Tko je arapski bogataš koji je obećao Trumpu da će uložiti 20 milijardi dolara u SAD-u?

Milijarder Hussain Sajwani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata investirat će 20 milijardi dolara u izgradnju podatkovnih centara u SAD-u, objavio je izabrani američki predsjednik Donald Trump u utorak, otkrivši tako ogromnu investiciju u novu američku industriju i produbljavanje svojih dugogodišnjih veza sa Sajwanijem.

Sajwanijeva investicija “podržat će ogromne nove podatkovne centre diljem srednjeg zapada i južnog pojasa i osigurati da SAD ostane na samom vrhu tehnologije i umjetne inteligencije,” izjavio je Trump koji se sa Sajwanijem pojavio na konferenciji za medije u utorak u resortu Mar-a-Lago na Floridi.

Podatkovni centri fizičke su lokacije na kojima se čuva ogromna količina podataka potrebnih za pokretanje umjetne inteligencije i drugih naprednih tehnologija. Ta postrojenja postala su iznimno važna uslijed vala generativne umjetne inteligencije.

Sajwani, osnivač nekretninske kompanije Damac Properties iz Dubaija, kaže kako se nada da će uložiti “i više od 20 milijardi dolara, ako nam to dopuste prilike i tržište.”

Trump je izjavio kako će se “prva faza” Sajwanijeve investicije fokusirati na izgradnju podatkovnih centara u Arizoni, Illinoisu, Indiani, Lousiani, Michiganu, Ohiju, Oklahomi i Teksasu.

عامٌ جديد وبدايةٌ جديدة برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وايلون ماسك في مارالاغو. pic.twitter.com/VXxmzl0ioL — Hussain Sajwani (@HussainSajwani) January 1, 2025

Sajwani ulaže u izgradnju podatkovnih centara diljem svijeta

Sajwani je Trumpovu pobjedu na predsjedničkim izborima opisao kao “odlične vijesti za mene i moju obitelj,” napisavši u objavi na X-u kako mu je bila “čast raditi s Trumpom” na njihovoj “zajedničkoj posvećenosti inovacijama.”

Forbes procjenjuje bogatstvo 71-godišnjeg Sajwanija na 5,1 milijardu dolara, što ga čini drugim najbogatijim čovjekom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ni on ni Trump nisu otkrili pojedinosti o tome kako Sajwani planira financirati investiciju.

On je bio važna figura na početku prvog Trumpovog mandata. Bio je na novogodišnjoj zabavi u Trumpovom resortu na Floridi, a njegova tvrtka Damac izgradila je Trumpov golf-teren u Dubaiju, otvoren 2017. godine. To je izazvalo velike kritike zbog Trumpovih međunarodnih poslova kojima se bavio dok je bio predsjednik.

Damac je posljednjih mjeseci postao veliki investitor u projekte izgradnje podatkovnih centara diljem svijeta. Tvrtka je obećala uložiti 3 milijarde dolara u izgradnju centara u Indoneziji, Maleziji i Tajlandu, kao i više od 400 milijuna dolara za centre u Španjolskoj. Prošlog mjeseca Trump je održao sličnu konferenciju s japanskim milijarderom Masayoshijem Sonom, koji je najavio investicije od 100 milijardi dolara u pothvate u SAD-u, uglavnom fokusirane na AI.

