihova mjesta su došli Barbara Dorić i Darko Markotić. Tijekom rada u INA-i, nije istupao u javnost, no svjedočio je protiv Ive Sanadera kad je potvrdio da su MOL-u predana sva upravljačka prava iako nije bio većinski vlasnik. ”Temeljem mog iskustva i rada 18 godina u ovoj struci, držim da je ovaj ugovor protivan interesima Republike Hrvatske. Dati jednu kompaniju na upravljanje drugoj kompaniji, a ne imati elemente zaštite vlastitih interesa ne može biti u interesu Hrvatske.”, rekao je na suđenju. Detaljno je opisao situaciju u INA-i, od toga da uprava nema ovlasti nego je odluke donosio Odbor izvršnih direktora i mađarski predsjednik uprave do toga da hrvatski članovi uprave uopće ne znaju ni po kojoj cijeni Ina kupuje naftu od svog suvlasnika MOL-a jer je uveden sustav koji omogućava da MOL ima sve povjerljive informacije. MOL je na to njegovo svjedočenje reagirao priopćenjem da je on “poput doktora Jekylla i gospodina Hydea. To nije Davor Mayer kojeg mi poznajemo. S Davorom Mayerom kojeg poznajemo imamo dobru suradnju”.

Ivo Sanader izlazi iz Remetinca 2015. godine; foto: AFP / AFP / Profimedia

Svjedočio u korist Hrvatske

Mayer je s Dalićem i Krešićem podnosio i službene zahtjeve za promjenu modela upravljanja, kako bi se uskladili s hrvatskim zakonima. Konkretno, Dalić, Mayer i Krešić zatražili su izmjene u internim aktima i poslovniku kompanije kojima bi bio ukinut sad već famozni Odbor izvršnih direktora, a operativne ovlasti upravljanja kompanijom bile vraćene na upravu tvrtke. Tražili su i ukidanje ”dvostrukog” prava glasa predsjednika uprave Ine koji je bio ključna osoba u tome da MOL ima operativnu kontrolu nad Inom, te da predstavnici MOL-a ne mogu preglasati hrvatske predstavnike ako dođe do neslaganja. Dalić, Mayer i Krešić svoj su zahtjev argumentirali konkretnim pravnim tumačenjem nelegalnosti aktualnog sustava, ali i prikazom niza konkretnih situacija u kojima su, po svom mišljenju, bili spriječeni da donose odluke ili čak dođu do informacija vezanih za poslovanje Ine iako su za njega zakonski odgovorni. Ovaj sustav upravljanja u kojemu uprava nije imala ovlasti zadržao se do 2016. godine kad je djelomično promijenjen. Mayer, Krešić i Dalić su spriječili donošenje odluke o gašenju sisačke rafinerije. S nekadašnjim predsjednicima Nadzornog odbora Ine Damirom Vanđelićem i Davorom Šternom, te Ivanom Krešićem, svjedočio je u korist Hrvatske i u arbitražnim postupcima.

Benzinska postaja MOL-a; foto: Gabriel Preda / Alamy / Alamy / Profimedia

Antikorupcijsko vijeće

Zbog svog rada u INA-i i poznavanja upravljačkog sustava, kao i saznanja o tome kako se vodi poslovanje, 2022. godine je svjedočio na sjednici Antikorupcijskog vijeća. Uz njega su bili pozvani i Plenković, bivši ministar Ćorić, bivši članovi Uprave Ine Niko Dalić, Barbara Dorić, Darko Markotić i Ivan Krešić. Mayer se jedini pojavio. Nije mogao govoriti o detaljima poslovanja, ali je napomenuo kako je već četvrti predsjednik Uprave INA od 2009. godine Mađar, što je po njemu problematično jer se radi o strateškoj kompaniji za Hrvatsku, a mađarski državljanin odgovara mađarskim zakonima. Sandra Benčić ga je pitala je li bilo moguće donijeti ”odluku o zatvaranju rafinerije Sisak, a da ju eksplicitno premijer nije donio.” On joj je odgovorio da se ne može ”nijedna važna odluka donijeti bez znanja premijera, ali po pitanju stručnog pitanja netko mu mora sugerirati je li to OK, a po pitanju državnog pitanja on sam mora odlučiti je li to dobro ili nije. Ako idemo u otkup Ine, onda je logično zašto se to donosi. Situacija je kompleksna već zbog toga što se mađarska država vrlo, vrlo agresivno i protektivno odnosila i spremni su bili puno toga napraviti, pa i blokirali su nam ulazak u OECD, a razlog je bila Ina…Ne možete povući crtu, član uprave jeste, vaš posao nije da se bavite politikom, ali morate razumjeti politiku jer vas postavlja šef Vlade na prijedlog ministara. Meni nije bio problem da se maknem”, rekao je Mayer.

Premijer Andrej Plenković; foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nikola Grmoja ga je pitao kako su se po pitanju prespoja ponašali raniji ministri, a kako se ponašao ministar Ćorić. ”Svi ministri u dogovoru s predsjednicima Vlada nisu dali Janafu konačno odobrenje da se prespoj napravi, a rukovodstvo Janafa je bilo svjesno da je taj prespoj presudan za sisačku rafineriju, a nitko to nije htio dati znajući što to nosi”, rekao je tad Mayer.